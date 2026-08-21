Carrick tem se mostrado desesperado para encontrar o equilíbrio certo no meio-campo, especialmente depois de perder alvos como Sandro Tonali e Elliot Anderson para rivais da Premier League. Embora o United tenha garantido Youri Tielemans por £35 milhões ao acionar sua cláusula de rescisão, Merson sente que a chegada de Santos não tem a combatividade necessária. "Gosto da contratação do Tielemans, ele é um bom jogador", continuou Merson. "Mas, embora você tenha Tielemans e Fernandes como bons jogadores, você precisa de mais do que isso para recuperar a bola."

O ceticismo é compartilhado pelo ex-meio-campista do United Paul Ince, que também levantou preocupações em relação à estrutura financeira e ao caminho para talentos formados em casa. Ince disse à Oddschecker: "Eles contrataram o garoto Santos, do Chelsea, por £50 milhões, o que é muito dinheiro para alguém como ele. Acho que o veredito ainda não saiu sobre essa. Gastar £50 milhões em um jovem meio-campista central quando você tem [Kobbie] Mainoo surgindo nas categorias de base meio que me deixou um pouco perplexo."



