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“Não entendo”: Dwight Yorke critica duramente Michael Carrick pelo tratamento dado a Benjamin Sesko, astro de 74 milhões de libras do Manchester United
Yorke questiona decisões do técnico
Yorke manifestou preocupação com a forma como Carrick tem administrado Sesko. A contratação de £ 74 milhões junto ao RB Leipzig tem encontrado dificuldades para conquistar uma vaga regular entre os titulares sob o comando do atual treinador.
O Manchester United teve um início ruim na nova temporada da Premier League. Venceu apenas uma das seis primeiras partidas no campeonato. A frustração mais recente veio no fim de semana, em um empate contra o Tottenham, que jogou com dez jogadores, em Old Trafford. Bryan Mbeumo abriu o placar para o United, mas Dominic Solanke marcou o gol de empate dos visitantes nos acréscimos.
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Exigindo uma vaga de titular
Sesko enfrenta atualmente uma canelite persistente que pode acabar exigindo cirurgia. No entanto, Yorke insiste que o jogador de 23 anos deve ser o centroavante titular absoluto assim que estiver totalmente recuperado.
“Quando você olha para os jogadores do ataque, para mim, a grande dúvida em relação a Carrick é por que Sesko não joga”, disse Yorke à talkSPORT. “Sei que ele está lesionado agora, mas é preciso colocá-lo para jogar como centroavante. Você tem que confiar no garoto, ele tem todos os atributos.”
Liderando pelo exemplo
Historicamente, o Manchester United conta com jogadores de ataque dominantes para vencer partidas. Yorke acredita que o esquema tático atual não aproveita ao máximo os atributos físicos consideráveis e o instinto ofensivo de Sesko.
“O Manchester United sempre teve talento no setor ofensivo, e nós sempre tendemos a vencer os jogos pelo ataque”, acrescentou. “Sim, os defensores cumprem seu papel, e houve alguns defensores fantásticos no passado.”
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Um duro teste europeu pela frente
Ainda não está claro se Sesko terá condições de disputar o próximo jogo crucial do Manchester United. A equipe de Carrick terá uma difícil viagem à capital espanhola para enfrentar o Atlético de Madrid em uma competição europeia amanhã à noite.
A equipe médica acompanhará de perto o problema na canela do atacante antes do aguardado confronto. A decisão sobre uma possível cirurgia provavelmente dependerá da evolução de sua recuperação nas próximas semanas.
Enquanto isso, Carrick precisa encontrar uma forma de fazer sua equipe, que atravessa má fase, reagir. Um resultado positivo na Espanha é urgente para dissipar o pessimismo crescente em torno do clube.
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