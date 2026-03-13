O Real Madrid parece estar pensando em dispensar um de seus meio-campistas. Conforme relatado pelo jornalista Matteo Moretto na Rádio Marca, Eduardo Camavinga “não é intransferível”. O jogador da seleção francesa poderá deixar o clube por uma quantia a partir de 50 milhões de euros.
Traduzido por
“Não está à venda!” Esta estrela do Real Madrid poderá ser transferida por 50 milhões de euros?
De acordo com isso, já existem alguns clubes da Premier League que teriam sinalizado seu interesse no jogador de 23 anos. Entre eles está o Liverpool FC, que já teria entrado em contato em janeiro para discutir uma transferência no meio do ano.
Camavinga certamente tem muitas opções. O Al-Ittihad, clube com grande poder financeiro, também estaria interessado no versátil zagueiro, que no passado também atuou frequentemente como lateral-esquerdo.
O Real Madrid substituirá Camavinga por Rodri?
Camavinga pode ser vítima de uma possível nova contratação, com o Real Madrid sempre a negociar a transferência de Rodri, do Manchester City, para o verão - que também poderá estar disponível por 50 milhões de euros.
De qualquer forma, está claro que o Real Madrid gostaria de reforçar seu meio-campo com um jogador central no verão, enquanto Camavinga carece da consistência necessária, especialmente na temporada atual.
No início da temporada, ele foi prejudicado por uma lesão no tornozelo e, posteriormente, alternou entre o time titular e o banco de reservas, disputando menos da metade dos jogos desde o início.
Camavinga continua sob contrato com o Real até 2029
O contrato de Camavinga, que em 2021 foi transferido do Stade Rennes para a capital espanhola por 31 milhões de euros, vai até 2029. No entanto, ele não parece ser indispensável em termos esportivos e, financeiramente, ele traria ao Real o dinheiro necessário para reforçar o meio-campo com jogadores de renome, como Rodri, por exemplo.
Camavinga no Real Madrid: dados de desempenho 2025/26
Concurso Jogos Gols LaLiga 19 1 Liga dos Campeões 9 1 Copa del Rey 1 0 Supercopa 2 0