"Não está ajudando ninguém" — Raheem Sterling é aconselhado a se aposentar e "ir para Ibiza" em meio às dificuldades do Feyenoord

O ex-jogador do Manchester City e do Liverpool conseguiu apenas uma assistência em suas primeiras cinco partidas pelo gigante de Roterdã, na vitória contra o Excelsior. Seu desempenho no recente empate em 1 a 1 contra o Ajax foi particularmente decepcionante, levando Van Persie a substituí-lo após apenas 55 minutos, enquanto o Feyenoord buscava a virada.

O colega comentarista Willem van Hanegem ecoou as preocupações de Van der Gijp, questionando se Sterling ainda possui as características físicas necessárias para competir no mais alto nível. “Ele simplesmente não estava lá de novo, não. Se eu estivesse no lugar deles, pediria meu dinheiro de volta e diria: vá para casa”, argumentou o ex-meio-campista do Feyenoord. “Não se deve colocar um jogador assim em campo. Ele já foi um bom jogador; ainda estava em forma e era rápido, mas é só isso. Se ele esbarra em você, ele cai. Não é uma loucura? Você também não deveria fazer isso como jogador. Se ele não tem velocidade e está com a bola, eles simplesmente passam por cima dele. Isso é inútil.”