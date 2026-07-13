A Suíça havia empatado em 1 a 1 contra a Argentina nas quartas de final, quando o atacante Breel Embolo recebeu cartão amarelo-vermelho por uma simulação detectada pelo VAR. Na prorrogação, Julian Álvarez e Lautaro Martínez garantiram, com seus gols, a vitória por 3 a 1 do atual campeão e, com isso, sua classificação para a próxima fase.

“Se a gente analisar o caso do Embolo, é uma simulação indiscutível. Mas surge a pergunta: por que ele fez isso? Ele foi segurado e chutado durante toda a partida. Recebia uma cotovelada atrás da outra”, foi a visão de Meier sobre o ocorrido. “Os argentinos puderam cometer faltas do início ao fim sem que fossem punidos”, acrescentou ele.