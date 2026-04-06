Getty Images Sport
Traduzido por
"Não estamos satisfeitos" - Romelu Lukaku advertiu que "haverá consequências" pela rejeição do Napoli, enquanto o diretor aborda a desavença com o atacante
Lukaku luta para reconquistar a confiança do Napoli
Lukaku enfrenta uma tarefa difícil para reconquistar a confiança da diretoria do Napoli após uma ausência polêmica dos treinos durante a recente pausa para os jogos internacionais. Depois de se retirar da seleção belga, o atacante de 31 anos teria ignorado várias chamadas do clube para que retornasse de seu país natal, levando o Napoli a emitir um comunicado oficial sobre sua falta às sessões de treino.
O atacante esclareceu sua situação e insistiu que não viraria as costas ao atual campeão italiano, mas parece que seu apelo emocionado pouco contribuiu para convencer o clube a perdoá-lo.
- Getty Images Sport
Manna confirma medida disciplinar contra Lukaku
A tensão no Napoli atingiu o ponto de ebulição na noite de segunda-feira, quando o diretor esportivo Manna abordou a ausência de Lukaku antes do confronto decisivo da Série A contra o AC Milan, na segunda-feira. O atacante belga se viu em maus lençóis com a diretoria do Partenopei após não ter retornado à Itália após a pausa para os jogos internacionais.
Em entrevista à DAZN, Manna não mediu palavras ao falar sobre a conduta do atacante e a posição do clube sobre o assunto. “Para mim, a situação é absolutamente clara. Romelu deveria ter ido para a seleção; ele ficou na Bélgica para treinar, contrariando nossa vontade. Gostaríamos de ter conversado sobre isso aqui em Nápoles: isso não aconteceu e não estamos felizes, mas o respeito pelo grupo vale mais do que qualquer coisa. Espero que ele retorne em uma semana e que haja consequências, mas o futebol continua e hoje o Giovane joga”, disse Manna.
O Napoli venceu o Milan na ausência de Lukaku
O Napoli conquistou uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o AC Milan na segunda-feira, triunfando mesmo sem a presença de Lukaku. Após um primeiro tempo sem gols, Matteo Politano quebrou o impasse aos 79 minutos, marcando o gol decisivo que levou o Napoli ao segundo lugar com 65 pontos, enquanto o Milan caiu para a terceira posição com 63.
O atacante brasileiro Giovane foi escalado para liderar o ataque no lugar do belga, recebendo o apoio de Manna antes da partida.
“Nós o contratamos em janeiro porque precisávamos de um atacante, e ele merecia a chance de ser titular hoje”, afirmou Manna. Destacando a profundidade do elenco, Manna acrescentou que a equipe foi reforçada especificamente para lidar com tais ausências: “O elenco foi reforçado exatamente por esse motivo; o trabalho que está sendo feito em campo nos tranquiliza. Temos muita confiança — apesar de várias ausências, sempre nos adaptamos e lutamos. Agora que os jogadores estão voltando, estamos felizes por tê-los de volta.”
- Getty Images Sport
A disputa pelo título está de volta?
O Napoli ainda está sete pontos atrás do líder da Série A, o Inter, faltando sete partidas para o fim do campeonato. No entanto, o técnico Antonio Conte mostrou-se relutante em declarar que sua equipe está de volta à disputa pelo título.
“Não é uma questão de acreditar nisso: temos que ser muito realistas e saber que não podemos cometer erros e esperar que o adversário os cometa, e não apenas uma vez. Vendo o que o Inter está fazendo, acho que vai ser difícil. Precisamos ter orgulho para manter o pé no acelerador e defender o Scudetto até o fim. Ganhamos a Supercopa e estamos em segundo lugar: precisamos continuar assim, sabendo que a Liga dos Campeões ainda está por ser conquistada e que é importante, dados os benefícios que ela traz.”