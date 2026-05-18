Não está muito melhor do que nos dois anos anteriores! O segundo lugar do BVB é uma ilusão

“É preciso ter em vista de onde viemos”, esse foi o mantra dos dirigentes do BVB nos últimos quase onze meses. Para contextualizar, a resposta: do quinto lugar (2023/24) e do quarto (2024/25), temporadas em que o clube chegou uma vez à final da Liga dos Campeões e outra às quartas de final da competição. Na Copa da Alemanha, a campanha terminou nas oitavas de final e na segunda fase.

Se ampliarmos o período de análise para as onze temporadas que se passaram desde a era de Jürgen Klopp, o time da Westfália, sob o comando do técnico Niko Kovac, teve a terceira melhor temporada da Bundesliga. É, ao mesmo tempo, a melhor em sete anos. Em oito dessas onze temporadas, o BVB marcou mais gols.

Se deixássemos de lado os dois anos anteriores, aos quais os dirigentes do Dortmund sempre se referiram, o clube ficou cinco vezes vice-campeão, duas vezes em terceiro lugar e uma vez em quarto lugar em oito temporadas. Fica claro: é daí que o BVB realmente vem. Esse é o padrão mínimo para os da Westfália; como o segundo maior clube financeiro da Alemanha, ele precisa estar à altura.