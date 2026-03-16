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Não estará em condições para o jogo da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo? O goleiro do FC Bayern de Munique parece estar prestes a fazer um retorno relâmpago
Assim, “parece provável” que ele esteja apto a jogar na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra os italianos, na quarta-feira.
Urbig sofreu uma concussão na semana passada, durante a partida de ida, após uma colisão de cabeças. Como o goleiro titular Manuel Neuer (ruptura de fibras na panturrilha esquerda) e o terceiro goleiro Sven Ulreich (ruptura de feixes musculares) também estão fora de combate devido a lesões, chegou-se a especular sobre a possibilidade de escalar Leonard Prescott, de apenas 16 anos.
No entanto, na tarde de segunda-feira, Urbig já pôde participar do treino coletivo do Bayern e comemorar um passo importante rumo ao retorno. Se não houver nenhum contratempo inesperado, o jogador de 22 anos estará entre os postes contra a Atalanta.
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Urbig estará recuperado para o jogo contra a Atalanta? Neuer também voltou aos treinos
Além de Urbig, Neuer também conseguiu realizar grande parte dos treinos na segunda-feira, mas é altamente improvável que ele entre em campo contra o Bergamo. O ex-goleiro da seleção alemã sofreu novamente uma lesão muscular na panturrilha esquerda no início de fevereiro, durante a vitória por 4 a 1 sobre o Gladbach — isso aconteceu logo após seu retorno, três semanas depois de ter sofrido a mesma lesão no mesmo local. Por isso, o time de Munique não quer correr riscos e prefere continuar poupando o jogador de 39 anos.
Para a partida da Liga dos Campeões na noite de quarta-feira, o Bayern já está em uma posição inicial extremamente confortável. Após a vitória por 6 a 1 na partida de ida, o time já está praticamente classificado para as quartas de final. Lá, o adversário seria o Real Madrid, que venceu há uma semana, ou, alternativamente, o Manchester City.
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data Hora Partida Quarta-feira, 18 de março 21h FC Bayern x Atalanta (Liga dos Campeões) Sábado, 21 de março 15h30 FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)