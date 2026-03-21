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"Não entendo" — Enzo Fernández admite que a demissão de Enzo Maresca "prejudicou" o Chelsea
A saída de Maresca deixa marcas duradouras
As repercussões da vergonhosa derrota por 8 a 2 para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões revelaram profundas divisões em Stamford Bridge. Fernández finalmente quebrou o silêncio sobre a demissão de Maresca, que foi demitido após um empate com o Bournemouth no final do ano passado.
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Confuso com a demissão de Maresca
O técnico italiano era fortemente cotado para assumir o cargo no Manchester City como possível sucessor de Pep Guardiola, mas sua saída deixou o vestiário do Chelsea em um estado de confusão. Fernández sugere que a transição não foi nada tranquila. Em declarações à imprensa argentina, Fernández não escondeu sua frustração com a forma como a situação foi conduzida.
“Não entendo isso”, admitiu Fernández. “Às vezes, como jogador, há coisas que não entendemos e a maneira como tentam lidar com as coisas. Não tenho uma resposta para você porque não sei.”
Uma perda de identidade sob o comando de Rosenior
A nomeação de Liam Rosenior tinha como objetivo estabilizar a equipe, mas os comentários de Fernández sugerem que os jogadores ainda sentem falta da “ordem” tática estabelecida por seu antecessor. As palavras do vice-capitão parecem minar o atual comando ao destacar exatamente o que se perdeu desde que ocorreu a mudança de treinador no meio da temporada 2025-26.
“Obviamente, foi uma saída que doeu muito porque tínhamos muita identidade; ele nos deu ordem, mas é assim que o futebol é: às vezes é bom, às vezes é ruim”, explicou o campeão da Copa do Mundo. “Mas sempre tivemos uma identidade clara quando se tratava de treinar, jogar e, obviamente, a saída dele nos prejudicou, especialmente no meio da temporada — isso interrompe tudo.”
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Incerteza quanto ao futuro na zona oeste de Londres
Apesar de seu contrato em Stamford Bridge se estender até 2032, ele continua sendo associado a uma possível saída do clube. O Real Madrid e o PSG estariam interessados em contratá-lo, e acredita-se que o Chelsea esteja exigindo uma quantia superior aos 106,8 milhões de libras que pagou por ele em janeiro de 2023.
Quando questionado pela ESPN Argentina sobre seu futuro a longo prazo no clube, Fernández não se comprometeu. “Não sei, faltam oito jogos e a FA Cup. Há a Copa do Mundo e depois veremos”, comentou ele, deixando a porta aberta para uma possível saída no verão.
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