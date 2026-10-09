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'Não estamos nem um pouco preocupados!' - Enzo Maresca revela a reação do elenco do Manchester City ao veredito de culpa
City recebe veredito de culpa
O Manchester City está lidando com as consequências de um julgamento contundente após ser considerado culpado de violar as regras financeiras da Premier League. A decisão sem precedentes lançou uma sombra sobre o gigante do Etihad enquanto o clube atravessa um momento crucial de sua temporada.
Apesar da gravidade do veredito, a cúpula do Etihad Stadium segue firme em negar qualquer irregularidade. Tanto o presidente Khaldoon Al-Mubarak quanto o diretor-executivo Ferran Soriano mantiveram publicamente a inocência do clube, e um processo formal de apelação já está em andamento.
O elenco foi em grande parte protegido das consequências imediatas por causa da pausa internacional. No entanto, com os jogadores agora retornando à City Football Academy, o foco mudou abruptamente de volta para as questões domésticas em meio a um intenso escrutínio externo.
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Maresca pede calma em meio ao barulho
Falando à mídia do clube antes de uma coletiva de imprensa mais ampla na sexta-feira, Maresca deixou claro que o vestiário não está perturbado pela turbulência fora de campo. "Pessoalmente, estou muito calmo, para ser honesto", explicou o italiano. "O clube foi bastante claro. Confiamos completamente no clube."
O técnico do City enfatizou a importância de manter seus jogadores isolados da controvérsia ao redor. Ele acrescentou: "Entendemos o barulho, mas o foco para nós é apenas aquilo que podemos controlar, e podemos controlar apenas o lado do futebol."
Ao abordar a mentalidade do elenco ao retornar da data Fifa, Maresca revelou um clima surpreendentemente positivo. "A sensação é fantástica, para ser honesto", disse. "Os jogadores estão animados para os próximos dois jogos. Mas, especialmente, estão animados porque neste momento estamos na liderança da liga. Os jogadores estão focados apenas nisso. Eles sabem que o que podemos controlar é o lado do futebol, eles não estão preocupados nem um pouco com coisas diferentes.
"Eles conhecem a profissão deles e sabem que o barulho está aí, mas não se importam muito com o barulho. Neste momento, estão focados apenas em como podemos vencer o Liverpool e em como, junto com os torcedores, podemos tentar vencer em Anfield."
Protegendo a briga pelo título
O City ocupa atualmente a liderança da tabela da Premier League, e Maresca está determinado a garantir que as batalhas legais não atrapalhem uma campanha promissora. O italiano rapidamente reconheceu que sua principal tarefa é manter a harmonia e a competitividade dentro do elenco.
Ao traçar uma linha clara entre a disputa judicial da diretoria e as responsabilidades do time em campo, Maresca tenta estimular uma mentalidade de cerco. A frente unida apresentada pelo treinador se alinha perfeitamente à postura desafiadora adotada pelos executivos do clube enquanto se preparam para um prolongado processo de apelações.
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Um grande teste em Anfield
Todos os olhos estarão voltados para o City quando a equipe voltar à ação na Premier League contra o Liverpool no domingo. O duelo em Anfield representa o primeiro compromisso desde que o veredito de culpa foi publicado, servindo como um enorme teste psicológico e tático para os líderes da liga de Maresca.
Conseguir um resultado positivo em Merseyside enviaria uma mensagem poderosa aos rivais na briga pelo título, provando que o elenco permanece totalmente imune ao escândalo financeiro em andamento.
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