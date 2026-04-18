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"Não é um fracasso!" – Jeremie Frimpong se inspira na superestrela da NBA Giannis Antetokounmpo, enquanto o lateral do Liverpool insiste que não conquistar nenhum título não seria um desastre
O caminho para o sucesso e a influência da NBA
Refletindo sobre uma temporada em que o Liverpool foi eliminado de todas as competições de copas e ficou bem atrás do Arsenal na disputa pelo título da Premier League, Frimpong buscou uma nova perspectiva no mundo do basquete. O ex-jogador do Bayer Leverkusen citou a estrela do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, como fonte de inspiração durante esses tempos difíceis em Merseyside.
“Você conhece o Giannis? Você assiste à NBA? Você precisa ouvir o que ele tem a dizer”, disse Frimpong ao The Telegraph. “Não dá para ganhar tudo o tempo todo. Às vezes, é preciso passar por essas situações para se reconstruir. Eu estava assistindo ao Giannis. Perguntaram a ele: ‘Esta temporada foi um fracasso para você?’ Ele respondeu: ‘Não. Isso não é um fracasso. É o caminho para o sucesso.’ Ele começou a falar sobre Michael Jordan. Quando ele não venceu as finais, foi um fracasso para ele e isso desvalorizou sua carreira? Não. Foi o caminho para o sucesso. Portanto, nenhuma temporada deve ser vista como um fracasso, por mais decepcionante que seja. Esse é um caminho que temos que trilhar se quisermos ter sucesso.”
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Lidando com a pressão de Anfield
A temporada de estreia de Frimpong na Inglaterra foi prejudicada por três lesões distintas nos tendões isquiotibiais, o que dificultou que o explosivo lateral-direito encontrasse seu ritmo sob o comando de Arne Slot. Apesar das frustrações pessoais e coletivas, o zagueiro continua convicto de que o nível dentro do vestiário do Liverpool não caiu.
Ele disse: “Ninguém gosta de perder. Você entra no vestiário aqui e olha ao redor para ver como está: todo mundo odeia perder. Mas é para isso que estou voltando, o ponto que o Giannis destaca: nenhuma temporada é um fracasso. Quando você perde, a sensação é péssima, não há outra maneira de dizer isso. Mas são etapas. Isso nunca aconteceu na minha carreira. Tive três lesões e, além disso, o time não está indo tão bem quanto deveríamos. Houve muitos desafios. Se tivéssemos vencido a FA Cup ou a Liga dos Campeões, não teria sido tão ruim.”
O fator Wirtz e a adaptação a Anfield
Um dos principais assuntos em Anfield tem sido o desempenho de Florian Wirtz, que seguiu Frimpong vindo do Leverkusen. Embora alguns críticos tenham questionado o investimento, Frimpong está certo de que seu companheiro de equipe acabará por calar os céticos e repetir o desempenho que levou a equipe a conquistar a Bundesliga sem nenhuma derrota.
Ele acrescentou: “Quando soube que o Flo estava vindo, fiquei muito feliz. Não é sempre que dois companheiros de equipe se transferem para o mesmo clube. Sei onde ele consegue espaço, sei quando ele quer a bola e como fazer com que ele marque. Só posso dizer isto: se não fosse pelo Flo, não teríamos vencido a Bundesliga nem a Copa. Eu sei do que ele é capaz. Ele sabe do que é capaz. É só uma questão de vocês esperarem para ver. Olhem, ele é simplesmente muito bom com a bola, muito à vontade. Ele não tem a minha velocidade, mas é rápido por causa de como sua mente funciona. Eu já vi isso. Sei que ele tem esse potencial.”
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Compromisso com o projeto do Liverpool
Com o clássico de Merseyside se aproximando, Frimpong segue os conselhos que recebeu do capitão Virgil van Dijk. Apesar das 17 derrotas em uma temporada tumultuada, o lateral-direito insiste que não se arrepende de ter vindo para a Premier League e continua totalmente comprometido com o projeto do clube.
Ele disse: “Van Dijk me disse que este era um grande clube; ele me disse para estar pronto porque seria diferente de qualquer outro lugar em que eu já tivesse jogado. Ele me disse que este é um clube vencedor, que temos que conquistar títulos aqui. Ele me avisou que seria difícil porque todos iriam querer nos derrotar, mas disse que eu iria adorar. Não quero estar em nenhum outro lugar além do Liverpool. Olha, estamos passando por um momento difícil agora. Tive lesões, a equipe teve resultados que não queríamos. Mas eu não mudaria nada. Nem uma única coisa. Tudo isso faz parte da jornada.”