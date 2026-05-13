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"Não é uma decisão fácil" - Carlo Ancelotti enfrenta dilema sobre Neymar na Copa do Mundo, apesar de o ícone brasileiro ter "melhorado muito recentemente" no Santos
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O peso da história contra a realidade física
Ancelotti incluiu Neymar na lista provisória de 55 jogadores para o torneio, mas reduzirá esse número para 26 quando anunciar a seleção definitiva, no dia 18 de maio. Aos 34 anos, Neymar é indiscutivelmente um dos maiores talentos que o futebol brasileiro já produziu, mas sua vaga na seleção para a Copa do Mundo de 2026 não é garantida. Após um período desastroso no Al Hilal e lesões recorrentes, seu retorno ao Santos trouxe lampejos do antigo astro, mas ainda sob a sombra da dúvida sobre sua intensidade competitiva.
"Quando você tem que escolher, precisa levar muitas coisas em consideração", explicou Ancelotti em entrevista exclusiva à Reuters. "Neymar é um jogador importante para este país devido ao talento que sempre demonstrou. Ele teve alguns problemas e está trabalhando duro para se recuperar. Ele melhorou muito recentemente e está jogando regularmente. Obviamente, para mim não é uma decisão fácil. Temos que pesar cuidadosamente os prós e os contras, mas isso não me pressiona. Há um ano que estamos avaliando não apenas o Neymar, mas todos os jogadores.”
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O papel de Neymar no vestiário
Um dos pontos cruciais para Ancelotti é a harmonia do grupo. O italiano, conhecido por sua impecável gestão de jogadores, sabe que a presença ou ausência de uma figura como Neymar altera a dinâmica coletiva. O técnico destacou que os companheiros de equipe já deixaram claro que querem ter o camisa 10 por perto, algo que ele valoriza ao analisar o clima interno da Seleção Brasileira.
“Sei perfeitamente que o Neymar é muito querido, não só pelo público, mas também pelos jogadores”, disse ele. “Isso também é um fator, porque temos que levar em conta o clima que vai cercar a convocação do Neymar. Não é como se eu fosse soltar uma bomba no vestiário. Ele é muito querido, muito amado. Acho normal que os jogadores expressem sua opinião. Sou grato a todos que me deram conselhos, agradeço a todos. Mas, no fim das contas, a pessoa certa para tomar essa decisão, a pessoa mais indicada para fazê-lo, sou eu.”
Proteção contra o ambiente externo
Para o técnico, a pressão da mídia e o barulho da torcida não podem interferir no processo de seleção. Ancelotti reforçou que sua prioridade é manter a tranquilidade no ambiente de trabalho, independentemente da decisão que tomar no início da próxima semana. Ele acredita que o grupo está preparado para lidar com qualquer desfecho em relação ao craque do Santos.
“Não acredito que o ambiente interno vá afetar a equipe de forma alguma”, acrescentou. “O ambiente é muito positivo, muito calmo, e não importa qual jogador esteja no elenco, ele permanecerá positivo e calmo até o fim. Mas não posso controlar o ambiente externo e o que a mídia diz. O ambiente interno está sob controle e permanecerá assim até o fim, com ou sem Neymar. Isso influencia o ponto que acabei de mencionar: saber que, se eu trouxer Neymar para este grupo, o grupo ficará bem, porque ele é muito querido por todos.”
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Critérios técnicos e total autonomia
A parte final da avaliação envolve as exigências táticas de Ancelotti, que exigem alta intensidade e recuperação defensiva. Apesar de reconhecer a melhora física de Neymar nos últimos jogos pelo Santos, o técnico enfatizou que a decisão será estritamente profissional, com base no que o jogador pode oferecer em campo nas atuais condições do futebol internacional.
“Ele melhorou muito sua condição física nos últimos jogos. Ele tem feito partidas muito boas ultimamente”, disse Ancelotti. “Sua preparação física melhorou. Ele consegue manter uma alta intensidade durante uma partida. Mas há jogos e jogos. Estou tranquilo porque sei perfeitamente que a decisão é minha. Ninguém me pressionou para convocar o Neymar. Tenho total autonomia. A decisão será 100% profissional. Levarei em consideração apenas seu desempenho como jogador de futebol. Nada mais. Posso montar um time perfeito? Impossível! Mas posso montar um time com menos erros do que outros que tentariam. Disso tenho certeza.”