"Não é um fracasso!" – Jeremie Frimpong se inspira na superestrela da NBA Giannis Antetokounmpo, enquanto o lateral do Liverpool insiste que não conquistar nenhum título não seria um desastre

Refletindo sobre uma temporada em que o Liverpool foi eliminado de todas as competições de copas e ficou bem atrás do Arsenal na disputa pelo título da Premier League, Frimpong buscou uma nova perspectiva no mundo do basquete. O ex-jogador do Bayer Leverkusen citou a estrela do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, como fonte de inspiração durante esses tempos difíceis em Merseyside.

“Você conhece o Giannis? Você assiste à NBA? Você precisa ouvir o que ele tem a dizer”, disse Frimpong ao The Telegraph. “Não dá para ganhar tudo o tempo todo. Às vezes, é preciso passar por essas situações para se reconstruir. Eu estava assistindo ao Giannis. Perguntaram a ele: ‘Esta temporada foi um fracasso para você?’ Ele respondeu: ‘Não. Isso não é um fracasso. É o caminho para o sucesso.’ Ele começou a falar sobre Michael Jordan. Quando ele não venceu as finais, foi um fracasso para ele e isso desvalorizou sua carreira? Não. Foi o caminho para o sucesso. Portanto, nenhuma temporada deve ser vista como um fracasso, por mais decepcionante que seja. Esse é um caminho que temos que trilhar se quisermos ter sucesso.”