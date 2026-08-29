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'Não é só pela Champions League' - Alvaro Morata explica a surpreendente mudança por empréstimo para o Leganés saindo do Como de Cesc Fabregas
Atacante acerta transferência surpreendente
A transferência do atacante de 33 anos para o Estadio Ontime Butarque foi confirmada na sexta-feira, após acertar um empréstimo até o fim da temporada. O acordo com o Como inclui uma opção de compra, embora o jogador siga sob contrato na Itália até junho de 2029. A chegada do ex-internacional espanhol representa um enorme reforço ofensivo para a equipe de Ruben Albes na disputa da exigente segunda divisão.
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Pardo elogia ambição ousada
O diretor de futebol do Leganés, Andres Pardo, recebeu com orgulho o experiente atacante antes de Morata expressar sua gratidão à diretoria do clube. Abrindo a cerimônia de apresentação no estádio, Pardo explicou: "Eu poderia dizer tantas coisas hoje. É um prazer ter Alvaro aqui.
"Tivemos algumas conversas divertidas por telefone nas últimas semanas. Não há necessidade de entrar em detalhes sobre a carreira dele. Ele jogou por alguns dos principais times da Europa, é um dos jogadores mais valorizados em termos de taxas de transferência, e todos os clubes da Europa o consideravam o melhor.
"Estamos muito orgulhosos dele. Ele tomou uma decisão corajosa; teve ofertas de muitos clubes, mas foi a coragem dele que fez toda a diferença. Naquela primeira ligação, ele tinha aquele olhar de empolgação nos olhos e a coragem de jogar na Segunda Divisão."
Respondendo à recepção calorosa, Morata disse: "Queria agradecer a Eduardo e Andres por todo o apoio. Isso é o mais importante. Sou bastante sentimental por natureza e, embora haja muitas piadas sobre a minha carreira, sempre tento ir para onde me sinto mais valorizado. Obrigado ao clube e aos proprietários, que fizeram um esforço significativo para me trazer para cá."
Projeto convence atacante experiente
Jogador cuja soma das taxas de transferência ao longo da carreira chega a €229 milhões, Morata deve se adaptar rapidamente, já que anteriormente marcou 12 gols na Segunda Divisão pelo Real Madrid Castilla em 2012-13. O atacante destacou que sua decisão de descer uma divisão foi motivada pela confiança total na visão do clube e na busca pelo acesso à La Liga.
Ao explicar sua decisão de assinar, Morata acrescentou: "Convincente. Eles acreditaram em mim e eu acreditei no projeto; não houve necessidade de me convencer. Foi uma decisão fácil. Na vida, não se trata apenas de jogar a Champions League ou ganhar troféus.
"Passei por alguns anos difíceis, nos quais enfrentei muitos desafios pessoais. Tive de lutar contra muitas críticas, e assinar com o Leganes me faz sentir como no meu primeiro dia, como um garoto assinando com seu primeiro clube. É bom não focar na divisão em que se joga ou em quaisquer outros fatores.
"Estou em casa aqui, e essa foi a parte mais difícil. Eu poderia ter ido para algum lugar com menos exigências futebolísticas; a Segunda Divisão às vezes é mais exigente do que a Primera. Estou aqui para ajudar de todas as formas, e acho que os próximos anos do Leganes vão ser fantásticos."
Sobre a cláusula de rescisão, ele insistiu: "Eu realmente gostaria de ficar aqui. Você percebe as coisas rapidamente, e minhas primeiras impressões me deixaram muito animado para voltar amanhã. Espero que os resultados estejam a nosso favor; posso prometer que vou dar tudo de mim para alcançar nossos objetivos. Lutar pelo acesso à Primeira Divisão também é uma conquista histórica."
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Corrida pelo acesso ganha força
O Leganés pode dar uma estreia imediata à sua contratação de destaque quando receber o Eldense neste fim de semana para proteger sua posição no top 5. O time de Albes mira a segunda vitória na campanha para reforçar suas credenciais de acesso no retorno à primeira divisão. A experiência de vestiário de Morata deve oferecer estabilidade crucial antes de o calendário doméstico parar para a pausa internacional de outono.
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