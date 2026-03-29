Não é só Dzeko: tudo o que você precisa saber sobre a Bósnia, o último obstáculo entre a Itália e a Copa do Mundo de 2026

Edin Dzeko, o melhor jogador bósnio de todos os tempos, lidera um elenco avaliado em 120 milhões de euros por 24 jogadores — valor que, segundo oTransfermarkt, corresponde ao valor de mercado de Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, cujo custo total é exatamente igual ao de toda a seleção comandada pelo técnico Sergej Barbarez: 70 mais 50 milhões. O último obstáculo, na noite de terça-feira no estádio-fortaleza de Zenica, entre a Itália de Gennaro Gattuso e a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México é, no entanto, uma seleção orgulhosa, obstinada e representativa de um povo rico em história, embora a estreia oficial nas competições da FIFA e da UEFA tenha ocorrido apenas em 1995, após a dissolução da Iugoslávia em consequência da Guerra dos Balcãs.





Vamos descobrir juntos tudo o que há para saber sobre a seleção de futebol da Bósnia e Herzegovina, ou melhor, a Ногометна репрезентација Босне и Херцеговине



