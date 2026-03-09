“Não é verdade” – O presidente da La Liga nega que o retorno de Lionel Messi ao Barcelona tenha recebido “luz verde” em resposta à sensacional afirmação de Xavi

Em entrevista ao programa Estudio Estadio, da TVE, Tebas rapidamente desmentiu as recentes alegações feitas pelo ex-treinador durante uma entrevista explosiva ao jornal La Vanguardia. O presidente da Liga negou categoricamente que o clube catalão tenha recebido qualquer dispensa financeira para facilitar o tão esperado retorno de Messi em 2023.

“Não é verdade. A Liga não autorizou absolutamente nada nem deu o OK”, insistiu. Sua firme refutação desafia diretamente a narrativa promovida pelo lendário meio-campista, que alegou que os obstáculos burocráticos foram superados antes que o acordo misteriosamente fracassasse, transferindo toda a culpa para a hierarquia do clube.