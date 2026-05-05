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“Não está nas nossas mãos” – Pep Guardiola admite que o Arsenal leva vantagem na disputa pelo título após o “excelente” Manchester City perder pontos em um jogo emocionante com seis gols contra o Everton
Drama no Estádio Hill Dickinson
O City parecia estar tranquilo após o gol de abertura de Doku no primeiro tempo, mas um erro defensivo de Marc Guehi permitiu que Thierno Barry empatasse e desse início a um segundo tempo frenético. Os Toffees surpreenderam os visitantes ao abrirem uma vantagem de 3 a 1 com um segundo gol de Barry e um cabeceio de Jake O'Brien, aproveitando um momento de ansiedade atípica nas fileiras do City. Embora Erling Haaland e um gol de empate de Doku aos 97 minutos tenham garantido um ponto, o empate devolve a iniciativa na disputa pelo título ao Arsenal de Mikel Arteta, mesmo que o City ainda tenha um jogo a menos.
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A disputa pelo título está fora do controle do City
Ao refletir sobre a situação na disputa pelo título, o técnico do City reconheceu que o caminho para o troféu está agora complicado pelo fato de que a equipe precisa contar com a perda de pontos do Arsenal. Guardiola disse: “Depende. [O título] não está nas nossas mãos. Antes daquele jogo estava, e o do Arsenal também. Mas agora, nas nossas mãos, não.”
Olhando para uma sequência crucial de jogos, ele acrescentou: “Temos quatro partidas na Premier League; a próxima é contra o Brentford, e será bem semelhante, pois os adversários são bons, e vamos ver o que acontece. É claro que [entramos nessas partidas com confiança], assim como viemos para cá.”
Uma exibição excepcional
Guardiola também fez uma análise tática da partida, elogiando o domínio inicial de sua equipe, mas destacando as dificuldades enfrentadas durante a reação do Everton no segundo tempo. Em entrevista à Sky Sports, ele disse: “Foi uma atuação realmente muito boa. Jogamos um primeiro tempo excelente. Foi muito difícil lidar com o jogo físico deles. No segundo tempo, talvez não tenhamos mantido tanto o controle, e depois que levamos o gol, eles reagiram e fizeram um jogo tipicamente inglês, muito agressivo nos duelos. Mas, no geral, fizemos uma atuação realmente boa. É melhor do que perder, [mas é claro que] é melhor vencer, e jogamos para isso. Isso só mostra o que a equipe é capaz.”
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A pressão aumenta sobre os adversários
O City precisa se recompor rapidamente para o confronto em casa contra o Brentford, que busca uma vaga na Europa, no sábado, onde qualquer resultado que não seja uma vitória pode ser fatal para suas ambições de título. O time de Guardiola enfrenta uma sequência exaustiva de quatro partidas restantes no campeonato nacional, ao mesmo tempo em que acompanha o desempenho do Arsenal, começando pela próxima viagem dos Gunners ao West Ham. Com os londrinos sabendo que três vitórias nas partidas finais encerrarão uma espera de duas décadas pelo título, o City precisa recuperar sua solidez defensiva para manter a pressão sobre os líderes.