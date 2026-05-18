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"Não estamos a salvo" - Roberto De Zerbi adverte o Tottenham de que ainda "tem de lutar" pela permanência na Premier League antes do confronto contra o Chelsea
A permanência do Spurs está longe de estar garantida
O Tottenham encara a crucial viagem de terça-feira ao Chelsea precisando, provavelmente, de apenas mais um ponto para garantir matematicamente sua permanência na primeira divisão. Após a derrota do West Ham para o Newcastle no domingo, os Spurs estão dois pontos à frente dos Hammers, com saldo de gols superior e um jogo a menos, mas De Zerbi se recusa a deixar que a complacência se instale no vestiário. Rejeitando qualquer conversa de que o Tottenham estaria relaxado e já planejando o verão, o técnico dos Spurs foi enfático ao afirmar que o foco deve permanecer inteiramente no campo
De Zerbi destacou a urgência da situação, afirmando: “Não podemos esquecer como estava a situação há um mês. Ainda não estamos salvos. Não é correto eu responder agora; antes de responder à sua pergunta, temos que [garantir] um ponto na Premier League... temos que lutar e jogar muito bem. Temos que manter o foco no jogo, e só então poderemos responder e dar uma grande coletiva de imprensa.”
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O dilema da posição de goleiro em Stamford Bridge
Uma das decisões mais importantes que De Zerbi precisa tomar antes do confronto em Stamford Bridge é quem vai começar como titular no gol. O goleiro titular Guglielmo Vicario está de volta ao time após se recuperar de uma cirurgia de hérnia, mas o jovem goleiro tcheco Antonin Kinsky impressionou bastante durante a ausência do titular, criando uma verdadeira dor de cabeça para o técnico na hora de escolher.
Ao abordar a disputa pela vaga, De Zerbi manteve-se evasivo quanto à sua escolha final. “Vicario está disponível para jogar. Vou decidir amanhã”, acrescentou. “Não, não é difícil. É fácil. Sim, Vicario é o titular, mas temos que levar em conta a condição física, o momento, tudo, mas tenho um ótimo relacionamento com Antonin Kinsky e com Vicario também, e não haverá nenhum problema.”
Notícias sobre o retorno de Maddison e o estado das lesões
O Spurs não poderá contar com Dominic Solanke devido a uma lesão no tendão da coxa, mas há notícias mais animadoras em relação a James Maddison. O meia-atacante fez recentemente sua primeira partida oficial em mais de um ano e, apesar de um pequeno susto com sua condição física no início desta semana, espera-se que ele faça parte da comissão de jogo para enfrentar o Blues.
De Zerbi deu uma atualização sobre a condição de Maddison, observando: “No início desta semana, ele não treinou devido a um pequeno problema, mas ontem e hoje, James está treinando muito bem. No momento, ele não está pronto para jogar os 90 minutos. Quero conversar com ele amanhã de manhã e tomar a melhor decisão possível.”
O técnico também reservou um momento para elogiar o capitão Cristian Romero, que está prestes a retornar: “Cristian Romero é um grande jogador. Ele é um cara incrível porque tem sido um ótimo capitão durante o meu tempo aqui, mesmo sem ter jogado.”
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O desafio da ponte
A história não está a favor do Tottenham nesta semana, já que o clube conquistou apenas uma vitória nas últimas 35 visitas ao Chelsea pelo campeonato. O ambiente e a qualidade do adversário tornam este jogo um dos desafios mais difíceis do calendário, fato que De Zerbi não hesitou em reconhecer durante a coletiva de imprensa pré-jogo.
“Stamford Bridge é difícil. É um estádio complicado porque os jogadores do Chelsea nas últimas 30 a 25 temporadas têm sido fantásticos. Mas amanhã é um novo jogo”, comentou o italiano.