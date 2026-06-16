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Norway GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Não é só Erling Haaland! O excelente elenco de apoio da Noruega pode transformar os azarões da Copa do Mundo em verdadeiros candidatos ao título

Análises
Noruega
E. Haaland
Copa do Mundo
M. Oedegaard
A. Nusa
A. Soerloth
Iraque x Noruega
Especiais e Opinião

Erling Haaland carregará as esperanças de uma nação quando a Noruega retornar ao maior palco do futebol neste verão, após uma ausência de 28 anos; mas, embora seus gols sejam vitais para a causa da seleção, o artilheiro do Manchester City não carregará esse fardo sozinho. Os escandinavos estão de volta à Copa do Mundo após terem construído um time sólido que não depende exclusivamente de seu atacante estrela, e o elenco de apoio buscará mostrar do que é capaz na América do Norte.

Não há como negar que Haaland será o jogador mais importante da Noruega, que busca fazer jus ao rótulo de azarão atribuído antes do torneio — uma missão que exigirá que a seleção consiga passar pelo chamado “Grupo da Morte”. Afinal, ele é um dos melhores atacantes do planeta.

Basta dar uma olhada em seu histórico nas eliminatórias para entender o porquê; o jogador de 25 anos marcou em todas as oito partidas, acumulando a impressionante marca de 16 gols. Isso incluiu uma incrível marca de cinco gols contra a Moldávia e mais três contra Israel.

Mas um atacante só é tão bom quanto o apoio que recebe, e Haaland tem a sorte de contar com muito talento ao seu redor na seleção da Noruega. Ele certamente não terá que fazer tudo sozinho na América do Norte.

  • Antonio Nusa Norway 2026Getty Images

    Mestres das asas

    Com a tarefa de marcar Haaland pelas laterais, a Noruega conta com muito talento nas pontas, mesmo que o técnico Stale Solbakken possa adotar uma abordagem um pouco não convencional para atacar pelas laterais. Mas falaremos mais sobre isso depois.

    Espera-se que a estrela do RB Leipzig, Antonio Nusa, comece na esquerda — um habilidoso jogador de 21 anos que é mais do que capaz de passar despercebido pelo seu marcador e escapar das marcações. Ele foi muito eficaz nas eliminatórias, contribuindo para seis gols em outras tantas partidas, incluindo um gol e uma assistência na goleada de 3 a 0 sobre a Itália e mais um gol na igualmente impressionante vitória por 4 a 1 no jogo de volta.

    Andreas Schjelderup provavelmente ficará como reserva na esquerda. Outro jovem, de 22 anos, chega à Copa do Mundo após uma excelente segunda metade de temporada sob o comando de José Mourinho no Benfica, durante a qual somou 10 gols e assistências em 14 jogos do campeonato. Ele também marcou dois gols contra o Real Madrid na Liga dos Campeões em janeiro. Schjelderup pode ainda não ter a vaga de titular garantida, mas é amplamente cotado para se tornar um astro.

    Na direita, o atacante do Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, costuma ser deslocado para a lateral apesar de ter 1,96 m de altura, embora ele se aproxime de Haaland quando a Noruega estiver com a posse de bola e atacando a área. Ele foi muito útil nas eliminatórias, contribuindo com oito gols em outros tantos jogos.

    Oscar Bobb, do Fulham, é outra opção válida para essa lateral, embora tenha tido um início lento no Craven Cottage. Enquanto isso, o ex-atacante do AC Milan, Jens Petter Hauge, também foi convocado, apesar de não ter participado das eliminatórias, graças a algumas atuações impressionantes pelo Bodo/Glimt — incluindo nas notáveis vitórias na Liga dos Campeões sobre o Manchester City e a Inter.

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  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Meio-campo com experiência na Premier League

    O meio-campo é outro ponto forte da Noruega, já que Solbakken conta com várias opções à sua disposição no centro do campo, todas com experiência comprovada na Premier League e na Liga dos Campeões

    O principal deles, é claro, é o capitão do Arsenal, Martin Odegaard, que conta com o apoio competente do volante defensivo do Fulham, Sander Berge, e de outra estrela do Benfica, Fredrik Aursnes, que atua mais como um número 8 — ambos jogadores muito sólidos, com vasta experiência no mais alto nível.

    Aursnes é um caso interessante. O jogador de 30 anos, na verdade, se aposentou da seleção há dois anos para “ter mais tempo e liberdade para priorizar outras coisas na minha vida além do futebol”, mas reverteu a decisão em fevereiro deste ano e agora parece pronto para ser titular no torneio, apesar de não ter participado das eliminatórias.

    Há também uma boa profundidade no elenco, com o elegante capitão do Bodo/Glimt, Patrick Berg, e a dupla que atua na Itália, Kristian Thorstvedt e Morten Thorsby.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Capitão Fantástico

    Não há dúvida, porém, de que Odegaard é a estrela do meio-campo. Ele pode dividir opiniões no clube devido a suas atuações um tanto inconsistentes e à tendência de, às vezes, deixar os jogos passarem por ele, mas quando veste a camisa da seleção nacional, ele costuma cumprir o prometido.

    Apesar de ter perdido três das oito partidas das eliminatórias em uma temporada marcada por lesões para o capitão do Arsenal, vencedor da Premier League, o jogador de 27 anos ainda deu sete assistências — incluindo três em uma única partida contra Israel. Isso é mais do que qualquer outro jogador na Europa.

    O principal criador da Noruega será tão essencial quanto Haaland para o jogo ofensivo da equipe, especialmente no que diz respeito à articulação com os jogadores de ponta mencionados anteriormente e, é claro, ao uso de sua visão para encontrar o artilheiro do City pelo meio. Eles precisarão dele em grande forma na América do Norte.

  • FBL-WC-2026-NOR-SWE-FRIENDLYAFP

    Alternativas a Haaland

    É de se esperar que Haaland seja titular em todos os jogos e jogue todos os minutos da Copa do Mundo, mas se o impensável acontecer e a Noruega precisar de um substituto, a seleção conta com um elenco bastante forte no ataque.

    Já mencionamos Sorloth, que se tornaria o principal atacante. Ele tem um histórico de gols decente pela seleção e chega ao torneio após uma temporada de 20 gols pelo Atlético de Madrid, mesmo sem ser titular garantido.

    Falando sobre Sorloth em uma entrevista recente à FIFA, Solbakken disse: “Alexander traz muita força física e é um jogador leal que pode atuar em diferentes posições no ataque. Às vezes ele joga junto com Erling, às vezes joga um pouco mais à direita. Ele é uma ameaça de gol, mas também de assistência. Mas o melhor é que ele se esforça muito pela equipe, às vezes em uma posição que talvez não seja a sua preferida.”

    Jorgen Strand Larsen, do Crystal Palace, é a outra alternativa, e ele pode muito bem ter muitos minutos em campo independentemente da situação de Haaland, já que Sorloth deve jogar pela ponta. O jogador de 26 anos conquistou muitos admiradores desde que chegou à Premier League em 2024 e se preparou para o torneio com dois gols em um amistoso contra a Suécia. Ele também marcou contra a Itália nas eliminatórias e seria um substituto à altura.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Arma secreta?

    Mencionamos que a Noruega tem uma abordagem um pouco fora do comum para atacar pelas laterais, com um atacante de grande estatura atuando naquela banda e recuando para o meio quando a equipe está com a posse de bola. Por quê, você pergunta? A resposta é o lateral-direito Julian Ryerson — a maior ameaça da equipe pelas laterais.

    Sorloth se posiciona como centroavante para permitir que o jogador do Borussia Dortmund avance com tudo, e ele é mortal nas jogadas de cruzamento — como comprovam suas incríveis 18 assistências na Bundesliga em 2025-26. A parte inteligente é que a inversão de Sorloth lhe dá outro alvo importante para mirar no meio.

    Sem surpresa, Ryerson também é excelente em jogadas de bola parada, com um número significativo dessas assistências vindo de escanteios e cobranças de falta. Ele será uma arma secreta para a Noruega na América do Norte — seus adversários precisarão estudá-lo bem.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    "Pessoas de bem que trabalham duro"

    Os gols de Haaland serão, sem dúvida, fundamentais para a campanha da Noruega na Copa do Mundo, mas, além do seu craque, Solbakken está convencido de que a equipe poderá contar com um desempenho que vai além da soma das partes individuais ao retornar ao maior palco do futebol pela primeira vez em 28 anos, onde disputará o chamado “Grupo da Morte” ao lado de França, Senegal e Iraque.

    “Acho que isso significa muito para toda a nação, especialmente para o torcedor comum”, disse Solbakken àFIFA. “Acho que tem sido difícil para todos ficarem em casa em todas as Copas do Mundo desde quando eu joguei, em 1998. Cinquenta mil torcedores vieram nos receber [após a confirmação da classificação] numa segunda-feira com temperatura de quatro graus negativos, o que diz tudo. Eles esperaram por esse momento por tanto tempo, e agora ele finalmente chegou.

    "Não acho que sejamos azarões para chegar até o fim. Acho que somos azarões no sentido de que, em um dia bom, talvez possamos derrotar um adversário mais forte. Mas dizer que somos azarões para todo o torneio é exagero. Estamos em um grupo muito difícil. Acho que será muito disputado e, com sorte, temos a organização e os jogadores decisivos para avançar."

    Ele acrescentou: “Para a Noruega, esta é a Copa do Mundo para se expressarmos – para mostrar ao mundo que jogamos, talvez, um tipo diferente de futebol do que jogávamos antes, e que somos uma equipe ofensiva com bons jogadores que se esforçam uns pelos outros. Meu cenário dos sonhos? Não vou falar sobre isso, porque meus sonhos são só meus. Mas espero que possamos tirar o melhor proveito da equipe e, em um dia bom, então podemos vencer qualquer um.”

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