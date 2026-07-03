“Não é um atacante de classe”, mas Viktor Gyokeres conta com o apoio de um compatriota sueco para dar o “seu melhor” pelo Arsenal na defesa do título da Premier League

Gyokeres pode enfrentar uma concorrência mais acirrada por uma vaga no time em um futuro não muito distante, mas seu compatriota Schwarz acredita que o jogador de 28 anos pode se tornar a solução de longo prazo para o problema do Arsenal na posição de atacante.

O ex-jogador da seleção sueca, que passou uma temporada no Arsenal em meados da década de 1990, disse ao GOAL — em entrevista em parceria com a Betinia — quando questionado se Gyokeres consegue se defender da ameaça de Alvarez e de outros possíveis alvos: “É um tipo diferente de jogador. Acho que podemos compará-lo com [Brian] Brobbey, do Sunderland; é esse tipo de atacante. Eles têm uma presença física muito forte, gostam de disputar a bola, querem sentir o adversário, tentam pressionar pelos flancos e dificultar muito a vida do adversário.

“Ele não é, digamos, um atacante de classe com os melhores dribles. Mas você precisa de jogadores diferentes para ter uma temporada de sucesso. E acho que Gyokeres mostrou no final da temporada, nos últimos três meses, que se acostumou com isso. Ele começou a marcar gols e foi muito produtivo.

“Assim como o Gyokeres, ele não teve pré-temporada no ano passado. Ele chegou muito tarde. Provavelmente por não ter treinado muito, ele teve uma pequena lesão no início. Isso não ajuda. Acho que nesta segunda temporada veremos o melhor dele. Sempre é possível adicionar outros tipos de jogadores ao redor dele para tornar o quebra-cabeça completo ainda melhor.”