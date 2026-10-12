“Não entendo”: Dwight Yorke critica duramente Michael Carrick pelo tratamento dado a Benjamin Sesko, astro de 74 milhões de libras do Manchester United

Yorke manifestou preocupação com a forma como Carrick tem administrado Sesko. A contratação de £ 74 milhões junto ao RB Leipzig tem encontrado dificuldades para conquistar uma vaga regular entre os titulares sob o comando do atual treinador.

O Manchester United teve um início ruim na nova temporada da Premier League. Venceu apenas uma das seis primeiras partidas no campeonato. A frustração mais recente veio no fim de semana, em um empate contra o Tottenham, que jogou com dez jogadores, em Old Trafford. Bryan Mbeumo abriu o placar para o United, mas Dominic Solanke marcou o gol de empate dos visitantes nos acréscimos.