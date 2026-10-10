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Yosua Arya
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'Não é um país do futebol!' - Olivier Giroud detona a MLS após saída repentina do LAFC

O. Giroud
Los Angeles FC
Major League Soccer
Lille
Campeonato Francês

Olivier Giroud falou sobre sua breve passagem pela Major League Soccer e admitiu que a falta de cultura do futebol nos Estados Unidos forçou seu rápido retorno à Europa. O veterano atacante revelou que sentiu muita falta da atmosfera intensa dos estádios europeus durante seu período no Los Angeles FC.

  • Curta aventura americana chega ao fim

    Giroud refletiu sobre sua breve passagem pelo LAFC, admitindo que a mudança não atendeu às suas expectativas esportivas. O veterano atacante passou um curto período na Major League Soccer entre 2024 e 2025 antes de garantir o retorno ao futebol francês com o Lille.

    Embora o campeão da Copa do Mundo tenha aproveitado o estilo de vida do outro lado do Atlântico, a realidade do cenário do futebol o deixou pouco impressionado. No fim, ele decidiu encurtar sua trajetória nos Estados Unidos para buscar um ambiente mais tradicional. Agora, aos 40 anos, o atacante está de volta à Ligue 1 e segue provando seu valor em campo pelo novo clube. A decisão de deixar a Califórnia foi motivada exclusivamente pelo desejo de um desafio esportivo mais intenso.

  • Chelsea FC v Los Angeles Football Club: Group D - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Sem o fervor europeu

    Em entrevista à Ligue 1+, Giroud não se conteve ao discutir a realidade de jogar na América do Norte. O experiente atacante destacou um contraste marcante entre as experiências em dias de jogo às quais estava acostumado e o que encontrou em Los Angeles.

    "No aspecto do futebol, realmente não era para mim", admitiu o francês. "Senti falta dessa paixão, desse fervor, desses estádios fervendo da Europa e da competição."

  • Um duro veredito americano

    A conclusão mais marcante de sua reflexão foi uma avaliação direta da cultura esportiva mais ampla em seu antigo lar. Apesar do crescimento contínuo do jogo nos Estados Unidos, o atacante do Lille sentiu uma clara falta de uma verdadeira tradição no futebol durante sua passagem por lá.

    "Para mim, os Estados Unidos não são um país de futebol", afirmou Giroud de forma simples.

    Embora sua passagem pelos Estados Unidos tenha sido muito breve, ele liderou com sucesso o LAFC ao título da US Open Cup. Durante seu período no clube da MLS, o atacante registrou cinco gols e três assistências em 38 partidas.

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    De volta aos gols

    Tendo encerrado o capítulo de sua aventura americana, Giroud está totalmente focado em suas responsabilidades atuais no Lille. O lendário atacante já se integrou ao elenco e fez sua presença ser sentida na elite do futebol francês.

    Até aqui nesta temporada, ele marcou um gol em cinco partidas na Ligue 1. Aos 40 anos, segue sendo um ativo valioso para sua equipe enquanto ela conduz a atual campanha doméstica.

    Olhando para frente, Giroud tentará dar sequência a esse início sólido e ajudar o Lille a alcançar seus objetivos na temporada. Cercado mais uma vez pela intensa cultura do futebol europeu que tanto desejava, o veterano está exatamente onde quer estar.

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