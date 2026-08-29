O diretor de futebol do Leganés, Andres Pardo, recebeu com orgulho o experiente atacante antes de Morata expressar sua gratidão à diretoria do clube. Abrindo a cerimônia de apresentação no estádio, Pardo explicou: "Eu poderia dizer tantas coisas hoje. É um prazer ter Alvaro aqui.

"Tivemos algumas conversas divertidas por telefone nas últimas semanas. Não há necessidade de entrar em detalhes sobre a carreira dele. Ele jogou por alguns dos principais times da Europa, é um dos jogadores mais valorizados em termos de taxas de transferência, e todos os clubes da Europa o consideravam o melhor.

"Estamos muito orgulhosos dele. Ele tomou uma decisão corajosa; teve ofertas de muitos clubes, mas foi a coragem dele que fez toda a diferença. Naquela primeira ligação, ele tinha aquele olhar de empolgação nos olhos e a coragem de jogar na Segunda Divisão."

Respondendo à recepção calorosa, Morata disse: "Queria agradecer a Eduardo e Andres por todo o apoio. Isso é o mais importante. Sou bastante sentimental por natureza e, embora haja muitas piadas sobre a minha carreira, sempre tento ir para onde me sinto mais valorizado. Obrigado ao clube e aos proprietários, que fizeram um esforço significativo para me trazer para cá."