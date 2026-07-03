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“Não é uma união perfeita” - Como será avaliado o mandato de Oliver Glasner no Nottingham Forest ao lado de Evangelos Marinakis, enquanto Stan Collymore reage a mais mudanças no City Ground
O Nottingham Forest teve quatro treinadores na temporada 2025-26
O Forest ficou famoso por ter atuado sob a orientação de quatro técnicos diferentes durante a temporada 2025-26. Nuno Espírito Santo começou a temporada no banco de reservas e Vítor Pereira a encerrou, com Ange Postecoglou permanecendo no comando por apenas 39 dias e Sean Dyche por 25 partidas.
Pereira conduziu o time à permanência na Premier League e às semifinais da Liga Europa, mas viu uma cláusula de rescisão em seu contrato ser acionada poucos minutos antes de ele expirar, em 30 de junho.
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Glasner, ex-técnico do Palace, assume o comando no City Ground
Com a pré-temporada se aproximando rapidamente, o Forest está, compreensivelmente, ansioso para receber um novo técnico o mais rápido possível. O ex-técnico do Crystal Palace, Glasner, parece prestes a assumir o comando. Ele deixou o Selhurst Park com conquistas como a FA Cup, o Community Shield e o título da Conference em seu currículo.
Seu nome foi associado a times como Manchester United e Chelsea quando anunciou que deixaria o sul de Londres, mas acabou indo para o City Ground. Será que ele vê o Forest como um trampolim, já que os Reds devem entrar no mercado em busca de outro novo técnico em breve, e será que ele conseguirá cumprir a missão definida por Marinakis?
Por quanto tempo Glasner vai se manter no cargo trabalhando com Marinakis?
Quando essas perguntas foram feitas a Collymore, o ex-atacante do Forest — falando em parceria com a BetGoodwin — comentou ao GOAL sobre outra nova era que está se iniciando em Trentside: “Acho que, quando você trabalha para o Sr. Marinakis, avalia sua permanência no cargo, na melhor das hipóteses, em longos meses — 24 meses, em vez de três, quatro ou cinco anos.
“Glasner tem sido muito franco no Crystal Palace quanto ao que quer e às suas expectativas; portanto, seria atípico para ambos não continuarem na mesma linha: Glasner sendo franco e Marinakis pronto para agir se as coisas não correrem como ele deseja.
“Basta olhar para a situação de Vitor Pereira, em que havia muitos rumores de que iriam oferecer a ele um contrato de longo prazo e de que estavam satisfeitos com seu trabalho, e simplesmente o demitiram assim, sem mais nem menos.
“Entendo por que o Forest teria apostado nele [Glasner] — ele é um vencedor, conquistou títulos onde quer que tenha ido. Entendo por que ele aceitaria o cargo — é um grande clube com uma oportunidade real de avançar e, potencialmente, conquistar o primeiro título do Forest em vários anos.
“Mas não acho que essa trajetória vá se estender por muitos anos; acho que vai durar, bem, talvez uns dois anos. Vou dar no máximo dois anos para essa parceria, porque se ele se sair bem e chegar ao segundo ano do contrato, ele vai querer — e estou falando do Glasner — certas garantias, certos jogadores, certo controle, e isso significaria entrar em conflito com um possível diretor de futebol ou com o proprietário.
“E se ele não conseguir o tipo de resultados que Marinakis espera — o que, imagino, seria garantir a classificação para as competições europeias e conquistar um título, como fez no Crystal Palace —, se isso não acontecer, ele será demitido.
“Portanto, não é uma combinação perfeita e resta saber quanto tempo ele vai durar, mas é um ótimo técnico e, se receber tempo, recursos e a confiança de que ficará no cargo por mais do que alguns meses, acho que ele poderia ser realmente bem-sucedido no clube.”
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Mercado de transferências: o Forest tem dinheiro para gastar após a venda de Anderson
Glasner terá recursos para investir assim que se estabelecer nesse cargo extremamente pressionado, já que o saldo bancário do Forest foi reforçado pela venda recorde do meio-campista da seleção inglesa Elliot Anderson para o Manchester City.
Ele terá alvos em mente, e Marinakis sempre fez questão de apoiar quem quer que seja o responsável pelas decisões táticas à beira do campo. Os recursos serão investidos na busca pelo sonho coletivo — à medida que planos ambiciosos são traçados dentro e fora de campo —, mas resta saber se uma parceria que empolgou a torcida do Forest será capaz de transformar o potencial em algo mais tangível.
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