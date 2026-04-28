"Na partida da fase de grupos, ele foi o grande ponto fraco", afirmou o especialista do Prime, Höwedes, referindo-se ao zagueiro central e capitão do PSG antes da partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões na noite de terça-feira.
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"Não estão no nível do Bayern": Dois campeões mundiais apontam o ponto fraco do PSG
O Bayern havia vencido por 2 a 1 em Paris, no início de novembro, durante a fase de grupos da Liga dos Campeões. Marquinhos vacilou bastante na excelente primeira etapa do FCB e teve um desempenho muito fraco no gol sofrido, que deixou o placar em 0 a 2, marcado por Luis Díaz.
Hummels, que também atuou como comentarista da Prime, concordou com a análise de Höwedes e também identificou Marquinhos como um ponto fraco do PSG. “Acho que ele não estava preparado para essa pressão intensa do Bayern”, criticou o ex-jogador da seleção alemã, referindo-se à partida da fase de grupos. “Ele não parecia estar totalmente à altura do ritmo. Na verdade, ele está, mas imagino que hoje isso esteja um pouco na cabeça dele.”
Por isso, Hummels “como jogador do Bayern, tentaria pressioná-lo sempre quando ele estivesse com a bola, para assim provocar novamente uma insegurança nele”. A dupla de zagueiros centrais do Paris, formada por Marquinhos e pelo ex-jogador do Frankfurt Willian Pacho, é “boa, mas, na minha opinião, não está no nível do Bayern”, disse Hummels.
- AFP
Marquinhos está se tornando cada vez mais um jogador decisivo para os grandes jogos do PSG
Marquinhos joga pelo PSG desde 2013 e, ao longo de mais de uma década, tornou-se um ícone do clube. Inicialmente, ele participou durante anos da busca infrutífera pelo título da Liga dos Campeões; na última temporada, o jogador de 31 anos finalmente conduziu o bicampeão francês ao objetivo dos sonhos e à conquista da taça.
Nesta temporada, Marquinhos tem se tornado cada vez mais o homem dos grandes jogos. O capitão não é mais titular, tendo disputado apenas uma das últimas nove partidas da Ligue 1. Na Liga dos Campeões, porém, o técnico do PSG, Luis Enrique, não quer abrir mão do jogador da seleção brasileira; ele esteve em campo em doze das 14 partidas disputadas até agora nesta temporada da competição – inclusive como titular na terça-feira contra o Bayern. Na Liga dos Campeões, ele causou sensação pela última vez em meados de abril, na partida de volta das quartas de final contra o Liverpool (2 a 0), com uma defesa espetacular na pequena área.
Após a partida de ida das semifinais em Paris, Marquinhos e companhia viajam para a partida de volta em Munique na quarta-feira da próxima semana. Quem se classificar enfrentará o Arsenal ou o Atlético de Madrid na final da Liga dos Campeões, no final de maio, em Budapeste.
PSG x FC Bayern de Munique: As escalações
Escalação do PSG
Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaire-Emery - Kvaratskhelia, Doue, Dembele
Escalação do Bayern
Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane