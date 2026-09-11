O Liverpool está em alta depois de iniciar sua campanha na Liga dos Campeões com vitória. O time de Andoni Iraola mostrou enorme poder de reação para buscar o placar e garantir um suado triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid na quarta-feira. O resultado no torneio continental veio depois de uma confortável vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town na Premier League.

No entanto, a noite agitada gerou muito debate em torno de dois reforços recentes. Enquanto Ronald Araujo, emprestado pelo Barcelona, continua se destacando em uma posição de lateral-direito relativamente pouco familiar, Barcola, contratação cara do verão europeu, teve uma atuação bem diferente e frustrante.