Não estará em condições para o jogo da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo? O goleiro do FC Bayern de Munique parece estar prestes a fazer um retorno relâmpago

Além de Urbig, Neuer também conseguiu realizar grande parte dos treinos na segunda-feira, mas é altamente improvável que ele entre em campo contra o Bergamo. O ex-goleiro da seleção alemã sofreu novamente uma lesão muscular na panturrilha esquerda no início de fevereiro, durante a vitória por 4 a 1 sobre o Gladbach — isso aconteceu logo após seu retorno, três semanas depois de ter sofrido a mesma lesão no mesmo local. Por isso, o time de Munique não quer correr riscos e prefere continuar poupando o jogador de 39 anos.

Para a partida da Liga dos Campeões na noite de quarta-feira, o Bayern já está em uma posição inicial extremamente confortável. Após a vitória por 6 a 1 na partida de ida, o time já está praticamente classificado para as quartas de final. Lá, o adversário seria o Real Madrid, que venceu há uma semana, ou, alternativamente, o Manchester City.