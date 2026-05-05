O City empatou em 3 a 3 (1 a 0) contra o Everton na noite de segunda-feira; depois de estar perdendo por 1 a 3, o time conseguiu salvar pelo menos um ponto. No entanto, a diferença para o líder, o FC Arsenal, aumentou: faltando três rodadas para o fim, os Gunners estão agora cinco pontos à frente. O City ainda tem um jogo a menos, mas não consegue mais ultrapassar os londrinos, que contam com o atacante da seleção nacional Kai Havertz, por conta própria.

“Enquanto não acabar, vamos continuar”, disse Guardiola com determinação. “No momento, dói”, comentou Jeremy Doku, que marcou o gol de empate no final (90’+7) com seu segundo gol: “Ainda faltam muitos jogos. Perdemos dois pontos. Vamos continuar lutando – devemos isso a nós mesmos e aos nossos torcedores.”