"Eu não levaria Leroy Sané, porque ele não tem o desempenho necessário para se tornar campeão do mundo", explicou Littbarski à Sport1 durante a estreia do documentário 'Um Verão na Itália – Copa do Mundo de 1990'.
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"Não está apresentando o desempenho necessário": campeão mundial se manifesta contra a participação de Leroy Sané na Copa do Mundo
Em vez disso, o técnico de 65 anos preferiria dar uma chance a jogadores mais jovens e com mais vontade, como Lennart Karl, do Bayern de Munique, ou Said El Mala, do Colônia: “Certamente não como titulares, mas para os últimos 20 minutos. El Mala na lateral esquerda e Karl, que de qualquer forma pode atuar em várias posições. Ambos são rapazes fantásticos e isso seria, naturalmente, uma experiência incrível para eles.”
No verão passado, Sane se transferiu de forma um tanto surpreendente do Bayern de Munique para o Galatasaray de Istambul, sem custo de transferência. No clube turco de ponta, o jogador de 30 anos está tendo uma temporada razoável, mas de forma alguma excepcional. Em 34 partidas oficiais em todas as competições, ele marcou seis gols e deu oito assistências.
Por isso, recentemente têm surgido cada vez mais dúvidas públicas sobre se Sane deveria mesmo ser considerado para a Copa do Mundo de 2026 nos EUA, México e Canadá. Julian Nagelsmann deu a entender que pretende levar o jogador, que já disputou 72 partidas pela seleção (16 gols), independentemente das críticas, e afirmou que ele tem boas chances de ser convocado.
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Nagelsmann sobre Sane: "Está se saindo bem também no Galatasaray"
"Não temos muitos jogadores com o perfil dele, que costumam avançar pelo centro a partir da ala direita. Temos um ótimo relacionamento, e o Leroy tem feito partidas excelentes. Ele também está se saindo bem no Galatasaray", explicou o técnico da seleção alemã na entrevista amplamente citada à revista kicker.
Ainda não há informações precisas sobre quando Nagelsmann anunciará sua seleção definitiva para a Copa do Mundo. O momento mais provável é após o penúltimo amistoso contra a Finlândia, em 31 de maio, antes da partida para os EUA, já em 2 de junho. Lá, no dia 6 de junho, será realizado o último amistoso antes do início do torneio.
Segundo Littbarski, a seleção alemã não está entre as maiores favoritas na Copa do Mundo, mas não se deve subestimar a Alemanha. “Seja Wirtz, Musiala ou Havertz – há muitos craques no time. O importante é aceitar uns aos outros, manter a união e dar o máximo. Aí, acredito que podemos chegar longe.”