“Não é uma união perfeita” - Como será avaliado o mandato de Oliver Glasner no Nottingham Forest ao lado de Evangelos Marinakis, enquanto Stan Collymore reage a mais mudanças no City Ground

Quando essas perguntas foram feitas a Collymore, o ex-atacante do Forest — falando em parceria com a BetGoodwin — comentou ao GOAL sobre outra nova era que está se iniciando em Trentside: “Acho que, quando você trabalha para o Sr. Marinakis, avalia sua permanência no cargo, na melhor das hipóteses, em longos meses — 24 meses, em vez de três, quatro ou cinco anos.

“Glasner tem sido muito franco no Crystal Palace quanto ao que quer e às suas expectativas; portanto, seria atípico para ambos não continuarem na mesma linha: Glasner sendo franco e Marinakis pronto para agir se as coisas não correrem como ele deseja.

“Basta olhar para a situação de Vitor Pereira, em que havia muitos rumores de que iriam oferecer a ele um contrato de longo prazo e de que estavam satisfeitos com seu trabalho, e simplesmente o demitiram assim, sem mais nem menos.

“Entendo por que o Forest teria apostado nele [Glasner] — ele é um vencedor, conquistou títulos onde quer que tenha ido. Entendo por que ele aceitaria o cargo — é um grande clube com uma oportunidade real de avançar e, potencialmente, conquistar o primeiro título do Forest em vários anos.

“Mas não acho que essa trajetória vá se estender por muitos anos; acho que vai durar, bem, talvez uns dois anos. Vou dar no máximo dois anos para essa parceria, porque se ele se sair bem e chegar ao segundo ano do contrato, ele vai querer — e estou falando do Glasner — certas garantias, certos jogadores, certo controle, e isso significaria entrar em conflito com um possível diretor de futebol ou com o proprietário.

“E se ele não conseguir o tipo de resultados que Marinakis espera — o que, imagino, seria garantir a classificação para as competições europeias e conquistar um título, como fez no Crystal Palace —, se isso não acontecer, ele será demitido.

“Portanto, não é uma combinação perfeita e resta saber quanto tempo ele vai durar, mas é um ótimo técnico e, se receber tempo, recursos e a confiança de que ficará no cargo por mais do que alguns meses, acho que ele poderia ser realmente bem-sucedido no clube.”