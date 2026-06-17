"Não é problema para mim": estrela do FC Bayern de Munique é escalado de repente em uma posição incomum na Copa do Mundo

Rangnick admitiu abertamente, após o apito final, que essa experiência na posição ofensiva fracassou no primeiro tempo. Laimer, de 29 anos, parecia isolado no meio-campo, e o ritmo do jogo ficou estagnado por longos trechos.

Só quando o técnico fez ajustes no segundo tempo e colocou Laimer de volta na lateral esquerda da defesa é que a sorte mudou para o time favorito.

“Konni é incrivelmente versátil, sabemos o que podemos esperar dele. Não importa em qual posição ele acabe jogando”, elogiou Rangnick já há algumas semanas.

O próprio Laimer encarou a mudança de posição com pragmatismo. “Contra times assim, é sempre difícil avançar. Sabíamos de antemão que seria um jogo difícil. Tivemos fases em que jogamos bem”, disse ele após a partida, e acrescentou: “No final, ficou clara a nossa mentalidade; é muito bom começar a Copa do Mundo com três pontos. Minha nova função não foi um problema para mim, mas foi, sem dúvida, intensa.”