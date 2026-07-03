Getty
Traduzido por
“Não é um atacante de classe”, mas Viktor Gyokeres conta com o apoio de um compatriota sueco para dar o “seu melhor” pelo Arsenal na defesa do título da Premier League
Quanto a contratação de Gyokeres poderia acabar custando ao Arsenal
Depois de passar vários anos em busca de um atacante central prolífico para liderar seu ataque, o Arsenal buscou inspiração em Gyokeres durante o verão de 2025. O jogador, que já havia atuado no futebol britânico pelo Brighton, Swansea e Coventry, era um jogador muito cobiçado naquela época, após marcar 97 gols em 102 partidas pelo Sporting, gigante português.
O pacote de transferência montado por Mikel Arteta e sua equipe pode acabar valendo mais de 66 milhões de libras (88 milhões de dólares), e os Gunners estão dispostos a investir pesado se Gyokeres se mostrar a peça final do quebra-cabeça para conquistar títulos.
- Getty
Quantos gols Gyokeres marcou em sua primeira temporada no Arsenal?
Na última temporada, os Gunners saborearam a glória do título da Premier League pela primeira vez em 22 anos, além de terem chegado à final da Liga dos Campeões — antes de serem derrotados pelo Paris Saint-Germain, bicampeão consecutivo.
Gyokeres contribuiu para restaurar o domínio nacional, marcando 21 gols em todas as competições, mas ainda não convenceu a todos de que é o legítimo herdeiro de um trono outrora ocupado por nomes como Ian Wright, Thierry Henry e Robin van Persie.
O Arsenal continua de olho no mercado de transferências em busca de reforços ofensivos, com o Barcelona supostamente entrando na disputa pelo ex-jogador do Manchester City e campeão da Copa do Mundo pelo Atlético de Madrid, Julián Álvarez.
Será que Gyokeres é o camisa 9 de longo prazo que o Arsenal tanto vem buscando?
Gyokeres pode enfrentar uma concorrência mais acirrada por uma vaga no time em um futuro não muito distante, mas seu compatriota Schwarz acredita que o jogador de 28 anos pode se tornar a solução de longo prazo para o problema do Arsenal na posição de atacante.
O ex-jogador da seleção sueca, que passou uma temporada no Arsenal em meados da década de 1990, disse ao GOAL — em entrevista em parceria com a Betinia — quando questionado se Gyokeres consegue se defender da ameaça de Alvarez e de outros possíveis alvos: “É um tipo diferente de jogador. Acho que podemos compará-lo com [Brian] Brobbey, do Sunderland; é esse tipo de atacante. Eles têm uma presença física muito forte, gostam de disputar a bola, querem sentir o adversário, tentam pressionar pelos flancos e dificultar muito a vida do adversário.
“Ele não é, digamos, um atacante de classe com os melhores dribles. Mas você precisa de jogadores diferentes para ter uma temporada de sucesso. E acho que Gyokeres mostrou no final da temporada, nos últimos três meses, que se acostumou com isso. Ele começou a marcar gols e foi muito produtivo.
“Assim como o Gyokeres, ele não teve pré-temporada no ano passado. Ele chegou muito tarde. Provavelmente por não ter treinado muito, ele teve uma pequena lesão no início. Isso não ajuda. Acho que nesta segunda temporada veremos o melhor dele. Sempre é possível adicionar outros tipos de jogadores ao redor dele para tornar o quebra-cabeça completo ainda melhor.”
- Getty
Jogos do Arsenal: Gyokeres está pronto para a pré-temporada após a eliminação na Copa do Mundo
Alvarez, que atualmente está a disputar a Copa do Mundo de 2026 ao lado de Lionel Messi, estaria esperando uma transferência para o Barcelona, atual campeão da La Liga — o que pode acabar favorecendo Gyokeres.
Sua agenda para o verão ficou livre após a derrota da Suécia nas oitavas de final para Kylian Mbappé e a França, o que significa que ele poderá participar integralmente dos planos de pré-temporada do Arsenal. Ele buscará começar com o pé direito na partida da Community Shield contra o Manchester City, em 16 de agosto, e na estreia da Premier League, em casa, contra alguns rostos conhecidos do elenco do recém-promovido Coventry.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.