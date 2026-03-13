“Não está à venda!” Esta estrela do Real Madrid poderá ser transferida por 50 milhões de euros?

Camavinga pode ser vítima de uma possível nova contratação, com o Real Madrid sempre a negociar a transferência de Rodri, do Manchester City, para o verão - que também poderá estar disponível por 50 milhões de euros.

De qualquer forma, está claro que o Real Madrid gostaria de reforçar seu meio-campo com um jogador central no verão, enquanto Camavinga carece da consistência necessária, especialmente na temporada atual.

No início da temporada, ele foi prejudicado por uma lesão no tornozelo e, posteriormente, alternou entre o time titular e o banco de reservas, disputando menos da metade dos jogos desde o início.