No podcast TOMorrow Business, o ex-jogador da seleção nacional sugeriu ao craque do meio-campo do FC Bayern de Munique que se aposentasse da seleção alemã. Kimmich deveria assumir a responsabilidade e não se colocar mais à disposição da seleção alemã no futuro.
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"Não é um jogador de nível mundial": ex-jogador da seleção pede a saída do astro do Bayern, Joshua Kimmich, da seleção alemã após o desastre na Copa do Mundo
“Ele já disputou cinco torneios em uma posição de responsabilidade. E não conseguiu em nenhuma das cinco vezes. Ele nunca passou das quartas de final, mas se posiciona e diz que não vai fugir. Isso não tem nada a ver com fugir, e sim com assumir responsabilidade”, analisou Hamann.
De um jogador como Kimmich, ele espera “que ele assuma a responsabilidade e diga: ‘Tentei de tudo — e isso não se pode cobrar dele —, não consegui, agora vou me afastar’. É isso que eu esperaria.”
Por outro lado, Hamann “valorizaria imensamente” uma renúncia voluntária por parte do jogador de 31 anos. [...] Eu gostaria que fosse assim. Seria um sinal, e algo precisa mudar. Não podemos continuar assim.”
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Hamann sobre Kimmich: “Não o convidaria mais”
Se isso não acontecer, “não o convidaria mais. Preciso dar chance a outros jogadores. Acho que Kimmich não deveria mais ter um papel na seleção”, continuou Hamann. Se o capitão alemão não conseguir se decidir a abrir mão, por conta própria, de novas convocações para a seleção alemã, o futuro técnico da seleção terá que intervir. A qualidade também é um fator importante.
“Não vejo Kimmich como um jogador de nível mundial. Ele é um jogador muito bom. Mas, no meio-campo central, ele não é de nível mundial. Ele é de nível mundial como lateral-direito? Não, lá ele também é apenas um bom jogador”, avaliou Hamann sobre a estrela do FCB.
Mesmo no FC Bayern de Munique, onde Kimmich é há anos titular indiscutível e um dos principais jogadores, o jogador de 31 anos não se destaca de forma alguma. “Os jogadores alemães são coadjuvantes em Munique. Quem ganha os jogos são um Olise, um Diaz e o Kane. Tah, Pavlovic e Kimmich acompanham. Isso funcionou muito bem nesta temporada. Eles fazem isso melhor do que a maioria dos outros. Mas quem decide os jogos são outros.”
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Kimmich é titular indiscutível no FC Bayern e na DFB
Na verdade, Kimmich chegou apenas uma vez às semifinais com a seleção alemã. No Euro 2016, a seleção da DFB foi eliminada por pouco pela França nas semifinais — na época, o jogador de 31 anos já era titular na lateral-direita.
Posteriormente, Kimmich testemunhou três eliminações precoces da Alemanha nas Copas do Mundo na Rússia, no Catar e, agora, nos EUA, no Canadá e no México — tornando-se, assim, um símbolo do novo desastre em um grande torneio.
No entanto, também é verdade que Kimmich, tanto no FC Bayern de Munique quanto na seleção alemã, está entre os jogadores que lideram com seu desempenho. Enquanto no clube mais titulado da Alemanha ele pode atuar em sua posição preferida, no meio-campo central — onde, sem dúvida, está entre os melhores jogadores do mundo em sua função —, na seleção alemã, sob o comando do já demitido Julian Nagelsmann, ele teve que ajudar repetidamente como lateral-direito por falta de alternativas, inclusive na Copa do Mundo de 2026.
O próprio jogador de 31 anos rejeitou categoricamente a ideia de deixar a seleção alemã após a eliminação nas oitavas de final contra o Paraguai. “O que eu nunca farei é desistir”, deixou claro ele após o apito final, em entrevista à MagentaTV.
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