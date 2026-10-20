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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

“Não é uma pergunta muito agradável”: Fabregas descarta, furioso, rumores desrespeitosos sobre substituir Carrick no Manchester United

Cesc Fábregas
M. Carrick
Como
Manchester United
Campeonato Italiano
Premier League

O técnico do Como, Cesc Fabregas, rejeitou categoricamente as especulações de que estaria sendo cotado para substituir Michael Carrick no Manchester United. Antes de um confronto decisivo entre as duas equipes pela Champions League, na quarta-feira, o espanhol se recusou a responder a perguntas sobre assumir o comando do time em Old Trafford e considerou esse tipo de questionamento extremamente desrespeitoso com seu antigo rival na Premier League.


  • Um choque de ambições na Champions League

    Fabregas foi questionado durante a coletiva de imprensa antes da partida sobre a possibilidade de substituir Carrick, que atravessa uma fase difícil, com seis jogos sem vitória.

    O Manchester United viaja à Itália para enfrentar o Como pela Champions League na quarta-feira, após conquistar apenas duas vitórias em toda a temporada. Fabregas, porém, tratou de encerrar as especulações, defendendo Carrick e elogiando o trabalho que ele tem feito. O técnico do Como deixou claro que não discutiria a possibilidade de assumir um cargo ocupado por alguém por quem tem profundo respeito.

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    Contra-atacando a imprensa

    Ao ser questionado sobre a possibilidade de comandar o Manchester United, Fabregas saiu em defesa de Carrick. “Não vou responder a essa pergunta porque acho que não é uma pergunta muito agradável”, afirmou Fabregas na terça-feira. “Não acho que isso demonstre respeito suficiente por um grande jogador e treinador como Michael Carrick, que está à frente de um maravilhoso time do Manchester United.” Fabregas e Carrick se enfrentaram diversas vezes ao longo de suas carreiras como jogadores, e o treinador do Como demonstra sentir uma forte solidariedade com seu colega enquanto o Manchester United se prepara para a exigente visita ao Sinigaglia.

  • Respeitando o legado de Old Trafford

    Apesar da má fase do Manchester United, Fabregas evita subestimar o clube e sua tradição. “O Manchester United é um clube histórico que conheço muito, muito bem”, disse Fabregas. “Temos muito respeito pelo que o clube é e pelo que faz, porque tem jogadores incríveis.” Fabregas também destacou sua ligação com a comissão técnica do Manchester United e lembrou que conhece Steve Holland do período em que trabalharam juntos no Chelsea. O Como chega ao confronto em excelente fase, na quinta posição da Serie A após vencer a Fiorentina por 3 a 1 no fim de semana.

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    O que esperar nesta quarta-feira?

    Enquanto as especulações sobre o comando do Manchester United certamente continuarão, Fabregas segue totalmente concentrado no Como e no próximo desafio do clube na Champions League. Um resultado positivo na quarta-feira consolidaria ainda mais sua crescente reputação como técnico de elite, enquanto Carrick precisa desesperadamente de uma vitória para aliviar a pressão cada vez maior.

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