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“Não é um insulto” dizer que Cristiano Ronaldo não tem tanto talento quanto Lionel Messi! O ex-jogador do Barcelona Gary Lineker reitera seu veredicto sobre o “melhor de todos os tempos”, que “irritou” CR7
Melhor do que Diego Maradona
Em entrevista ao podcast “The Louis Theroux Podcast”, Lineker explicou sua profunda admiração pelo maestro argentino, colocando-o acima até mesmo de Diego Maradona. O ex-atacante afirmou: “Na minha vida, nunca pensei que veria um jogador melhor do que o Diego. Ele pode não ser necessariamente um jogador melhor, mas levou uma vida mais saudável e, por isso, teve uma carreira mais longa. E acho que é preciso levar isso em conta. Quero dizer, simplesmente não consigo explicar o quão bom ele é, porque ele faz coisas... ele fazia quatro ou cinco jogadas em uma partida que eu não teria feito em toda a minha carreira. E eu joguei, você sabe, no mais alto nível. Ele joga como se estivesse se observando de cima. Esqueça todos os gols, dribles e coisas do tipo. Seus passes e sua visão de jogo... eu simplesmente não sei como isso é humanamente possível. É simplesmente bizarro. Mas eu tenho um carinho enorme por ele. Ele me deu 20 anos de alegria ao assisti-lo jogar.”
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Não é um insulto a Ronaldo
Continuando sua análise detalhada, Lineker fez questão de destacar seu profundo respeito pelo lendário artilheiro português, esclarecendo que Messi joga em um nível totalmente diferente.
Ele acrescentou: “Sempre me sinto mal porque as pessoas me criticam dizendo: ‘ah, você não gosta do Ronaldo’. Não é que eu não goste do Ronaldo. Eu realmente acho que ele é um jogador de futebol incrível, mas não há dúvida sobre quem é o melhor jogador. Qualquer pessoa que entenda do esporte percebe isso. Mas tenho muita admiração pelo Cristiano, porque ele é muito motivado, sua carreira tem sido muito bem-sucedida e ele marcou tantos gols. Em muitas épocas, ele seria o melhor jogador de sua geração. Mas o fato de que ele realmente se empenha tanto e de que muitas pessoas fazem essa comparação é um grande elogio a ele, na verdade, pelo que ele conquistou. Porque ele não tem a habilidade que o Messi tem. Ninguém tem. Mas não é um insulto a Ronaldo dizer isso.”
Um rompimento de amizade por causa do debate sobre quem é o melhor de todos os tempos
Apesar de Lineker ter elogiado muito o pentacampeão da Bola de Ouro, sua conclusão definitiva causou, evidentemente, danos irreversíveis à relação pessoal entre os dois. Quando o apresentador do podcast, Theroux, perguntou se as pessoas ficavam incomodadas com seu ponto de vista inabalável, o comentarista revelou que o capitão português levou a avaliação muito a peito. Lineker explicou: “Os fãs do Ronaldo. E o Ronaldo ficou chateado, ele não fala mais comigo. Nós nos dávamos bem. E então, de repente, sabe, fui entrevistado ou algo assim e perguntaram, sabe, quem é o melhor jogador? Bem, o Messi. E aí ele não gosta mais de você.”
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Em busca da glória máxima na Copa do Mundo
Os dois lendários atacantes estão agora totalmente focados na Copa do Mundo de 2026. Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, que realizou seu maior sonho no Catar em 2022, espera por um segundo milagre com a Argentina, que enfrentará Argélia, Áustria e Jordânia no Grupo J. Enquanto isso, Ronaldo busca a única peça que falta em sua ilustre carreira. Portugal enfrenta a Nigéria em um amistoso amanhã, antes de enfrentar a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia no Grupo K.