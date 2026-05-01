"É como na vida: há opiniões por toda parte. Acho que não é importante respeitar todas as opiniões. Não é preciso respeitar opiniões ruins", disse Enrique em uma coletiva de imprensa na sexta-feira. "Há pessoas que gostam do futebol como ele era jogado. Essa é a maioria, e eu faço parte dela. Mas algumas pessoas não gostam disso."
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"Não é preciso respeitar opiniões sem sentido": Luis Enrique, técnico do PSG, rebate críticas ao espetáculo contra o Bayern de Munique
Enquanto a maioria dos torcedores, especialistas e a imprensa internacional comemoravam a semifinal com mais gols da história da Liga dos Campeões, alguns ex-jogadores famosos, como Clarence Seedorf e Wayne Rooney, criticaram a enxurrada de gols.
Enrique rebateu: “Foi um jogo muito espetacular, porque os atacantes de ambas as equipes superaram frequentemente os defensores. Mas não porque eles tivessem feito um trabalho defensivo ruim. É exatamente isso que torna esse jogo tão incrível. Teve um nível incrível, principalmente entre os atacantes.”
Vincent Kompany: "O PSG nunca mudaria seu estilo"
Logo após o confronto, Enrique já havia se referido ao jogo como “o melhor que já presenciei como técnico”. Por sua vez, Lothar Matthäus ficou surpreso com essa declaração. “Acho que ali falava o torcedor; como técnico, ele não pode estar satisfeito com sua defesa”, escreveu Matthäus na revista kicker.
Aliás, não se espera uma mudança de sistema na partida de volta, na próxima quarta-feira, na Allianz Arena, por parte de nenhuma das duas equipes. “O importante é acreditar que é possível vencer assim”, disse o técnico do Bayern, Vincent Kompany, na sexta-feira. “Não queremos perder, e é exatamente isso que nos fortalece. O PSG também nunca mudaria o estilo que lhe rendeu a Liga dos Campeões.”
O PSG venceu a Liga dos Campeões no ano passado com uma vitória por 5 a 0 na final contra o Inter de Milão. O Bayern de Munique é atualmente o time de ponta mais perigoso da Europa.