"Não é um grande criador" - Declan Rice "se encaixaria bem na posição de lateral-direito" como titular no Arsenal, afirma Paul Scholes

Ao discutirem a mudança de posição no podcast “The Good, The Bad and The Football”, Scholes e Nicky Butt compararam a situação à versatilidade de Roy Keane no United. O ex-meio-campista do United, Butt, observou: “Roy Keane jogou como lateral-direito durante dois terços de uma temporada.”

Scholes acrescentou: “Ele jogou muito nessa posição porque o United tinha Bryan Robson e Paul Ince. Roy jogou muito lá e foi brilhante. Declan Rice me parece que se encaixaria bem como lateral-direito. Ele pode jogar nessa posição. Ele não é um grande criador de jogadas, de qualquer forma.”