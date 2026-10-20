Fabregas foi questionado durante a coletiva de imprensa antes da partida sobre a possibilidade de substituir Carrick, que atravessa uma fase difícil, com seis jogos sem vitória.

O Manchester United viaja à Itália para enfrentar o Como pela Champions League na quarta-feira, após conquistar apenas duas vitórias em toda a temporada. Fabregas, porém, tratou de encerrar as especulações, defendendo Carrick e elogiando o trabalho que ele tem feito. O técnico do Como deixou claro que não discutiria a possibilidade de assumir um cargo ocupado por alguém por quem tem profundo respeito.