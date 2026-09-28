Kovacic falou com a imprensa antes do tão aguardado duelo de terça-feira em Sevilha e rasgou elogios ao time de Luis de la Fuente. O meio-campista de 32 anos reconheceu a dimensão da tarefa que a Croácia terá pela frente contra uma equipe que ele considera a melhor do planeta, especialmente depois de a Espanha iniciar sua campanha com uma vitória por 3 a 2 sobre a Inglaterra, enquanto a Croácia venceu a Tchéquia por 2 a 1 na rodada de abertura.

Ao abordar a impressionante sequência mantida pelos anfitriões, Kovacic manteve o foco nos próprios objetivos da Croácia, e não nos livros de recordes. "Sabemos que eles são os campeões mundiais e que estão há 39 jogos sem perder, mas não queremos lidar com isso, e sim com o nosso jogo, lutar e tentar tirar deles sua arma mais poderosa, que é a bola. Queremos vencer", explicou o meio-campista durante sua entrevista coletiva.