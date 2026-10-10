Giroud refletiu sobre sua breve passagem pelo LAFC, admitindo que a mudança não atendeu às suas expectativas esportivas. O veterano atacante passou um curto período na Major League Soccer entre 2024 e 2025 antes de garantir o retorno ao futebol francês com o Lille.

Embora o campeão da Copa do Mundo tenha aproveitado o estilo de vida do outro lado do Atlântico, a realidade do cenário do futebol o deixou pouco impressionado. No fim, ele decidiu encurtar sua trajetória nos Estados Unidos para buscar um ambiente mais tradicional. Agora, aos 40 anos, o atacante está de volta à Ligue 1 e segue provando seu valor em campo pelo novo clube. A decisão de deixar a Califórnia foi motivada exclusivamente pelo desejo de um desafio esportivo mais intenso.