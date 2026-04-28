"Não estão no nível do Bayern": Dois campeões mundiais apontam o ponto fraco do PSG

O Bayern havia vencido por 2 a 1 em Paris, no início de novembro, durante a fase de grupos da Liga dos Campeões. Marquinhos vacilou bastante na excelente primeira etapa do FCB e teve um desempenho muito fraco no gol sofrido, que deixou o placar em 0 a 2, marcado por Luis Díaz.

Hummels, que também atuou como comentarista da Prime, concordou com a análise de Höwedes e também identificou Marquinhos como um ponto fraco do PSG. “Acho que ele não estava preparado para essa pressão intensa do Bayern”, criticou o ex-jogador da seleção alemã, referindo-se à partida da fase de grupos. “Ele não parecia estar totalmente à altura do ritmo. Na verdade, ele está, mas imagino que hoje isso esteja um pouco na cabeça dele.”

Por isso, Hummels “como jogador do Bayern, tentaria pressioná-lo sempre quando ele estivesse com a bola, para assim provocar novamente uma insegurança nele”. A dupla de zagueiros centrais do Paris, formada por Marquinhos e pelo ex-jogador do Frankfurt Willian Pacho, é “boa, mas, na minha opinião, não está no nível do Bayern”, disse Hummels.