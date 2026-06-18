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Não é preciso nenhum “plano especial” para Cristiano Ronaldo! Estrela da República Democrática do Congo afirma que CR7 “não é mais o mesmo de antes” após a surpreendente derrota de Portugal na estreia da Copa do Mundo de 2026
Mukau questiona o fator intimidação de Ronaldo
A jornada de Portugal em busca da glória na Copa do Mundo de 2026 teve um início vacilante em Houston, mas foram os comentários pós-jogo da delegação da República Democrática do Congo que realmente chamaram a atenção. O meio-campista do Lille, Mukau, foi questionado se sua equipe havia elaborado um “plano especial” para neutralizar a ameaça do astro do Al-Nassr, mas sua resposta sugeriu que o pentacampeão da Bola de Ouro não é mais o bicho-papão do futebol internacional.
O jogador de 21 anos foi incrivelmente direto ao falar sobre o lendário atacante, afirmando: “Para ser sincero, não exatamente, porque sabemos que ele não é mais o mesmo de antes. Ele está um pouco mais velho agora, mas ainda é um dos melhores que já jogaram futebol. Quando você envelhece, não é mais a mesma coisa — você não consegue se esforçar da mesma forma.” As palavras de Mukau refletiram o desempenho em campo, onde uma defesa congolesa bem organizada restringiu amplamente o lendário número sete.
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Estatísticas contundentes destacam as dificuldades de CR7
Embora Ronaldo tenha feito história ao se tornar o jogador de linha mais velho a ser titular em uma partida da Copa do Mundo, aos 41 anos, seu impacto na partida foi mínimo. Apesar de ter jogado os 90 minutos completos, ele teve dificuldades para se impor diante de uma seleção da República Democrática do Congo que se destacou pelo jogo físico e se recusou a se deixar intimidar por sua reputação.
Os números confirmaram a avaliação de Mukau, já que Ronaldo registrou apenas 25 toques de bola durante toda a partida — seu menor total em uma partida de grande torneio em que jogou os 90 minutos completos. Além disso, o jogo sem gols em Houston significa que ele agora está há 10 partidas consecutivas sem marcar em Copas do Mundo e Campeonatos Europeus, uma sequência de 33 chutes sem gol.
Roberto Martinez defende seu capitão
Apesar das críticas crescentes e do desempenho apático, o técnico de Portugal, Roberto Martinez, não hesitou em sair em defesa de seu craque. O treinador espanhol optou por manter Ronaldo em campo durante toda a partida, mesmo com sua equipe tendo dificuldades para criar oportunidades claras contra os africanos, considerados azarões.
Martínez insistiu que tirar o capitão de campo nunca foi uma opção, explicando: “Não faz sentido tirar o melhor artilheiro do futebol mundial em uma partida em que você precisa de gols. Para nós, em momentos como este, a experiência de Cristiano na área é importante. A maneira como ele atrai os defensores é importante, a maneira como podemos aproveitar o espaço é importante. E cada jogador tem uma responsabilidade ou uma qualidade em campo. E, claramente, quando se busca gols, é preciso contar com Cristiano.”
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Portugal ainda tem trabalho pela frente
O empate em 1 a 1 representa um duro golpe para as ambições de Portugal de liderar o Grupo K, especialmente com jogos difíceis contra o Uzbequistão e a Colômbia se aproximando. Embora João Neves tenha dado à Seleção uma vantagem logo no início, o gol de cabeça de Yoane Wissa garantiu à República Democrática do Congo seu primeiro ponto na história em competições internacionais.