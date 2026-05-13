"Não é uma decisão fácil" - Carlo Ancelotti enfrenta dilema sobre Neymar na Copa do Mundo, apesar de o ícone brasileiro ter "melhorado muito recentemente" no Santos

Ancelotti incluiu Neymar na lista provisória de 55 jogadores para o torneio, mas reduzirá esse número para 26 quando anunciar a seleção definitiva, no dia 18 de maio. Aos 34 anos, Neymar é indiscutivelmente um dos maiores talentos que o futebol brasileiro já produziu, mas sua vaga na seleção para a Copa do Mundo de 2026 não é garantida. Após um período desastroso no Al Hilal e lesões recorrentes, seu retorno ao Santos trouxe lampejos do antigo astro, mas ainda sob a sombra da dúvida sobre sua intensidade competitiva.

"Quando você tem que escolher, precisa levar muitas coisas em consideração", explicou Ancelotti em entrevista exclusiva à Reuters. "Neymar é um jogador importante para este país devido ao talento que sempre demonstrou. Ele teve alguns problemas e está trabalhando duro para se recuperar. Ele melhorou muito recentemente e está jogando regularmente. Obviamente, para mim não é uma decisão fácil. Temos que pesar cuidadosamente os prós e os contras, mas isso não me pressiona. Há um ano que estamos avaliando não apenas o Neymar, mas todos os jogadores.”