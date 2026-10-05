Van de Ven passou a ser uma preocupação física depois de sofrer uma lesão durante a vitória da Holanda por 2 a 1 sobre a Sérvia na Liga das Nações, no domingo. O zagueiro de 25 anos, que se tornou uma peça fundamental da linha defensiva do Tottenham desde sua mudança para o norte de Londres há três anos, sofreu um problema na mão durante a partida, quando o atacante sérvio Luka Jovic caiu sobre o internacional holandês.

Os torcedores do Tottenham ficaram apreensivos quanto à disponibilidade de seu capitão, especialmente com um confronto de alto risco contra o Manchester United no horizonte. No entanto, o técnico da Holanda, Xavi, tratou de oferecer rapidamente uma atualização tranquilizadora após o apito final. Ao falar com repórteres sobre a condição de seu defensor, a ex-lenda do Barcelona afirmou que não era “um grande problema”.