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'Não entendo isso!' - Paul Merson detona o Man Utd por 'erro de transferência desconcertante de £ 50 milhões'
Merson não está convencido com a chegada do brasileiro
A decisão do Manchester United de tirar Santos do Chelsea deixou Merson sem entender nada, com o comentarista questionando a lógica por trás do negócio de £ 50 milhões. O Manchester United priorizou uma reformulação no meio-campo neste verão, após a saída do experiente volante Casemiro, que encerrou sua passagem por Old Trafford para se juntar ao Inter Miami ao lado de Lionel Messi. No entanto, Merson segue longe de ficar impressionado com o perfil do jogador escolhido para preencher essa lacuna.
Falando à Sky Sports, o ex-jogador do Arsenal expressou sua confusão com a chegada do atleta de 22 anos, afirmando: "Eu simplesmente não entendo a contratação de Andrey Santos. Posso estar errado, e o Manchester United pode ver algo diferente. Mas muitos torcedores do Chelsea perguntavam o que ele faz. Ele não marca, não cria chances, não faz gols. Esse é o meu problema."
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A busca de Carrick pelo equilíbrio no meio-campo
Carrick tem se mostrado desesperado para encontrar o equilíbrio certo no meio-campo, especialmente depois de perder alvos como Sandro Tonali e Elliot Anderson para rivais da Premier League. Embora o United tenha garantido Youri Tielemans por £35 milhões ao acionar sua cláusula de rescisão, Merson sente que a chegada de Santos não tem a combatividade necessária. "Gosto da contratação do Tielemans, ele é um bom jogador", continuou Merson. "Mas, embora você tenha Tielemans e Fernandes como bons jogadores, você precisa de mais do que isso para recuperar a bola."
O ceticismo é compartilhado pelo ex-meio-campista do United Paul Ince, que também levantou preocupações em relação à estrutura financeira e ao caminho para talentos formados em casa. Ince disse à Oddschecker: "Eles contrataram o garoto Santos, do Chelsea, por £50 milhões, o que é muito dinheiro para alguém como ele. Acho que o veredito ainda não saiu sobre essa. Gastar £50 milhões em um jovem meio-campista central quando você tem [Kobbie] Mainoo surgindo nas categorias de base meio que me deixou um pouco perplexo."
Santos pronto para o desafio em Old Trafford
Por sua vez, Santos parece não se abalar com as críticas e está focado em se firmar como o novo coração defensivo do clube. O brasileiro deve fazer sua estreia competitiva contra o Hull City neste fim de semana e já falou sobre a responsabilidade de herdar uma função anteriormente ocupada por um pentacampeão da Champions League.
"Casemiro, para mim, é como uma lenda, sabe", disse Santos sobre seu compatriota. "Então agora ele saiu. Agora eu estou aqui, então sinto que posso fazer como o Casemiro fez na última temporada e estou aqui para isso."
Santos descreveu seu próprio estilo de jogo como bem adequado às exigências do sistema técnico de Carrick. "Minhas qualidades, eu gosto e prefiro jogar mais recuado, como um camisa 6", acrescentou. "Então eu tento ajudar meus companheiros sem a bola e, com a bola, adoro quebrar as linhas."
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Mais reforços no horizonte
Apesar do investimento significativo já feito em Santos e Tielemans, o United ainda não terminou sua movimentação no mercado de transferências. Relatos indicam que o clube está perto de fechar um acordo por Carlos Baleba, do Brighton, para reforçar ainda mais suas opções antes do prazo final de 1º de setembro.
Só o tempo dirá se essa ambiciosa reformulação no meio-campo, liderada por Santos e potencialmente concluída por Baleba, pode calar os críticos e entregar o equilíbrio de que Carrick precisa desesperadamente.
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