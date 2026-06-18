Não é preciso nenhum “plano especial” para Cristiano Ronaldo! Estrela da República Democrática do Congo afirma que CR7 “não é mais o mesmo de antes” após a surpreendente derrota de Portugal na estreia da Copa do Mundo de 2026

A jornada de Portugal em busca da glória na Copa do Mundo de 2026 teve um início vacilante em Houston, mas foram os comentários pós-jogo da delegação da República Democrática do Congo que realmente chamaram a atenção. O meio-campista do Lille, Mukau, foi questionado se sua equipe havia elaborado um “plano especial” para neutralizar a ameaça do astro do Al-Nassr, mas sua resposta sugeriu que o pentacampeão da Bola de Ouro não é mais o bicho-papão do futebol internacional.

O jogador de 21 anos foi incrivelmente direto ao falar sobre o lendário atacante, afirmando: “Para ser sincero, não exatamente, porque sabemos que ele não é mais o mesmo de antes. Ele está um pouco mais velho agora, mas ainda é um dos melhores que já jogaram futebol. Quando você envelhece, não é mais a mesma coisa — você não consegue se esforçar da mesma forma.” As palavras de Mukau refletiram o desempenho em campo, onde uma defesa congolesa bem organizada restringiu amplamente o lendário número sete.