"Não está de acordo com o espírito do jogo" - Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, pede mudança nas regras após o espetacular confronto contra o PSG na Liga dos Campeões, que bateu recordes

O lateral-esquerdo do Bayern de Munique, Alphonso Davies, tocou com a mão num cruzamento de Dembélé dentro da área, à queima-roupa. Não houve intenção: a bola bateu primeiro no quadril de Davies antes de ricochetear na sua mão. O árbitro assistente de vídeo Carlos del Cerro Grande interveio e, após analisar as imagens, o árbitro Scharer marcou pênalti.

“O braço esquerdo se estende e aumenta a área de defesa. O braço esquerdo se projeta e amplia a superfície de bloqueio. Na minha opinião, é definitivamente uma mão punível, pois a área do corpo é ampliada. Com base nessas imagens, a decisão foi correta”, disse o renomado especialista em arbitragem Lutz Wagner, apoiando a decisão do árbitro. Kimmich, no entanto, estava longe de estar convencido: “Isso é realmente frustrante, porque não há nenhum adversário atrás dele que pudesse ter marcado. A regra precisaria de um ajuste.” O jogador de 31 anos acrescentou que preferiria um sistema em que nem toda falta de mão na área levasse automaticamente a um pênalti, sugerindo, em vez disso, uma sanção menos severa para tais incidentes acidentais.

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, considerou o incidente “altamente discutível”, enquanto o diretor esportivo Max Eberl acrescentou na zona mista: “Há muito o que discutir. A bola bate primeiro no corpo, depois na mão, então talvez não devesse ter sido marcado. Mas de que adianta ficar nervoso agora? Infelizmente, ele apitou.”

Dois comentaristas da AmazonPrime e ex-jogadores da seleção, Christoph Kramer e Mats Hummels, também criticaram a decisão. “É aquela supercâmera lenta de novo; essa é a pior coisa no futebol, faz tudo parecer muito pior”, reclamou Kramer. Hummels acrescentou: “Depois do chute, a mão se move descontroladamente, o que faz parecer pior. A bola quica no quadril; sempre achei que isso não deveria ser pênalti.”