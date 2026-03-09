Getty Images Entertainment
“Não é verdade” – O presidente da La Liga nega que o retorno de Lionel Messi ao Barcelona tenha recebido “luz verde” em resposta à sensacional afirmação de Xavi
O presidente da La Liga rejeita as alegações
Em entrevista ao programa Estudio Estadio, da TVE, Tebas rapidamente desmentiu as recentes alegações feitas pelo ex-treinador durante uma entrevista explosiva ao jornal La Vanguardia. O presidente da Liga negou categoricamente que o clube catalão tenha recebido qualquer dispensa financeira para facilitar o tão esperado retorno de Messi em 2023.
“Não é verdade. A Liga não autorizou absolutamente nada nem deu o OK”, insistiu. Sua firme refutação desafia diretamente a narrativa promovida pelo lendário meio-campista, que alegou que os obstáculos burocráticos foram superados antes que o acordo misteriosamente fracassasse, transferindo toda a culpa para a hierarquia do clube.
O baile de formatura vetado
A controvérsia começou quando o ex-treinador do Barça revelou o quanto os preparativos para o retorno do oito vezes vencedor da Bola de Ouro estavam avançados após sua conquista da Copa do Mundo. Segundo ele, os dois conversaram durante meses e, na primavera de 2023, os aspectos esportivos estavam praticamente finalizados para uma “última dança” na Catalunha.
No entanto, o técnico acusou Laporta de vetar deliberadamente a transferência, apesar de ter a aprovação da liga, alegando que o presidente temia iniciar uma guerra interna com o astro argentino. O acordo fracassado acabou levando o atacante a se juntar ao Inter Miami, da Major League Soccer, prejudicando gravemente a relação pessoal entre os dois ex-companheiros de equipe.
Presidente defende suas decisões
Não disposto a deixar as acusações passarem em branco, Laporta aproveitou um recente debate eleitoral presidencial para defender ferozmente suas ações executivas e fazer uma avaliação contundente de seu ex-técnico. Ele admitiu se sentir “surpreso e magoado” com os comentários, justificando a demissão controversa ao traçar um contraste nítido com o sucessor Hansi Flick.
“Com Xavi, eu via que íamos perder, e com Flick, vejo que vamos ganhar”, afirmou, segundo o Mundo Deportivo. Em relação à transferência fracassada, ele insistiu que a decisão foi puramente financeira e baseada nos próprios receios do jogador em relação à pressão esmagadora, contradizendo diretamente a narrativa.
As tensões eleitorais chegam ao auge
A amarga guerra de palavras também expôs fraturas institucionais profundamente enraizadas, com o ex-capitão alegando que foi enganado e, por fim, demitido por Alejandro Echevarria, um poderoso assessor que, segundo ele, praticamente dirige o clube. Ele expressou profunda decepção por ter sido abandonado pela mesma administração que o trouxe de volta.
Em resposta, Laporta acusou-o de agir como um peão político do rival presidencial Victor Font poucos dias antes das eleições, dado que Xavi se alinhou com a campanha rival. Concluindo sua defesa, o presidente em exercício afirmou que suas decisões mais duras — romper laços com ícones como Ronald Koeman, o atacante argentino e o técnico espanhol — foram tomadas no melhor interesse da instituição.
