"Não é preciso fazer isso aos 18 anos": Uli Hoeneß anuncia uma reprimenda ao supertalento do Bayern de Munique, Lennart Karl

Quando questionado sobre o fato de, por exemplo, Michael Olise sempre chegar aos jogos da seleção francesa com roupas muito chamativas, Hoeneß respondeu: “Sim, mas ele já é uma estrela mundial, então pode fazer isso. É claro que a mídia está por trás disso. A nova namorada dele também vai se interessar por isso, é claro.

Um terno rosa, no entanto, “nunca é sensato. Ele precisa entender que tem que convencer pelo futebol. Ele precisa entusiasmar as pessoas em campo. E se depois disso ele talvez dirija um carro chamativo ou algo do tipo, isso é outra história. Mas não é preciso fazer isso aos 18 anos.”

Portanto, cabe ao FC Bayern intervir. Hoeneß está, por isso, “convencido” de que o técnico Vincent Kompany já tenha abordado o assunto com Karl. Sua conclusão: “No fim das contas, ele deve ser avaliado pelo que mostra em campo. E se, depois de quatro ou cinco anos, ele for jogador da seleção e as pessoas disserem: ‘Eu também vou ao estádio por causa dele’, então talvez ele possa se permitir alguma coisa no carnaval. Aí ele pode tirar a fantasia do armário de novo – e talvez usá-la novamente.”