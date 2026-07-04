"Não é um jogador de nível mundial": ex-jogador da seleção pede a saída do astro do Bayern, Joshua Kimmich, da seleção alemã após o desastre na Copa do Mundo

“Ele já disputou cinco torneios em uma posição de responsabilidade. E não conseguiu em nenhuma das cinco vezes. Ele nunca passou das quartas de final, mas se posiciona e diz que não vai fugir. Isso não tem nada a ver com fugir, e sim com assumir responsabilidade”, analisou Hamann.

De um jogador como Kimmich, ele espera “que ele assuma a responsabilidade e diga: ‘Tentei de tudo — e isso não se pode cobrar dele —, não consegui, agora vou me afastar’. É isso que eu esperaria.”

Por outro lado, Hamann “valorizaria imensamente” uma renúncia voluntária por parte do jogador de 31 anos. [...] Eu gostaria que fosse assim. Seria um sinal, e algo precisa mudar. Não podemos continuar assim.”