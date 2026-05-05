“Não está nas nossas mãos” – Pep Guardiola admite que o Arsenal leva vantagem na disputa pelo título após o “excelente” Manchester City perder pontos em um jogo emocionante com seis gols contra o Everton

Ao refletir sobre a situação na disputa pelo título, o técnico do City reconheceu que o caminho para o troféu está agora complicado pelo fato de que a equipe precisa contar com a perda de pontos do Arsenal. Guardiola disse: “Depende. [O título] não está nas nossas mãos. Antes daquele jogo estava, e o do Arsenal também. Mas agora, nas nossas mãos, não.”

Olhando para uma sequência crucial de jogos, ele acrescentou: “Temos quatro partidas na Premier League; a próxima é contra o Brentford, e será bem semelhante, pois os adversários são bons, e vamos ver o que acontece. É claro que [entramos nessas partidas com confiança], assim como viemos para cá.”