AFP
Traduzido por
'Não é uma missão impossível!' Mateo Kovacic afirma que a Croácia pode acabar com a sequência de 39 jogos de invencibilidade da Espanha em duelo pela Liga das Nações
Respeito aos campeões mundiais
Kovacic falou com a imprensa antes do tão aguardado duelo de terça-feira em Sevilha e rasgou elogios ao time de Luis de la Fuente. O meio-campista de 32 anos reconheceu a dimensão da tarefa que a Croácia terá pela frente contra uma equipe que ele considera a melhor do planeta, especialmente depois de a Espanha iniciar sua campanha com uma vitória por 3 a 2 sobre a Inglaterra, enquanto a Croácia venceu a Tchéquia por 2 a 1 na rodada de abertura.
Ao abordar a impressionante sequência mantida pelos anfitriões, Kovacic manteve o foco nos próprios objetivos da Croácia, e não nos livros de recordes. "Sabemos que eles são os campeões mundiais e que estão há 39 jogos sem perder, mas não queremos lidar com isso, e sim com o nosso jogo, lutar e tentar tirar deles sua arma mais poderosa, que é a bola. Queremos vencer", explicou o meio-campista durante sua entrevista coletiva.
- Getty Images Sport
Admirando a nova geração espanhola
Kovacic demonstrou uma admiração genuína pela qualidade técnica presente na atual seleção da Espanha. Embora tenha sido um espectador durante a era anterior de domínio da Espanha, entre 2008 e 2012, ele acredita que a atual geração de talentos, liderada por seu ex-companheiro de Manchester City Rodri e pelas jovens sensações do Barcelona, é tão cativante de assistir quanto. As duas nações não são estranhas a confrontos de alto nível, tendo se enfrentado de forma marcante na final da Liga das Nações de 2022-23, quando a Espanha superou a Croácia nos pênaltis para levantar o troféu.
"Eu realmente gostava de assistir à Espanha antes, com muitas figuras. É difícil compará-las, mas as duas são muito boas", observou Kovacic ao ser perguntado sobre a evolução da seleção. Ele foi rápido em destacar nomes específicos que chamaram sua atenção recentemente, afirmando: "Com esta aqui, com Rodri, Pedri ou Lamine Yamal, eu realmente gosto de assistir à Espanha."
Sem medo, apesar da dificuldade
Apesar de sua admiração pelo estilo de jogo espanhol, o ex-jogador do Chelsea foi categórico ao afirmar que a Croácia não ficará intimidada pela ocasião nem pelos jogadores do outro lado do campo. Isso acontece apesar da vantagem dominante da Espanha no confronto direto, por 7 a 3, tendo vencido os últimos três encontros competitivos, enquanto a última vitória da Croácia sobre a Espanha data de um duelo da Liga das Nações em 2018.
"Os jogadores espanhóis são fantásticos, mas não temos medo de ninguém. Respeitamos todos os rivais e, acima de tudo, quando se trata do campeão do mundo. Além das individualidades, eles são muito fortes como equipe", disse Kovacic aos repórteres. Ele acrescentou que a equipe será disciplinada, observando: "Não vamos enlouquecer. Temos que focar no nosso jogo e em competir."
- AFP
A missão de acabar com a sequência
Encerrando sua fala com uma mensagem desafiadora sobre a dificuldade do confronto, Kovacic manteve o otimismo em relação ao resultado e concluiu: "Não é uma missão impossível vencer a Espanha." As duas seleções chegam a esta edição querendo se recuperar de frustrações nos pênaltis na campanha anterior, quando a Croácia foi eliminada nas quartas de final pela França, enquanto a Espanha sofreu uma dolorosa derrota nos pênaltis para Portugal na final.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.