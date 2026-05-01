"Não é preciso respeitar opiniões sem sentido": Luis Enrique, técnico do PSG, rebate críticas ao espetáculo contra o Bayern de Munique

Logo após o confronto, Enrique já havia se referido ao jogo como “o melhor que já presenciei como técnico”. Por sua vez, Lothar Matthäus ficou surpreso com essa declaração. “Acho que ali falava o torcedor; como técnico, ele não pode estar satisfeito com sua defesa”, escreveu Matthäus na revista kicker.

Aliás, não se espera uma mudança de sistema na partida de volta, na próxima quarta-feira, na Allianz Arena, por parte de nenhuma das duas equipes. “O importante é acreditar que é possível vencer assim”, disse o técnico do Bayern, Vincent Kompany, na sexta-feira. “Não queremos perder, e é exatamente isso que nos fortalece. O PSG também nunca mudaria o estilo que lhe rendeu a Liga dos Campeões.”

O PSG venceu a Liga dos Campeões no ano passado com uma vitória por 5 a 0 na final contra o Inter de Milão. O Bayern de Munique é atualmente o time de ponta mais perigoso da Europa.