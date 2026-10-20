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“Não é uma pergunta muito agradável”: Fabregas descarta, furioso, rumores desrespeitosos sobre substituir Carrick no Manchester United
Um choque de ambições na Champions League
Fabregas foi questionado durante a coletiva de imprensa antes da partida sobre a possibilidade de substituir Carrick, que atravessa uma fase difícil, com seis jogos sem vitória.
O Manchester United viaja à Itália para enfrentar o Como pela Champions League na quarta-feira, após conquistar apenas duas vitórias em toda a temporada. Fabregas, porém, tratou de encerrar as especulações, defendendo Carrick e elogiando o trabalho que ele tem feito. O técnico do Como deixou claro que não discutiria a possibilidade de assumir um cargo ocupado por alguém por quem tem profundo respeito.
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Contra-atacando a imprensa
Ao ser questionado sobre a possibilidade de comandar o Manchester United, Fabregas saiu em defesa de Carrick. “Não vou responder a essa pergunta porque acho que não é uma pergunta muito agradável”, afirmou Fabregas na terça-feira. “Não acho que isso demonstre respeito suficiente por um grande jogador e treinador como Michael Carrick, que está à frente de um maravilhoso time do Manchester United.” Fabregas e Carrick se enfrentaram diversas vezes ao longo de suas carreiras como jogadores, e o treinador do Como demonstra sentir uma forte solidariedade com seu colega enquanto o Manchester United se prepara para a exigente visita ao Sinigaglia.
Respeitando o legado de Old Trafford
Apesar da má fase do Manchester United, Fabregas evita subestimar o clube e sua tradição. “O Manchester United é um clube histórico que conheço muito, muito bem”, disse Fabregas. “Temos muito respeito pelo que o clube é e pelo que faz, porque tem jogadores incríveis.” Fabregas também destacou sua ligação com a comissão técnica do Manchester United e lembrou que conhece Steve Holland do período em que trabalharam juntos no Chelsea. O Como chega ao confronto em excelente fase, na quinta posição da Serie A após vencer a Fiorentina por 3 a 1 no fim de semana.
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O que esperar nesta quarta-feira?
Enquanto as especulações sobre o comando do Manchester United certamente continuarão, Fabregas segue totalmente concentrado no Como e no próximo desafio do clube na Champions League. Um resultado positivo na quarta-feira consolidaria ainda mais sua crescente reputação como técnico de elite, enquanto Carrick precisa desesperadamente de uma vitória para aliviar a pressão cada vez maior.
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