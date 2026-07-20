Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Gabriel Jesus Julian Alvarez Arsenal Atletico Madrid 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

“Não é segredo” – Previsão sobre a transferência de Gabriel Jesus feita por ex-atacante do Arsenal, enquanto os Gunners buscam reforçar o ataque com o “incrível” Julian Álvarez

Arsenal
G. Jesus
J. Alvarez
Premier League
Atlético de Madrid

Espera-se que o Arsenal tenha movimentações na posição de atacante neste verão, com Jeremie Aliadiere admitindo ao GOAL que “não é segredo” que Gabriel Jesus provavelmente deixará o clube. Se o jogador da seleção brasileira for negociado, haverá recursos financeiros e vagas no elenco disponíveis para reforços. Os Gunners continuam sendo fortemente associados ao atacante argentino Julián Álvarez.

  • O Barcelona entra na disputa pela contratação de Álvarez

    Eles não são o único clube a ter manifestado interesse no campeão da Copa do Mundo de 2022, que brilhou em mais uma grande final do principal evento da FIFA neste verão, quando Lionel Messi e companhia ficaram agonizantemente aquém em sua tentativa de defender o título mundial.

    No cenário nacional, Álvarez continua vinculado ao Atlético de Madrid, gigante da La Liga. Dizem que ele teria manifestado o desejo de enfrentar um novo desafio após dois anos na capital espanhola. O Barcelona adoraria que o talentoso jogador de 26 anos sucedesse Robert Lewandowski no papel de artilheiro no Camp Nou.

    No entanto, o clube continua operando sob restrições financeiras rigorosas e não pode se dar ao luxo de gastar dinheiro com mais um astro sul-americano — tendo sido forçado anteriormente a se separar de Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro.

    • Publicidade
  • Julian Alvarez Arsenal crestGetty/GOAL

    Preço: Alvarez pode custar uma quantia recorde para o Reino Unido

    O Arsenal dispõe de recursos financeiros para investir e vê benefícios evidentes em contratar Álvarez. Ele já provou seu valor na Premier League, tendo marcado 36 gols em duas temporadas pelo Manchester City — fazendo parte do elenco que conquistou o triplo em 2022-23.

    Há indícios de que o Atlético exigirá € 150 milhões (£ 127 milhões/$ 172 milhões) em qualquer negociação envolvendo Álvarez, já que o clube está, compreensivelmente, relutante em se desfazer de um jogador valioso que ainda tem quatro anos restantes de contrato. Esses valores representariam um recorde britânico em transferências.

    O Arsenal precisa decidir se vale a pena depositar tanta confiança em um único jogador. O clube, no entanto, está disposto a deixar Jesus sair de um setor ofensivo que também conta com o atacante sueco Viktor Gyokeres e o atacante alemão Kai Havertz.

  • O Arsenal deve se desfazer de Jesus e reforçar seu ataque

    Questionado sobre se espera mudanças no ataque neste verão, Aliadiere, o “Invencível” do Arsenal — em entrevista concedida em parceria com o BetVictor Online Casino — disse ao GOAL: “Sinto que o Jesus está de saída, não é segredo, acho que o clube quer arrecadar algum dinheiro com a venda dele.

    “Ele provavelmente quer seguir em frente e ter mais tempo de jogo também, o que é compreensível. E isso certamente abrirá espaço para a chegada de um atacante.

    “Sei que Gyokeres teve uma temporada de sucesso, mas, obviamente, ele vai precisar de mais alguém que talvez possa atuar nessa posição. Sei que o Havertz pode jogar lá. E o Mikel adora escalar o Havertz lá na frente também em jogos importantes.

    “Mas, para mim, se você me disser que o Álvarez está feliz em vir para o Arsenal, eu o trago amanhã mesmo. Acho que ele é um jogador incrível e vimos isso novamente contra a Inglaterra [na Copa do Mundo]. Ele corre por si mesmo e pelo Messi. Ele faz a pressão sozinho. E esse é o tipo de jogador que eu acho que quero ver no Arsenal.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Mikel Arteta Premier League trophy Arsenal 2025-26Getty

    O Arsenal tem alvos alternativos para a temporada 2026-27

    O Arsenal ainda não encontrou um comprador para Jesus, mas dizem que ele tem interessados na Europa e na América do Sul. Ele deixará o Emirates Stadium depois de ter ajudado a trazer o título da Premier League de volta ao norte de Londres.

    Agora é necessário reforçar o elenco, e os Gunners estão considerando várias opções. A contratação de Álvarez seria um investimento ambicioso, o que pode levar Arteta e sua equipe a voltarem sua atenção para jogadores como o craque do Bournemouth, Junior Kroupi — que marcou 13 gols pelos Cherries na última temporada.

    A janela de transferências de verão permanecerá aberta até 1º de setembro, o que significa que o Arsenal tem tempo para definir seu principal alvo, negociar um acordo e dar as boas-vindas aos novos reforços logo no início da temporada, que terá início em casa contra o recém-promovido Coventry, no dia 21 de agosto.

Amistosos de clubes
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Amistosos de clubes
Girona crest
Girona
GIR
Arsenal crest
Arsenal
ARS