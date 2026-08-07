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Não é suficiente! Manchester City deve REJEITAR proposta de transferência do Barcelona por Rodri, apesar de o meio-campista ter acertado os termos com Hansi Flick
City mantém posição sobre avaliação de € 65 milhões
O Manchester City está preparado para rejeitar a proposta inicial do Barcelona por Rodri, apesar de o jogador já ter acertado os termos pessoais com o Barça, segundo o SPORT. O Barça iniciou as conversas entre os clubes e segue muito confiante para fechar o negócio, mas o gigante da Premier League pede um valor significativamente mais alto do que o que foi oferecido até agora.
Entende-se que a proposta inicial da Catalunha seja de € 45 milhões em valor fixo, além de € 15 milhões adicionais em bônus por desempenho. No entanto, o City fixou seu preço em € 65 milhões. O clube de Manchester raramente impediu a saída de jogadores que desejam deixar a equipe, mas não está disposto a liberar o atleta de 30 anos por nada menos do que sua avaliação específica.
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Intervenção de Flick muda a corrida
A investida do Barcelona pelo meio-campista acelerou rapidamente após uma intervenção direta de Hansi Flick. Segundo relatos, o técnico alemão teve uma conversa por telefone com Rodri na quinta-feira, o que levou o jogador a dar sua aprovação definitiva ao projeto no Camp Nou. Esse desdobramento aconteceu justamente quando o interesse do Real Madrid começou a esfriar por causa de divergências sobre o valor da transferência.
Surgiu a informação de que o interesse do Madrid não era tão substancial quanto se pensava inicialmente, com o SPORT sugerindo que a oferta era de apenas € 40 milhões. O estafe de Rodri interpretou essa proposta baixa como falta de compromisso genuíno do clube da capital. Consequentemente, o jogador voltou totalmente seu foco para o Barcelona.
Agente confirma preferência pelo Barcelona
O representante do meio-campista tem sido enfático sobre o desejo de seu cliente de se transferir para o Barcelona, confirmando que a decisão já foi comunicada aos dirigentes do Bernabéu. A preferência pela Catalunha parece ser uma questão de ambição profissional e respeito, com o agente destacando que o jogador quis ser transparente com todas as partes envolvidas na saga da transferência de alto impacto.
Em entrevista à rádio espanhola El Larguero, o agente de Rodri, Pablo Barquero, afirmou: "Por respeito ao Madrid, já que eles foram exemplares, Rodri os informou de que sua decisão é se juntar ao Barça." Essa declaração praticamente fecha a porta para uma mudança para a capital espanhola, deixando Deco e a diretoria do Barcelona com a tarefa de atender às exigências financeiras do City para garantir que não deixem o acordo escapar e permitam que rivais voltem à disputa.
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Estratégia financeira e espaço no elenco
O Barcelona acredita que um pacote total de até € 60 milhões é justo por um jogador com apenas 11 meses restantes de contrato. O clube vem trabalhando em uma estratégia para convencer o City de que um acordo rápido é benéfico para todos. A urgência para contratar um novo general do meio-campo aumentou por causa dos problemas físicos em andamento envolvendo Frenkie de Jong, que pode precisar de cirurgia para uma lesão persistente.
Para acomodar o pesado impacto financeiro da transferência e os salários do jogador, o Barcelona abriu espaço significativo em sua folha salarial. As saídas de jogadores com altos vencimentos forneceram a flexibilidade necessária para buscar uma contratação de impacto. Agora, todas as atenções estão voltadas para as negociações entre os dois clubes, enquanto o Barcelona tenta reduzir a diferença entre seu limite de € 50 milhões e a exigência de € 65 milhões do City para trazer o campeão da Copa do Mundo de volta para casa.
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