Na opinião dele, o atual campeão mundial teve muitas liberdades concedidas ao longo do torneio até agora. Sobretudo a atuação da Albiceleste contra a Suíça, país natal de Meier, nas quartas de final, ainda o deixava irritado, mesmo alguns dias depois. “Eles podiam fazer o que queriam”, disse Meier ao canal ran sobre os argentinos.
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"Não está sendo feito nada e isso é difícil de suportar": lenda do arbitragem está furioso com o suposto tratamento privilegiado dado à Argentina na Copa do Mundo
"Isso é inacreditável. É o enésimo jogo da Argentina. Em algum momento, você tem que perceber que eles se jogam no chão e cometem faltas. Mas nada é feito a respeito e isso é difícil de suportar", acrescentou ele. Ele rejeitou a acusação de que estaria se irritando apenas porque a Suíça teria sido a prejudicada pelo suposto favoritismo à Argentina: "Para mim, o que importa sempre é a justiça. Consigo diferenciar bem isso. O que importa é a questão em si. Há ex-árbitros suficientes que pensam exatamente como eu”, afirmou Meier.
- IMAGO / HMB-Media
Urs Meier sobre a Argentina: “Conseguimos cometer faltas sem que isso fosse punido”
A Suíça havia empatado em 1 a 1 contra a Argentina nas quartas de final, quando o atacante Breel Embolo recebeu cartão amarelo-vermelho por uma simulação detectada pelo VAR. Na prorrogação, Julian Álvarez e Lautaro Martínez garantiram, com seus gols, a vitória por 3 a 1 do atual campeão e, com isso, sua classificação para a próxima fase.
“Se a gente analisar o caso do Embolo, é uma simulação indiscutível. Mas surge a pergunta: por que ele fez isso? Ele foi segurado e chutado durante toda a partida. Recebia uma cotovelada atrás da outra”, foi a visão de Meier sobre o ocorrido. “Os argentinos puderam cometer faltas do início ao fim sem que fossem punidos”, acrescentou ele.
As partidas das semifinais da Copa do Mundo:
14 de julho, 21h França - Espanha 15 de julho, 21h Inglaterra x Argentina
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