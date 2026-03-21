"Não entendo" — Enzo Fernández admite que a demissão de Enzo Maresca "prejudicou" o Chelsea

O técnico italiano era fortemente cotado para assumir o cargo no Manchester City como possível sucessor de Pep Guardiola, mas sua saída deixou o vestiário do Chelsea em um estado de confusão. Fernández sugere que a transição não foi nada tranquila. Em declarações à imprensa argentina, Fernández não escondeu sua frustração com a forma como a situação foi conduzida.

“Não entendo isso”, admitiu Fernández. “Às vezes, como jogador, há coisas que não entendemos e a maneira como tentam lidar com as coisas. Não tenho uma resposta para você porque não sei.”