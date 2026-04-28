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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

"Não está de acordo com o espírito do jogo" - Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, pede mudança nas regras após o espetacular confronto contra o PSG na Liga dos Campeões, que bateu recordes

Bayern de Munique
Liga dos Campeões
J. Kimmich
PSG x Bayern de Munique
PSG

Joshua Kimmich pediu uma mudança nas regras após a derrota do Bayern de Munique por 5 a 4 para o Paris Saint-Germain na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões. O ponto crucial foi o polêmico pênalti marcado a favor do PSG pouco antes do intervalo, que Ousmane Dembélé converteu, levando o placar a 3 a 2 para a equipe da casa. “Foi mais uma decisão infeliz”, disse Kimmich à Amazon Prime após a partida, acrescentando: “Isso simplesmente não está de acordo com o espírito do jogo”.

  • "A regra precisaria de um ajuste"

    O lateral-esquerdo do Bayern de Munique, Alphonso Davies, tocou com a mão num cruzamento de Dembélé dentro da área, à queima-roupa. Não houve intenção: a bola bateu primeiro no quadril de Davies antes de ricochetear na sua mão. O árbitro assistente de vídeo Carlos del Cerro Grande interveio e, após analisar as imagens, o árbitro Scharer marcou pênalti.

    “O braço esquerdo se estende e aumenta a área de defesa. O braço esquerdo se projeta e amplia a superfície de bloqueio. Na minha opinião, é definitivamente uma mão punível, pois a área do corpo é ampliada. Com base nessas imagens, a decisão foi correta”, disse o renomado especialista em arbitragem Lutz Wagner, apoiando a decisão do árbitro. Kimmich, no entanto, estava longe de estar convencido: “Isso é realmente frustrante, porque não há nenhum adversário atrás dele que pudesse ter marcado. A regra precisaria de um ajuste.” O jogador de 31 anos acrescentou que preferiria um sistema em que nem toda falta de mão na área levasse automaticamente a um pênalti, sugerindo, em vez disso, uma sanção menos severa para tais incidentes acidentais.

    O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, considerou o incidente “altamente discutível”, enquanto o diretor esportivo Max Eberl acrescentou na zona mista: “Há muito o que discutir. A bola bate primeiro no corpo, depois na mão, então talvez não devesse ter sido marcado. Mas de que adianta ficar nervoso agora? Infelizmente, ele apitou.”

    Dois comentaristas da AmazonPrime e ex-jogadores da seleção, Christoph Kramer e Mats Hummels, também criticaram a decisão. “É aquela supercâmera lenta de novo; essa é a pior coisa no futebol, faz tudo parecer muito pior”, reclamou Kramer. Hummels acrescentou: “Depois do chute, a mão se move descontroladamente, o que faz parecer pior. A bola quica no quadril; sempre achei que isso não deveria ser pênalti.”

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Kimmich fica surpreso enquanto Bayern e PSG fazem história na Liga dos Campeões

    Com uma vantagem de 3 a 2 no intervalo, PSG e Bayern já haviam protagonizado a primeira etapa de uma semifinal da Liga dos Campeões com o maior número de gols da história, e os gols continuaram a surgir após o intervalo. Os parisienses ampliaram então a vantagem para 5 a 2 com gols rápidos de Khvicha Kvaratskhelia e Dembélé.

    “Todos vocês viram o que aconteceu depois do 5 a 2. Você fica em campo pensando: ‘o que diabos está acontecendo?’ Não estávamos três gols piores do que eles”, disse Kimmich sobre a situação complicada logo após a marca de uma hora. “Era importante manter a calma. O dilema é claro: você joga a cautela para o alto para voltar ao jogo ou tenta evitar o pior cenário possível?”

    O Bayern então voltou à disputa: o cabeceio de Dayot Upamecano aos 65 minutos fez o placar chegar a 5 a 3 e garantiu que a eliminatória continuasse viva para o jogo de volta em casa na próxima quarta-feira. Pouco depois, o excelente Luis Díaz reduziu a diferença para 5 a 4, placar que se manteve até o apito final.

    “Sempre soubemos que seria uma disputa acirrada, mas não tão aberta assim”, disse Kimmich depois, refletindo sobre o confronto que bateu recordes. “É estranho estar perdendo por apenas um gol. Estávamos perdendo por três, reagimos e ainda precisávamos empatar. O Paris estava claramente cansado no final.”

    No dia 6 de maio, na Allianz Arena, Kimmich e seus companheiros de equipe tentarão virar a eliminatória. Caso o Bayern chegue à final em Budapeste no final de maio, enfrentará o Arsenal ou o Atlético de Madrid, cujo primeiro confronto nas semifinais está marcado para quarta-feira.

  • Próximos jogos do Bayern

    Data

    Partida

    Competição

    Sábado, 2 de maio

    FC Bayern x 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Quarta-feira, 6 de maio

    FC Bayern x Paris Saint-Germain

    Liga dos Campeões

    Sábado, 9 de maio

    VfL Wolfsburg x FC Bayern

    Bundesliga

    Sábado, 16 de maio

    FC Bayern x 1. FC Colônia

    Bundesliga

Bundesliga
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