Não é só o Erling Haaland! O brilhante elenco de apoio da Noruega transformou os azarões da Copa do Mundo em verdadeiros candidatos ao título

Não há como negar que Haaland tem sido o jogador mais importante da Noruega, que confirmou o papel de azarão que lhe foi atribuído antes do torneio ao chegar às quartas de final — seu melhor desempenho de todos os tempos em uma Copa do Mundo —, onde um confronto decisivo contra a Inglaterra o aguarda no sábado. Afinal, ele é um dos melhores atacantes do planeta.

Basta dar uma olhada em seu histórico nas eliminatórias para entender o porquê: o jogador de 25 anos marcou em todas as oito partidas, acumulando a impressionante marca de 16 gols. Ele manteve essa boa fase no grande evento, marcando dois gols contra o Iraque e o Senegal no chamado “Grupo da Morte”, garantindo a vitória no final da partida contra a Costa do Marfim nas oitavas de final e eliminando a poderosa seleção brasileira com dois gols magníficos nas oitavas de final.

Mas um atacante só é tão bom quanto as jogadas que recebe, e Haaland tem a sorte de contar com muito talento ao seu redor na seleção da Noruega. Ele certamente não fez tudo sozinho na América do Norte.