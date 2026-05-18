"Não estamos a salvo" - Roberto De Zerbi adverte o Tottenham de que ainda "tem de lutar" pela permanência na Premier League antes do confronto contra o Chelsea

O Tottenham encara a crucial viagem de terça-feira ao Chelsea precisando, provavelmente, de apenas mais um ponto para garantir matematicamente sua permanência na primeira divisão. Após a derrota do West Ham para o Newcastle no domingo, os Spurs estão dois pontos à frente dos Hammers, com saldo de gols superior e um jogo a menos, mas De Zerbi se recusa a deixar que a complacência se instale no vestiário. Rejeitando qualquer conversa de que o Tottenham estaria relaxado e já planejando o verão, o técnico dos Spurs foi enfático ao afirmar que o foco deve permanecer inteiramente no campo

De Zerbi destacou a urgência da situação, afirmando: “Não podemos esquecer como estava a situação há um mês. Ainda não estamos salvos. Não é correto eu responder agora; antes de responder à sua pergunta, temos que [garantir] um ponto na Premier League... temos que lutar e jogar muito bem. Temos que manter o foco no jogo, e só então poderemos responder e dar uma grande coletiva de imprensa.”