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'Não é um grande problema' - técnico da Holanda, Xavi Hernandez, minimiza susto com lesão de Micky van de Ven antes de duelo do Tottenham com o Manchester United
Preocupação internacional com lesão para o Tottenham
Van de Ven passou a ser uma preocupação física depois de sofrer uma lesão durante a vitória da Holanda por 2 a 1 sobre a Sérvia na Liga das Nações, no domingo. O zagueiro de 25 anos, que se tornou uma peça fundamental da linha defensiva do Tottenham desde sua mudança para o norte de Londres há três anos, sofreu um problema na mão durante a partida, quando o atacante sérvio Luka Jovic caiu sobre o internacional holandês.
Os torcedores do Tottenham ficaram apreensivos quanto à disponibilidade de seu capitão, especialmente com um confronto de alto risco contra o Manchester United no horizonte. No entanto, o técnico da Holanda, Xavi, tratou de oferecer rapidamente uma atualização tranquilizadora após o apito final. Ao falar com repórteres sobre a condição de seu defensor, a ex-lenda do Barcelona afirmou que não era “um grande problema”.
- Getty Images Sport
Avaliando os danos antes de Old Trafford
Apesar dos sinais positivos vindos da seleção holandesa, o departamento médico do Tottenham fará sua própria avaliação do zagueiro nos próximos dias. O clube quer garantir que Van de Ven esteja totalmente recuperado antes do retorno à Premier League em Old Trafford neste sábado. O momento é particularmente delicado para a equipe do norte de Londres, já que o também zagueiro holandês Jan Paul van Hecke também está lidando com problemas físicos. Van Hecke sofreu uma lesão no pé em 27 de setembro e, posteriormente, foi forçado a se retirar da seleção.
Van de Ven fez cinco partidas pelo Tottenham em todas as competições nesta temporada, mas sua equipe teve um início de pesadelo em sua campanha doméstica. O Spurs atualmente amarga a lanterna da tabela da Premier League com apenas dois pontos em seus cinco primeiros jogos, sem ter conseguido uma única vitória após registrar dois empates e três derrotas.
Grandes elogios de uma lenda do clube
A ascensão do defensor ao protagonismo no Tottenham Hotspur Stadium chamou a atenção do ídolo do clube Ledley King, que recentemente falou sobre a evolução de Van de Ven como líder. King destacou o conjunto de habilidades único do jogador e suas novas responsabilidades dentro do elenco. "Acho que ele é um jogador fantástico. O novo papel dele agora é fazer com que os jogadores ao seu redor sejam melhores", comentou King ao falar sobre a braçadeira de capitão. O ex-internacional inglês acredita que Van de Ven é o candidato ideal para comandar a defesa do Tottenham a longo prazo.
King também detalhou as qualidades que tornam o holandês tão eficaz na Premier League. "Acho que Micky se cuida. A capacidade dele de se recuperar e apagar incêndios é algo que vimos nos últimos anos. Esse é um elemento importante para a equipe. Então, acho que o próximo papel é administrar o grupo e tirar o melhor do grupo como equipe. Ele cresceu dentro da função. Tendo visto Micky em campo, ele lidera pelo exemplo, com certeza, e acho que ele foi a escolha certa para ser capitão", acrescentou o lendário defensor.
- AFP
Holanda lidera grupo da Liga das Nações antes de confrontos cruciais em novembro
A Holanda lidera atualmente o Grupo A2 da Liga das Nações com oito pontos, empatada com a Grécia e três pontos à frente da Alemanha, terceira colocada. A equipe de Xavi encerrou a atual pausa internacional com uma vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia no domingo e concluirá sua campanha na fase de grupos em novembro, com jogos cruciais contra Grécia e Alemanha.
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