O Manchester City está preparado para rejeitar a proposta inicial do Barcelona por Rodri, apesar de o jogador já ter acertado os termos pessoais com o Barça, segundo o SPORT. O Barça iniciou as conversas entre os clubes e segue muito confiante para fechar o negócio, mas o gigante da Premier League pede um valor significativamente mais alto do que o que foi oferecido até agora.

Entende-se que a proposta inicial da Catalunha seja de € 45 milhões em valor fixo, além de € 15 milhões adicionais em bônus por desempenho. No entanto, o City fixou seu preço em € 65 milhões. O clube de Manchester raramente impediu a saída de jogadores que desejam deixar a equipe, mas não está disposto a liberar o atleta de 30 anos por nada menos do que sua avaliação específica.