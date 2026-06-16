Não é só Erling Haaland! O excelente elenco de apoio da Noruega pode transformar os azarões da Copa do Mundo em verdadeiros candidatos ao título

Com a tarefa de marcar Haaland pelas laterais, a Noruega conta com muito talento nas pontas, mesmo que o técnico Stale Solbakken possa adotar uma abordagem um pouco não convencional para atacar pelas laterais. Mas falaremos mais sobre isso depois.

Espera-se que a estrela do RB Leipzig, Antonio Nusa, comece na esquerda — um habilidoso jogador de 21 anos que é mais do que capaz de passar despercebido pelo seu marcador e escapar das marcações. Ele foi muito eficaz nas eliminatórias, contribuindo para seis gols em outras tantas partidas, incluindo um gol e uma assistência na goleada de 3 a 0 sobre a Itália e mais um gol na igualmente impressionante vitória por 4 a 1 no jogo de volta.

Andreas Schjelderup provavelmente ficará como reserva na esquerda. Outro jovem, de 22 anos, chega à Copa do Mundo após uma excelente segunda metade de temporada sob o comando de José Mourinho no Benfica, durante a qual somou 10 gols e assistências em 14 jogos do campeonato. Ele também marcou dois gols contra o Real Madrid na Liga dos Campeões em janeiro. Schjelderup pode ainda não ter a vaga de titular garantida, mas é amplamente cotado para se tornar um astro.

Na direita, o atacante do Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, costuma ser deslocado para a lateral apesar de ter 1,96 m de altura, embora ele se aproxime de Haaland quando a Noruega estiver com a posse de bola e atacando a área. Ele foi muito útil nas eliminatórias, contribuindo com oito gols em outros tantos jogos.

Oscar Bobb, do Fulham, é outra opção válida para essa lateral, embora tenha tido um início lento no Craven Cottage. Enquanto isso, o ex-atacante do AC Milan, Jens Petter Hauge, também foi convocado, apesar de não ter participado das eliminatórias, graças a algumas atuações impressionantes pelo Bodo/Glimt — incluindo nas notáveis vitórias na Liga dos Campeões sobre o Manchester City e a Inter.