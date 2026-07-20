“Não é segredo” – Previsão sobre a transferência de Gabriel Jesus feita por ex-atacante do Arsenal, enquanto os Gunners buscam reforçar o ataque com o “incrível” Julian Álvarez

Eles não são o único clube a ter manifestado interesse no campeão da Copa do Mundo de 2022, que brilhou em mais uma grande final do principal evento da FIFA neste verão, quando Lionel Messi e companhia ficaram agonizantemente aquém em sua tentativa de defender o título mundial.

No cenário nacional, Álvarez continua vinculado ao Atlético de Madrid, gigante da La Liga. Dizem que ele teria manifestado o desejo de enfrentar um novo desafio após dois anos na capital espanhola. O Barcelona adoraria que o talentoso jogador de 26 anos sucedesse Robert Lewandowski no papel de artilheiro no Camp Nou.

No entanto, o clube continua operando sob restrições financeiras rigorosas e não pode se dar ao luxo de gastar dinheiro com mais um astro sul-americano — tendo sido forçado anteriormente a se separar de Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro.