"Não está apresentando o desempenho necessário": campeão mundial se manifesta contra a participação de Leroy Sané na Copa do Mundo

Em vez disso, o técnico de 65 anos preferiria dar uma chance a jogadores mais jovens e com mais vontade, como Lennart Karl, do Bayern de Munique, ou Said El Mala, do Colônia: “Certamente não como titulares, mas para os últimos 20 minutos. El Mala na lateral esquerda e Karl, que de qualquer forma pode atuar em várias posições. Ambos são rapazes fantásticos e isso seria, naturalmente, uma experiência incrível para eles.”

No verão passado, Sane se transferiu de forma um tanto surpreendente do Bayern de Munique para o Galatasaray de Istambul, sem custo de transferência. No clube turco de ponta, o jogador de 30 anos está tendo uma temporada razoável, mas de forma alguma excepcional. Em 34 partidas oficiais em todas as competições, ele marcou seis gols e deu oito assistências.

Por isso, recentemente têm surgido cada vez mais dúvidas públicas sobre se Sane deveria mesmo ser considerado para a Copa do Mundo de 2026 nos EUA, México e Canadá. Julian Nagelsmann deu a entender que pretende levar o jogador, que já disputou 72 partidas pela seleção (16 gols), independentemente das críticas, e afirmou que ele tem boas chances de ser convocado.