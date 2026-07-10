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Krishan Davis

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Não é só o Erling Haaland! O brilhante elenco de apoio da Noruega transformou os azarões da Copa do Mundo em verdadeiros candidatos ao título

Análises
Noruega
E. Haaland
Copa do Mundo
M. Oedegaard
A. Nusa
A. Soerloth
Iraque x Noruega
Especiais e Opinião

Erling Haaland carregou as esperanças de uma nação no retorno da Noruega ao maior palco do futebol após uma ausência de 28 anos, mas, embora seus gols tenham sido fundamentais para a causa da seleção, o artilheiro do Manchester City não tem carregado esse fardo sozinho. Os escandinavos estão de volta à Copa do Mundo após terem construído um time coeso que não depende exclusivamente de seu atacante estrela, e os demais jogadores têm mostrado do que são capazes na América do Norte.

Não há como negar que Haaland tem sido o jogador mais importante da Noruega, que confirmou o papel de azarão que lhe foi atribuído antes do torneio ao chegar às quartas de final — seu melhor desempenho de todos os tempos em uma Copa do Mundo —, onde um confronto decisivo contra a Inglaterra o aguarda no sábado. Afinal, ele é um dos melhores atacantes do planeta.

Basta dar uma olhada em seu histórico nas eliminatórias para entender o porquê: o jogador de 25 anos marcou em todas as oito partidas, acumulando a impressionante marca de 16 gols. Ele manteve essa boa fase no grande evento, marcando dois gols contra o Iraque e o Senegal no chamado “Grupo da Morte”, garantindo a vitória no final da partida contra a Costa do Marfim nas oitavas de final e eliminando a poderosa seleção brasileira com dois gols magníficos nas oitavas de final.

Mas um atacante só é tão bom quanto as jogadas que recebe, e Haaland tem a sorte de contar com muito talento ao seu redor na seleção da Noruega. Ele certamente não fez tudo sozinho na América do Norte.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mestres das asas

    Os jogadores encarregados de isolar Haaland pelas laterais – a Noruega conta com muito talento nessas posições –, mesmo que o técnico Stale Solbakken possa adotar uma abordagem um pouco não convencional para atacar pelas laterais. Mas falaremos mais sobre isso depois.

    Antonio Nusa, estrela muito elogiada do RB Leipzig, tem sido uma verdadeira ameaça pela esquerda — um jogador habilidoso de 21 anos, mais do que capaz de passar despercebido pelo marcador e escapar das marcações. Ele foi muito eficaz nas eliminatórias, contribuindo para seis gols em outras tantas partidas, e embora seus números na Copa do Mundo sejam mais modestos, eles não contam toda a história. O grande momento de Nusa veio na forma de um gol espetacular contra a Costa do Marfim.

    Andreas Schjelderup tem atuado como reserva na esquerda. Outro jovem, de 22 anos, ele chegou à Copa do Mundo após uma excelente segunda metade de temporada sob o comando de José Mourinho no Benfica, durante a qual somou 10 gols e assistências em 14 jogos do campeonato. Foi Schjelderup quem saiu do banco para dar duas assistências no final da partida para Haaland contra o Brasil.

    Oscar Bobb, do Fulham, tem sido uma opção útil saindo do banco pelo lado direito, substituindo Alexander Sorloth, que tem enfrentado dificuldades para se destacar no torneio — embora isso seja compreensível, já que ele é um centroavante que foi deslocado para a lateral no esquema de Solbakken.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo com experiência na Premier League

    O meio-campo é outro ponto forte da Noruega, já que Solbakken conta com várias opções à sua disposição no centro do campo, todas com experiência comprovada na Premier League e na Liga dos Campeões

    Entre eles, o principal é, naturalmente, o capitão do Arsenal, Martin Odegaard, que tem contado com o apoio competente do volante defensivo do Fulham, Sander Berge, e de outra estrela do Benfica, Fredrik Aursnes, que atua mais como um número 8 — ambos jogadores muito sólidos, com vasta experiência no mais alto nível.

    Aursnes é um caso interessante. O jogador de 30 anos, na verdade, se aposentou da seleção há dois anos para “ter mais tempo e liberdade para priorizar outras coisas na minha vida além do futebol”, mas voltou atrás nessa decisão em fevereiro deste ano e tem sido titular no torneio, apesar de não ter participado das eliminatórias.

    Devido a lesões, o elegante capitão do Bodo/Glimt, Patrick Berg, teve a chance de atuar no meio-campo e aproveitou a oportunidade, dando uma assistência para Haaland contra o Senegal e, de forma decisiva, contra a Costa do Marfim.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Capitão Fantástico

    Não há dúvida, porém, de que Odegaard é a estrela do meio-campo. Ele pode dividir opiniões no âmbito do clube devido a suas atuações um tanto inconsistentes e à tendência de, às vezes, deixar os jogos passarem por ele, mas quando veste a camisa da seleção nacional, ele costuma corresponder às expectativas.

    Apesar de ter perdido três das oito partidas das eliminatórias — em uma temporada marcada por lesões para o capitão do Arsenal, campeão da Premier League —, o jogador de 27 anos ainda deu sete assistências, incluindo três em uma única partida contra Israel. Esse número é maior do que o de qualquer outro jogador na Europa.

    O principal criador da Noruega tem sido tão essencial quanto Haaland para o jogo ofensivo da equipe, especialmente na hora de se conectar com os jogadores de ponta mencionados anteriormente e, é claro, usar sua visão de jogo para encontrar o artilheiro do City pelo meio. Ele deu três assistências em suas três primeiras partidas na Copa do Mundo, incluindo uma para Haaland contra o Senegal.

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  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Alternativas a Haaland

    Haaland foi titular em todos os jogos da Copa do Mundo, exceto um — ele foi poupado na última partida da fase de grupos contra a França, já que os escandinavos já estavam classificados —, mas se o impensável acontecesse e a Noruega precisasse de um substituto, a seleção conta, na verdade, com um elenco bem abastecido na posição de atacante.

    Já mencionamos Sorloth, que se tornaria o principal atacante. Ele tem um bom histórico de gols pela seleção e chegou ao torneio após uma temporada de 20 gols pelo Atlético de Madrid, mesmo sem ser titular garantido.

    Falando sobre Sorloth em uma entrevista recente à FIFA, Solbakken disse: “Alexander traz muita força física e é um jogador leal, capaz de atuar em diferentes posições no ataque. Às vezes, ele joga ao lado de Erling; outras vezes, joga um pouco mais à direita. Ele é uma ameaça de gol, mas também de assistências. O melhor de tudo é que ele se esforça muito pela equipe, às vezes em uma posição que talvez não seja a sua preferida.”

    Jorgen Strand Larsen, do Crystal Palace, é a outra alternativa, e foi escalado contra a França. O jogador de 26 anos conquistou muitos admiradores desde que chegou à Premier League em 2024 e se preparou para o torneio com dois gols em um amistoso contra a Suécia. Ele também marcou contra a Itália nas eliminatórias e seria um substituto competente, embora tenha perdido um pênalti em sua única participação até agora.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Arma secreta?

    Mencionamos que a Noruega tem uma abordagem um pouco fora do comum para atacar pelas laterais, com um atacante altíssimo atuando naquela ala e se deslocando para dentro quando sua equipe está com a posse de bola. Por quê, você pergunta? A resposta é o lateral-direito Julian Ryerson — sua maior ameaça pelas laterais, pelo menos no papel.

    Sorloth se posiciona como centroavante para permitir que o jogador do Borussia Dortmund avance com tudo, e ele é mortal nas jogadas de cruzamento — como comprovam suas impressionantes 18 assistências na Bundesliga na temporada 2025-26. A parte inteligente é que a inversão de Sorloth oferece a ele outro alvo importante para mirar no meio.

    Não é de se surpreender que Ryerson também seja excelente em jogadas de bola parada, com um número significativo dessas assistências vindo de escanteios e faltas. Infelizmente, porém, ele foi prejudicado por uma lesão sofrida na América do Norte durante a segunda partida da fase de grupos, ficando de fora de dois jogos antes de retornar contra o Brasil. A Inglaterra terá que tomar cuidado com ele no sábado, no entanto.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    'Pessoas de bem que trabalham duro'

    Os gols de Haaland têm sido, sem dúvida, fundamentais para a campanha da Noruega na Copa do Mundo, mas, além de seu atacante estrela, Solbakken sempre esteve convencido de que a equipe seria capaz de se valer de um todo maior do que a soma de suas partes ao retornar ao maior palco do futebol pela primeira vez em 28 anos — e isso se confirmou.

    “Não acho que sejamos azarões para chegar até o fim. Acho que somos azarões no sentido de que, em um dia bom, talvez possamos derrotar um adversário mais forte. Mas dizer que somos azarões para todo o torneio é exagero. Estamos em um grupo muito difícil. Acho que a disputa será acirrada e, com sorte, temos a organização e os jogadores decisivos para avançarmos.”

    Ele acrescentou: “Para a Noruega, esta é a Copa do Mundo para se expressarmos — para mostrar ao mundo que jogamos, talvez, um tipo diferente de futebol do que jogávamos antes, e que somos uma equipe ofensiva com bons jogadores que se esforçam uns pelos outros. Meu cenário dos sonhos? Não vou falar sobre isso, porque meus sonhos são só meus. Mas espero que possamos tirar o melhor proveito da equipe e, em um dia bom, possamos vencer qualquer um.”

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