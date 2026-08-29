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Adhe Makayasa

Traduzido por

'Não é só pela Champions League' - Alvaro Morata explica a surpreendente mudança por empréstimo para o Leganés saindo do Como de Cesc Fabregas

Mercado da bola
A. Morata
Leganés
Segunda Division
Campeonato Italiano
Como

Alvaro Morata concluiu uma surpreendente transferência por empréstimo de uma temporada do Como, de Cesc Fabregas, para o Leganes, da Segunda Divisão, com opção de compra. O experiente atacante da Espanha explicou seu retorno a Madri ao insistir que se sentir valorizado e encontrar felicidade pessoal importam muito mais do que buscar grandes títulos ou jogar na Liga dos Campeões.

  • Atacante acerta transferência surpreendente

    A transferência do atacante de 33 anos para o Estadio Ontime Butarque foi confirmada na sexta-feira, após acertar um empréstimo até o fim da temporada. O acordo com o Como inclui uma opção de compra, embora o jogador siga sob contrato na Itália até junho de 2029. A chegada do ex-internacional espanhol representa um enorme reforço ofensivo para a equipe de Ruben Albes na disputa da exigente segunda divisão.


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    Pardo elogia ambição ousada

    O diretor de futebol do Leganés, Andres Pardo, recebeu com orgulho o experiente atacante antes de Morata expressar sua gratidão à diretoria do clube. Abrindo a cerimônia de apresentação no estádio, Pardo explicou: "Eu poderia dizer tantas coisas hoje. É um prazer ter Alvaro aqui.

    "Tivemos algumas conversas divertidas por telefone nas últimas semanas. Não há necessidade de entrar em detalhes sobre a carreira dele. Ele jogou por alguns dos principais times da Europa, é um dos jogadores mais valorizados em termos de taxas de transferência, e todos os clubes da Europa o consideravam o melhor.

    "Estamos muito orgulhosos dele. Ele tomou uma decisão corajosa; teve ofertas de muitos clubes, mas foi a coragem dele que fez toda a diferença. Naquela primeira ligação, ele tinha aquele olhar de empolgação nos olhos e a coragem de jogar na Segunda Divisão."

    Respondendo à recepção calorosa, Morata disse: "Queria agradecer a Eduardo e Andres por todo o apoio. Isso é o mais importante. Sou bastante sentimental por natureza e, embora haja muitas piadas sobre a minha carreira, sempre tento ir para onde me sinto mais valorizado. Obrigado ao clube e aos proprietários, que fizeram um esforço significativo para me trazer para cá."

  • Projeto convence atacante experiente

    Jogador cuja soma das taxas de transferência ao longo da carreira chega a €229 milhões, Morata deve se adaptar rapidamente, já que anteriormente marcou 12 gols na Segunda Divisão pelo Real Madrid Castilla em 2012-13. O atacante destacou que sua decisão de descer uma divisão foi motivada pela confiança total na visão do clube e na busca pelo acesso à La Liga.

    Ao explicar sua decisão de assinar, Morata acrescentou: "Convincente. Eles acreditaram em mim e eu acreditei no projeto; não houve necessidade de me convencer. Foi uma decisão fácil. Na vida, não se trata apenas de jogar a Champions League ou ganhar troféus.

    "Passei por alguns anos difíceis, nos quais enfrentei muitos desafios pessoais. Tive de lutar contra muitas críticas, e assinar com o Leganes me faz sentir como no meu primeiro dia, como um garoto assinando com seu primeiro clube. É bom não focar na divisão em que se joga ou em quaisquer outros fatores.

    "Estou em casa aqui, e essa foi a parte mais difícil. Eu poderia ter ido para algum lugar com menos exigências futebolísticas; a Segunda Divisão às vezes é mais exigente do que a Primera. Estou aqui para ajudar de todas as formas, e acho que os próximos anos do Leganes vão ser fantásticos."

    Sobre a cláusula de rescisão, ele insistiu: "Eu realmente gostaria de ficar aqui. Você percebe as coisas rapidamente, e minhas primeiras impressões me deixaram muito animado para voltar amanhã. Espero que os resultados estejam a nosso favor; posso prometer que vou dar tudo de mim para alcançar nossos objetivos. Lutar pelo acesso à Primeira Divisão também é uma conquista histórica."

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    Corrida pelo acesso ganha força

    O Leganés pode dar uma estreia imediata à sua contratação de destaque quando receber o Eldense neste fim de semana para proteger sua posição no top 5. O time de Albes mira a segunda vitória na campanha para reforçar suas credenciais de acesso no retorno à primeira divisão. A experiência de vestiário de Morata deve oferecer estabilidade crucial antes de o calendário doméstico parar para a pausa internacional de outono.

Segunda Division
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