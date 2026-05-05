Karl, que ficou de fora por lesão na vitória por 4 a 3 contra o campeão espanhol de todos os tempos na partida de volta das quartas de final, apareceu no estádio vestindo calças rosa, jaqueta rosa e boné rosa (de Smurf), além de sapatos combinando.
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"Não é preciso fazer isso aos 18 anos": Uli Hoeneß anuncia uma reprimenda ao supertalento do Bayern de Munique, Lennart Karl
Isso não agradou ao presidente do Bayern, como ele explicou em uma entrevista à DAZN. Segundo ele, além do excelente desempenho em campo nesta temporada, o FC Bayern também se destaca por sua boa imagem pública. Hoeneß não considerou a roupa que Karl usou naquela noite parte disso: “Não é preciso aparecer na internet vestindo um terno rosa. Mas já passamos pela mesma coisa com Bastian Schweinsteiger, quando ele pintou as unhas de preto. Naquela ocasião, Franz (Beckenbauer, nota do editor) e eu também intervimos.”
O septuagenário anunciou, portanto: “Acho que, em algum momento, quando tiver a oportunidade de encontrá-lo, vou chamar Lennart à parte e dizer a ele o que é importante na vida e o que não é.”
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Ulie Hoeneß sobre Lennart Karl: “Não é preciso fazer isso aos 18 anos”
Quando questionado sobre o fato de, por exemplo, Michael Olise sempre chegar aos jogos da seleção francesa com roupas muito chamativas, Hoeneß respondeu: “Sim, mas ele já é uma estrela mundial, então pode fazer isso. É claro que a mídia está por trás disso. A nova namorada dele também vai se interessar por isso, é claro.
Um terno rosa, no entanto, “nunca é sensato. Ele precisa entender que tem que convencer pelo futebol. Ele precisa entusiasmar as pessoas em campo. E se depois disso ele talvez dirija um carro chamativo ou algo do tipo, isso é outra história. Mas não é preciso fazer isso aos 18 anos.”
Portanto, cabe ao FC Bayern intervir. Hoeneß está, por isso, “convencido” de que o técnico Vincent Kompany já tenha abordado o assunto com Karl. Sua conclusão: “No fim das contas, ele deve ser avaliado pelo que mostra em campo. E se, depois de quatro ou cinco anos, ele for jogador da seleção e as pessoas disserem: ‘Eu também vou ao estádio por causa dele’, então talvez ele possa se permitir alguma coisa no carnaval. Aí ele pode tirar a fantasia do armário de novo – e talvez usá-la novamente.”
O look rosa de Lennart Karl: Michael Ballack também não ficou muito entusiasmado
A roupa que Karl usou e a comemoração que fez depois com os companheiros de equipe no vestiário já não tinham caído bem ao seu assessor, Michael Ballack. “O fato de ele pular já é demais. Mas isso se deve à euforia e à juventude”, disse o ex-jogador profissional à DAZN: “Ele vai receber bronca no vestiário, disso tenho certeza”. Ele mesmo também enviará “com certeza” uma mensagem pessoal a Karl, acrescentou.
Aleksandar Pavlovic reagiu na época com um sorriso à exibição do amigo. “A gente conhece o garoto. Ele quer chamar atenção”, disse o meio-campista: “Vimos isso de novo hoje. Que ele faça o que quiser.”
- AFP
Dados de desempenho de Lennart Karl nesta temporada
Partidas Gols Assistências Cartões amarelos 36 9 7 1