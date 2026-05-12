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West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

"Não é um grande criador" - Declan Rice "se encaixaria bem na posição de lateral-direito" como titular no Arsenal, afirma Paul Scholes

D. Rice
Arsenal
P. Scholes
Premier League
Manchester United

Paul Scholes sugeriu que Declan Rice poderia ser a solução ideal de emergência para a crescente crise de lesões do Arsenal na lateral-direita, à medida que a disputa pelo título da Premier League chega ao seu clímax. Com defensores importantes fora de ação, a lenda do Manchester United acredita que as características físicas e a disciplina tática de Rice o tornam a escolha natural para uma função defensiva.

  • O Arsenal enfrenta uma escassez de jogadores na defesa

    Arteta enfrenta um grande dilema na escalação após Ben White ter sofrido uma lesão no joelho durante a vitória de domingo sobre o West Ham United. Com Jurrien Timber afastado dos gramados desde meados de março, Rice foi temporariamente deslocado para a lateral direita para manter a estabilidade defensiva, antes de Cristhian Mosquera assumir a posição. A experiência tática vem após uma temporada em que o jogador de 27 anos atuou principalmente como âncora do meio-campo, contribuindo com cinco gols e 11 assistências em 53 partidas em todas as competições.

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Scholes faz comparação com Keane

    Ao discutirem a mudança de posição no podcast “The Good, The Bad and The Football”, Scholes e Nicky Butt compararam a situação à versatilidade de Roy Keane no United. O ex-meio-campista do United, Butt, observou: “Roy Keane jogou como lateral-direito durante dois terços de uma temporada.”

    Scholes acrescentou: “Ele jogou muito nessa posição porque o United tinha Bryan Robson e Paul Ince. Roy jogou muito lá e foi brilhante. Declan Rice me parece que se encaixaria bem como lateral-direito. Ele pode jogar nessa posição. Ele não é um grande criador de jogadas, de qualquer forma.”

  • A disputa pelo título atinge o auge

    Rice tem sido a força motriz por trás da campanha do Arsenal em busca do seu primeiro título da Premier League desde 2004. O Arsenal lidera atualmente a tabela com 79 pontos em 36 partidas, cinco pontos à frente do Manchester City, embora a equipe de Pep Guardiola tenha um jogo a menos. A capacidade de adaptação do jogador da seleção inglesa é agora essencial, já que o clube do norte de Londres entra na reta final de uma campanha exaustiva, na qual qualquer deslize pode ser fatal.

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    De olho na dobradinha nacional e europeia

    O Arsenal recebe o Burnley na segunda-feira, ocasião em que Arteta terá de decidir se confia em Mosquera ou se opta por Rice na zaga. Em seguida, a equipe encerrará sua campanha na Premier League fora de casa, contra o Crystal Palace, antes de voar para Budapeste para enfrentar o atual campeão Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio.

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