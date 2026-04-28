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"Não está de acordo com o espírito do jogo" - Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, pede mudança nas regras após o espetacular confronto contra o PSG na Liga dos Campeões, que bateu recordes
"A regra precisaria de um ajuste"
O lateral-esquerdo do Bayern de Munique, Alphonso Davies, tocou com a mão num cruzamento de Dembélé dentro da área, à queima-roupa. Não houve intenção: a bola bateu primeiro no quadril de Davies antes de ricochetear na sua mão. O árbitro assistente de vídeo Carlos del Cerro Grande interveio e, após analisar as imagens, o árbitro Scharer marcou pênalti.
“O braço esquerdo se estende e aumenta a área de defesa. O braço esquerdo se projeta e amplia a superfície de bloqueio. Na minha opinião, é definitivamente uma mão punível, pois a área do corpo é ampliada. Com base nessas imagens, a decisão foi correta”, disse o renomado especialista em arbitragem Lutz Wagner, apoiando a decisão do árbitro. Kimmich, no entanto, estava longe de estar convencido: “Isso é realmente frustrante, porque não há nenhum adversário atrás dele que pudesse ter marcado. A regra precisaria de um ajuste.” O jogador de 31 anos acrescentou que preferiria um sistema em que nem toda falta de mão na área levasse automaticamente a um pênalti, sugerindo, em vez disso, uma sanção menos severa para tais incidentes acidentais.
O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, considerou o incidente “altamente discutível”, enquanto o diretor esportivo Max Eberl acrescentou na zona mista: “Há muito o que discutir. A bola bate primeiro no corpo, depois na mão, então talvez não devesse ter sido marcado. Mas de que adianta ficar nervoso agora? Infelizmente, ele apitou.”
Dois comentaristas da AmazonPrime e ex-jogadores da seleção, Christoph Kramer e Mats Hummels, também criticaram a decisão. “É aquela supercâmera lenta de novo; essa é a pior coisa no futebol, faz tudo parecer muito pior”, reclamou Kramer. Hummels acrescentou: “Depois do chute, a mão se move descontroladamente, o que faz parecer pior. A bola quica no quadril; sempre achei que isso não deveria ser pênalti.”
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Kimmich fica surpreso enquanto Bayern e PSG fazem história na Liga dos Campeões
Com uma vantagem de 3 a 2 no intervalo, PSG e Bayern já haviam protagonizado a primeira etapa de uma semifinal da Liga dos Campeões com o maior número de gols da história, e os gols continuaram a surgir após o intervalo. Os parisienses ampliaram então a vantagem para 5 a 2 com gols rápidos de Khvicha Kvaratskhelia e Dembélé.
“Todos vocês viram o que aconteceu depois do 5 a 2. Você fica em campo pensando: ‘o que diabos está acontecendo?’ Não estávamos três gols piores do que eles”, disse Kimmich sobre a situação complicada logo após a marca de uma hora. “Era importante manter a calma. O dilema é claro: você joga a cautela para o alto para voltar ao jogo ou tenta evitar o pior cenário possível?”
O Bayern então voltou à disputa: o cabeceio de Dayot Upamecano aos 65 minutos fez o placar chegar a 5 a 3 e garantiu que a eliminatória continuasse viva para o jogo de volta em casa na próxima quarta-feira. Pouco depois, o excelente Luis Díaz reduziu a diferença para 5 a 4, placar que se manteve até o apito final.
“Sempre soubemos que seria uma disputa acirrada, mas não tão aberta assim”, disse Kimmich depois, refletindo sobre o confronto que bateu recordes. “É estranho estar perdendo por apenas um gol. Estávamos perdendo por três, reagimos e ainda precisávamos empatar. O Paris estava claramente cansado no final.”
No dia 6 de maio, na Allianz Arena, Kimmich e seus companheiros de equipe tentarão virar a eliminatória. Caso o Bayern chegue à final em Budapeste no final de maio, enfrentará o Arsenal ou o Atlético de Madrid, cujo primeiro confronto nas semifinais está marcado para quarta-feira.
Próximos jogos do Bayern
Data
Partida
Competição
Sábado, 2 de maio
FC Bayern x 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Quarta-feira, 6 de maio
FC Bayern x Paris Saint-Germain
Liga dos Campeões
Sábado, 9 de maio
VfL Wolfsburg x FC Bayern
Bundesliga
Sábado, 16 de maio
FC Bayern x 1. FC Colônia
Bundesliga