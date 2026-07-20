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“Não é segredo” – Previsão sobre a transferência de Gabriel Jesus feita por ex-atacante do Arsenal, enquanto os Gunners buscam reforçar o ataque com o “incrível” Julian Álvarez
O Barcelona entra na disputa pela contratação de Álvarez
Eles não são o único clube a ter manifestado interesse no campeão da Copa do Mundo de 2022, que brilhou em mais uma grande final do principal evento da FIFA neste verão, quando Lionel Messi e companhia ficaram agonizantemente aquém em sua tentativa de defender o título mundial.
No cenário nacional, Álvarez continua vinculado ao Atlético de Madrid, gigante da La Liga. Dizem que ele teria manifestado o desejo de enfrentar um novo desafio após dois anos na capital espanhola. O Barcelona adoraria que o talentoso jogador de 26 anos sucedesse Robert Lewandowski no papel de artilheiro no Camp Nou.
No entanto, o clube continua operando sob restrições financeiras rigorosas e não pode se dar ao luxo de gastar dinheiro com mais um astro sul-americano — tendo sido forçado anteriormente a se separar de Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro.
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Preço: Alvarez pode custar uma quantia recorde para o Reino Unido
O Arsenal dispõe de recursos financeiros para investir e vê benefícios evidentes em contratar Álvarez. Ele já provou seu valor na Premier League, tendo marcado 36 gols em duas temporadas pelo Manchester City — fazendo parte do elenco que conquistou o triplo em 2022-23.
Há indícios de que o Atlético exigirá € 150 milhões (£ 127 milhões/$ 172 milhões) em qualquer negociação envolvendo Álvarez, já que o clube está, compreensivelmente, relutante em se desfazer de um jogador valioso que ainda tem quatro anos restantes de contrato. Esses valores representariam um recorde britânico em transferências.
O Arsenal precisa decidir se vale a pena depositar tanta confiança em um único jogador. O clube, no entanto, está disposto a deixar Jesus sair de um setor ofensivo que também conta com o atacante sueco Viktor Gyokeres e o atacante alemão Kai Havertz.
O Arsenal deve se desfazer de Jesus e reforçar seu ataque
Questionado sobre se espera mudanças no ataque neste verão, Aliadiere, o “Invencível” do Arsenal — em entrevista concedida em parceria com o BetVictor Online Casino — disse ao GOAL: “Sinto que o Jesus está de saída, não é segredo, acho que o clube quer arrecadar algum dinheiro com a venda dele.
“Ele provavelmente quer seguir em frente e ter mais tempo de jogo também, o que é compreensível. E isso certamente abrirá espaço para a chegada de um atacante.
“Sei que Gyokeres teve uma temporada de sucesso, mas, obviamente, ele vai precisar de mais alguém que talvez possa atuar nessa posição. Sei que o Havertz pode jogar lá. E o Mikel adora escalar o Havertz lá na frente também em jogos importantes.
“Mas, para mim, se você me disser que o Álvarez está feliz em vir para o Arsenal, eu o trago amanhã mesmo. Acho que ele é um jogador incrível e vimos isso novamente contra a Inglaterra [na Copa do Mundo]. Ele corre por si mesmo e pelo Messi. Ele faz a pressão sozinho. E esse é o tipo de jogador que eu acho que quero ver no Arsenal.”
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O Arsenal tem alvos alternativos para a temporada 2026-27
O Arsenal ainda não encontrou um comprador para Jesus, mas dizem que ele tem interessados na Europa e na América do Sul. Ele deixará o Emirates Stadium depois de ter ajudado a trazer o título da Premier League de volta ao norte de Londres.
Agora é necessário reforçar o elenco, e os Gunners estão considerando várias opções. A contratação de Álvarez seria um investimento ambicioso, o que pode levar Arteta e sua equipe a voltarem sua atenção para jogadores como o craque do Bournemouth, Junior Kroupi — que marcou 13 gols pelos Cherries na última temporada.
A janela de transferências de verão permanecerá aberta até 1º de setembro, o que significa que o Arsenal tem tempo para definir seu principal alvo, negociar um acordo e dar as boas-vindas aos novos reforços logo no início da temporada, que terá início em casa contra o recém-promovido Coventry, no dia 21 de agosto.
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