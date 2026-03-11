“Não é penalidade” – O técnico do Bayer Leverkusen fica irritado com o pênalti marcado no final da partida contra o Arsenal pela Liga dos Campeões e insiste que a “pressão” está toda do lado de Mikel Arteta antes da partida de volta

O principal ponto de discussão do jogo aconteceu aos 89 minutos, quando Noni Madueke caiu após um contato mínimo com Malik Tillman. Apesar dos protestos furiosos e da revisão do VAR, a decisão foi mantida, permitindo que Kai Havertz se tornasse o protagonista em seu emocionante retorno à BayArena, convertendo o pênalti polêmico e garantindo o empate em 1 a 1 para o Arsenal.

“Tenho sentimentos contraditórios”, explicou Hjulmand imediatamente após o apito final. “Foi uma atuação muito boa contra uma equipe de ponta – é claro que estamos decepcionados com a última cena. Um 1 a 0 teria sido obviamente muito melhor do que um 1 a 1. Não vejo pênalti aí, mas é assim que as coisas são.”