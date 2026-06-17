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Jochen Tittmar

Traduzido por

"Não é problema para mim": estrela do FC Bayern de Munique é escalado de repente em uma posição incomum na Copa do Mundo

Copa do Mundo
Áustria x Jordânia
Áustria
K. Laimer

Na estreia na Copa do Mundo contra a Jordânia, o técnico da seleção austríaca, Ralf Rangnick, surpreende com uma escalação inesperada. O técnico coloca Konrad Laimer, jogador versátil do Bayern de Munique, na posição de meia-armador.

O jogador profissional do FCB deveria atuar na posição 10 para substituir com criatividade o lesionado Christoph Baumgartner, do RB Leipzig, cuja ausência foi dolorosamente sentida. Uma mudança com a qual ninguém havia contado antes da vitória apertada por 3 a 1 em São Francisco.

  • Em seu país natal, Laimer é frequentemente chamado de “canivete” da seleção austríaca. Quase nenhum outro jogador percorre tantos quilômetros com tanta intensidade e flexibilidade tática. 

    Em sua carreira na seleção nacional até agora, o jogador nascido em Salzburgo já atuou em cinco posições diferentes: como lateral-esquerdo (onde quase todos esperavam vê-lo também desta vez), na lateral direita (onde, em algumas fases, ele se destacou como jogador de classe mundial no FC Bayern), no meio-campo defensivo e na ala direita. Pela quarta vez, o técnico Ralf Rangnick o escalou agora para a central ofensiva.

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    A experiência com Laimer fracassou

    Rangnick admitiu abertamente, após o apito final, que essa experiência na posição ofensiva fracassou no primeiro tempo. Laimer, de 29 anos, parecia isolado no meio-campo, e o ritmo do jogo ficou estagnado por longos trechos. 

    Só quando o técnico fez ajustes no segundo tempo e colocou Laimer de volta na lateral esquerda da defesa é que a sorte mudou para o time favorito. 

    “Konni é incrivelmente versátil, sabemos o que podemos esperar dele. Não importa em qual posição ele acabe jogando”, elogiou Rangnick já há algumas semanas.

    O próprio Laimer encarou a mudança de posição com pragmatismo. “Contra times assim, é sempre difícil avançar. Sabíamos de antemão que seria um jogo difícil. Tivemos fases em que jogamos bem”, disse ele após a partida, e acrescentou: “No final, ficou clara a nossa mentalidade; é muito bom começar a Copa do Mundo com três pontos. Minha nova função não foi um problema para mim, mas foi, sem dúvida, intensa.”

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