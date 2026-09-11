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“Não é um finalizador fantástico!”: Tim Sherwood detona Bradley Barcola, estrela de £ 123 milhões do Liverpool, apesar da vitória na Liga dos Campeões
Liverpool estreia com vitória na Europa
O Liverpool está em alta depois de iniciar sua campanha na Liga dos Campeões com vitória. O time de Andoni Iraola mostrou enorme poder de reação para buscar o placar e garantir um suado triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid na quarta-feira. O resultado no torneio continental veio depois de uma confortável vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town na Premier League.
No entanto, a noite agitada gerou muito debate em torno de dois reforços recentes. Enquanto Ronald Araujo, emprestado pelo Barcelona, continua se destacando em uma posição de lateral-direito relativamente pouco familiar, Barcola, contratação cara do verão europeu, teve uma atuação bem diferente e frustrante.
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Sherwood critica a capacidade de finalização de Barcola
Barcola recebeu críticas significativas por sua finalização abaixo do esperado contra o Atlético. O ponta, que concluiu uma transferência de £123 milhões do Paris Saint-Germain no mês passado, desperdiçou uma oportunidade cara a cara ao chutar para fora. Ele também viu outra grande chance ser defendida por Jan Oblak. Falando à Sky Sports, o comentarista Tim Sherwood deu um veredito preocupante sobre a atuação do atacante.
"Não, não foi uma boa noite", disse Sherwood. "Ele teve muitas oportunidades. Pareceu perigoso, mas teve algumas chances partindo em direção ao Oblak e simplesmente não conseguiu concluir. Ele não é um finalizador fantástico, preciso dizer isso. Perdeu algumas chances claríssimas esta noite."
Ponta oferece ameaça tática distinta
O atacante pelo lado esquerdo fez sua estreia competitiva saindo do banco na vitória de sexta-feira sobre o Ipswich, mas ganhou sua primeira chance como titular pela ponta direita contra o Atleti. Ele ficou em campo por uma hora antes de ser substituído com cãibra, encerrando uma atuação individual difícil.
Apesar das duras críticas em relação às suas finalizações, Sherwood destacou aspectos positivos do jogo de Barcola. O comentarista observou que o novo reforço oferece uma vantagem tática distinta ao setor ofensivo de Iraola.
"O lado bom dele é que ele abre a defesa", acrescentou Sherwood. "Ele corre sem a bola, então você não precisa receber a bola e driblar. Ele vai, volta e faz boas movimentações."
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A atenção se volta para o confronto com o Fulham
Após sua bem-sucedida campanha europeia, o Liverpool precisa rapidamente voltar o foco para seu calendário doméstico. A equipe entra no confronto de sábado pela Premier League contra o Fulham buscando manter seu impressionante embalo recente em todas as competições. Barcola espera ter outra oportunidade para calar seus críticos e abrir sua conta de gols no futebol inglês.
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