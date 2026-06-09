Continuando sua análise detalhada, Lineker fez questão de destacar seu profundo respeito pelo lendário artilheiro português, esclarecendo que Messi joga em um nível totalmente diferente.

Ele acrescentou: “Sempre me sinto mal porque as pessoas me criticam dizendo: ‘ah, você não gosta do Ronaldo’. Não é que eu não goste do Ronaldo. Eu realmente acho que ele é um jogador de futebol incrível, mas não há dúvida sobre quem é o melhor jogador. Qualquer pessoa que entenda do esporte percebe isso. Mas tenho muita admiração pelo Cristiano, porque ele é muito motivado, sua carreira tem sido muito bem-sucedida e ele marcou tantos gols. Em muitas épocas, ele seria o melhor jogador de sua geração. Mas o fato de que ele realmente se empenha tanto e de que muitas pessoas fazem essa comparação é um grande elogio a ele, na verdade, pelo que ele conquistou. Porque ele não tem a habilidade que o Messi tem. Ninguém tem. Mas não é um insulto a Ronaldo dizer isso.”