AFP
Traduzido por
"Não está ajudando ninguém" — Raheem Sterling é aconselhado a se aposentar e "ir para Ibiza" em meio às dificuldades do Feyenoord
Conselho severo sobre a aposentadoria para Sterling
Van der Gijp fez uma avaliação contundente sobre o atual desempenho de Sterling, sugerindo que o ponta deveria se aposentar imediatamente. O jogador de 31 anos assinou com o Feyenoord como jogador sem contrato após rescindir seu contrato com o Chelsea, mas não conseguiu recuperar o brilho que outrora o tornou um dos atacantes mais temidos da Europa.
Em entrevista ao podcastWillem & Wessel, Van der Gijp não mediu palavras, afirmando: “Ele deveria simplesmente ir até Robin van Persie e dizer: ‘Vamos parar com isso, isso não vai dar certo, não é bom para mim, para você nem para o clube’”. Você não está ajudando ninguém com isso. Ele deveria simplesmente ir para Ibiza, vestir o calção de banho e comer uma deliciosa paella com a esposa. Aí sim ele estaria se divertindo. Mas isso não vai mais dar certo para ele. Que pena.”
- AFP
Dificuldades na Eredivisie
O ex-jogador do Manchester City e do Liverpool conseguiu apenas uma assistência em suas primeiras cinco partidas pelo gigante de Roterdã, na vitória contra o Excelsior. Seu desempenho no recente empate em 1 a 1 contra o Ajax foi particularmente decepcionante, levando Van Persie a substituí-lo após apenas 55 minutos, enquanto o Feyenoord buscava a virada.
O colega comentarista Willem van Hanegem ecoou as preocupações de Van der Gijp, questionando se Sterling ainda possui as características físicas necessárias para competir no mais alto nível. “Ele simplesmente não estava lá de novo, não. Se eu estivesse no lugar deles, pediria meu dinheiro de volta e diria: vá para casa”, argumentou o ex-meio-campista do Feyenoord. “Não se deve colocar um jogador assim em campo. Ele já foi um bom jogador; ainda estava em forma e era rápido, mas é só isso. Se ele esbarra em você, ele cai. Não é uma loucura? Você também não deveria fazer isso como jogador. Se ele não tem velocidade e está com a bola, eles simplesmente passam por cima dele. Isso é inútil.”
Van Persie exige maior impacto
Apesar das críticas cada vez mais intensas da mídia holandesa, o técnico Robin van Persie mantém uma postura pública mais diplomática, embora reconheça que espera mais de sua grande contratação da janela de inverno. O ex-atacante do Arsenal e do Manchester United está ansioso para que Sterling encontre seu ritmo, enquanto o Feyenoord busca garantir o segundo lugar na tabela da Eredivisie.
“O mais importante é vencer os jogos durante este período em que Raheem está ficando cada vez mais em forma”, disse Van Persie aos repórteres. “Eu respeito e reconheço de onde ele vem, mas, ao mesmo tempo, temos que cumprir nossas metas como clube. Temos que terminar em segundo lugar, é tão simples quanto isso. Acredito que ele está evoluindo em termos de condicionamento físico e de desempenho. Ao mesmo tempo, quero ver mais impacto fora da bola e mais impacto com a bola.”
- AFP
E agora?
Com seu contrato de curto prazo chegando ao fim no final da temporada, Sterling enfrenta alguns meses decisivos em sua carreira profissional. O jogador da seleção inglesa espera ter outra chance de provar seu valor a Van Persie quando o Feyenoord visitar o FC Volendam após a pausa para os jogos internacionais.