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"Não é só jogadas ensaiadas e cruzamentos!" - Mikel Arteta é elogiado por desenvolver "seu próprio estilo", enquanto lenda italiana defende o Arsenal contra o rótulo de "chato"
O estilo do Arsenal recebe elogios de Pirlo
Pirlo elogiou o trabalho realizado por Arteta no Arsenal antes da final da Liga dos Campeões, insistindo que os Gunners são muito mais do que uma equipe que depende de jogadas ensaiadas e cruzamentos. A equipe de Arteta tem sido alvo de críticas por sua abordagem estruturada e eficácia em jogadas de bola parada, com alguns críticos descrevendo seu futebol como excessivamente pragmático ou baseado em um “laboratório”. Pirlo, no entanto, acredita que o Arsenal desenvolveu uma identidade distinta sob o comando do espanhol.
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Pirlo apoia a filosofia de jogo de Arteta
O ex-meio-campista da Itália destacou a força coletiva e a solidez defensiva do Arsenal como os principais motivos por trás de sua ascensão, ao mesmo tempo em que elogiou Arteta por ter levado o clube ao título da Premier League e à final da Liga dos Campeões.
“Sim, gosto disso porque não se trata apenas de escanteios e cruzamentos para a área”, explicou Pirlo, conforme citado pelo Marca. “Há alguns anos, ele desenvolveu seu próprio estilo de jogo, incluindo essa maneira específica de aproveitar os escanteios. Ele estuda tudo minuciosamente e é muito talentoso. Ganhar a Premier League e chegar a esta final é uma grande conquista.”
Pirlo vê equilíbrio na abordagem do Arsenal
Embora os críticos tenham questionado o valor de entretenimento do sistema do Arsenal, o ex-técnico da Juventus acredita que os Gunners encontraram um equilíbrio eficaz entre organização e qualidade ofensiva.
“É um futebol muito coletivo, embora o PSG tenha jogadores que, individualmente, podem decidir as partidas de forma mais decisiva”, acrescentou ele. “O Arsenal precisa ser muito sólido coletivamente e, então, aproveitar qualquer situação de jogada ensaiada. Além disso, seus dois zagueiros centrais são muito fortes, e isso dá muita solidez à equipe.”
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O Arsenal se prepara para um teste decisivo na Europa
Arteta enfrenta agora uma das partidas mais importantes de sua carreira como técnico, enquanto o Arsenal busca coroar sua ascensão sob o comando do espanhol com um título europeu. A final também representará outro grande desafio tático contra o PSG de Luis Enrique, em Budapeste.