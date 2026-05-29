O ex-meio-campista da Itália destacou a força coletiva e a solidez defensiva do Arsenal como os principais motivos por trás de sua ascensão, ao mesmo tempo em que elogiou Arteta por ter levado o clube ao título da Premier League e à final da Liga dos Campeões.

“Sim, gosto disso porque não se trata apenas de escanteios e cruzamentos para a área”, explicou Pirlo, conforme citado pelo Marca. “Há alguns anos, ele desenvolveu seu próprio estilo de jogo, incluindo essa maneira específica de aproveitar os escanteios. Ele estuda tudo minuciosamente e é muito talentoso. Ganhar a Premier League e chegar a esta final é uma grande conquista.”