'Não é uma obrigação' - Gianni Infantino defende plano de venda da Copa do Mundo enquanto presidente da Fifa responde à indignação com a proposta

Apesar da forte oposição, Infantino sustentou que a expansão do modelo comercial da Fifa representa uma progressão natural para o futebol global. A Fifa já gera bilhões de dólares em receita, principalmente por meio de direitos de transmissão, acordos de patrocínio e operações de grandes torneios. Embora a ideia de investimento privado tenha alarmado partes interessadas importantes, o chefe da Fifa tranquilizou os apoiadores ao afirmar que a entidade não perderá o controle de seus ativos mais valiosos.

"Isso simplesmente comercializaria e organizaria todas as competições de propriedade da Fifa, junto com corretores de patrocínio, licenciando um novo empreendimento em benefício das 211 associações-membro da Fifa, porém destravando um valor comercial antes não capturado. Portanto, acreditamos que a proposta da FFE destravaria o potencial do esporte em todos os cantos do mundo, no futebol masculino, feminino e de base", acrescentou.

"Somente no próximo ciclo do Forward, as distribuições subiriam de US$ 8 milhões por AM para US$ 20 milhões. Além disso, cada AM também teria a opção de acessar mais US$ 20 milhões por meio do Programa FIFA Fast Forward, levando o financiamento potencial a US$ 40 milhões por AM neste próximo ciclo. É uma oportunidade de ouro para turbinar o desenvolvimento do jogo globalmente. Mas, de novo, é apenas uma oferta, não uma obrigação. É simplesmente uma escolha para nossos membros."