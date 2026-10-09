Falando à mídia do clube antes de uma coletiva de imprensa mais ampla na sexta-feira, Maresca deixou claro que o vestiário não está perturbado pela turbulência fora de campo. "Pessoalmente, estou muito calmo, para ser honesto", explicou o italiano. "O clube foi bastante claro. Confiamos completamente no clube."

O técnico do City enfatizou a importância de manter seus jogadores isolados da controvérsia ao redor. Ele acrescentou: "Entendemos o barulho, mas o foco para nós é apenas aquilo que podemos controlar, e podemos controlar apenas o lado do futebol."

Ao abordar a mentalidade do elenco ao retornar da data Fifa, Maresca revelou um clima surpreendentemente positivo. "A sensação é fantástica, para ser honesto", disse. "Os jogadores estão animados para os próximos dois jogos. Mas, especialmente, estão animados porque neste momento estamos na liderança da liga. Os jogadores estão focados apenas nisso. Eles sabem que o que podemos controlar é o lado do futebol, eles não estão preocupados nem um pouco com coisas diferentes.

"Eles conhecem a profissão deles e sabem que o barulho está aí, mas não se importam muito com o barulho. Neste momento, estão focados apenas em como podemos vencer o Liverpool e em como, junto com os torcedores, podemos tentar vencer em Anfield."



