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'Não é uma obrigação' - Gianni Infantino defende plano de venda da Copa do Mundo enquanto presidente da Fifa responde à indignação com a proposta
Infantino defende polêmico plano de US$ 20 bilhões para a Copa do Mundo
Infantino rebateu as duras críticas aos planos de vender participações externas na Copa do Mundo. A entidade que rege o futebol gerou indignação nesta semana ao anunciar planos para criar uma nova subsidiária de US$ 20 bilhões para administrar seus principais torneios internacionais. Pela proposta, a FIFA pretende oferecer até 20 por cento de participação na operação comercial a investidores privados externos. A medida recebeu condenação imediata das confederações regionais, que alegaram ter sido completamente pegas de surpresa pelo anúncio.
Chefe da Fifa insiste que proposta "não é uma obrigação"
Ao abordar a crescente reação negativa em um vídeo divulgado na quarta-feira, Infantino tentou minimizar as preocupações ao enquadrar a iniciativa como um documento para discussão. Ele insistiu que a proposta marca o início de um diálogo mais amplo em todo o esporte.
"Bem, a FIFA 4 Enterprise, ou FFE, é na verdade uma proposta, uma oferta, faz parte de um processo democrático, de um processo de consulta, e, acima de tudo, é uma oportunidade, mas não uma obrigação, e, como eu disse, isso dá início ao processo de consulta. Se, e somente se, for aprovada pela maioria das nossas 211 associações-membro e pelo Conselho da Fifa, seria uma subsidiária de propriedade e sob controle da Fifa, consolidando as operações comerciais e de eventos da Fifa", explicou Infantino.
Crescimento comercial é visto como "evolução natural"
Apesar da forte oposição, Infantino sustentou que a expansão do modelo comercial da Fifa representa uma progressão natural para o futebol global. A Fifa já gera bilhões de dólares em receita, principalmente por meio de direitos de transmissão, acordos de patrocínio e operações de grandes torneios. Embora a ideia de investimento privado tenha alarmado partes interessadas importantes, o chefe da Fifa tranquilizou os apoiadores ao afirmar que a entidade não perderá o controle de seus ativos mais valiosos.
"Isso simplesmente comercializaria e organizaria todas as competições de propriedade da Fifa, junto com corretores de patrocínio, licenciando um novo empreendimento em benefício das 211 associações-membro da Fifa, porém destravando um valor comercial antes não capturado. Portanto, acreditamos que a proposta da FFE destravaria o potencial do esporte em todos os cantos do mundo, no futebol masculino, feminino e de base", acrescentou.
"Somente no próximo ciclo do Forward, as distribuições subiriam de US$ 8 milhões por AM para US$ 20 milhões. Além disso, cada AM também teria a opção de acessar mais US$ 20 milhões por meio do Programa FIFA Fast Forward, levando o financiamento potencial a US$ 40 milhões por AM neste próximo ciclo. É uma oportunidade de ouro para turbinar o desenvolvimento do jogo globalmente. Mas, de novo, é apenas uma oferta, não uma obrigação. É simplesmente uma escolha para nossos membros."
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O que acontece a seguir?
O futuro do plano de venda da Copa do Mundo agora está nas mãos das 211 associações-membro da Fifa. Com o prazo final marcado para 19 de setembro, são esperados intenso lobby e debate nas próximas semanas, à medida que as federações avaliam os potenciais benefícios financeiros diante das preocupações ideológicas levantadas pela Uefa e por outros.
Se a proposta for rejeitada, os membros da Fifa ainda receberão seus pagamentos anuais padrão, mas perderão as lucrativas injeções de caixa prometidas pela iniciativa da FFE. A próxima votação promete ser um momento decisivo na presidência de Infantino e no futuro cenário comercial do futebol mundial.
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