“Não é penalidade” – O técnico do Bayer Leverkusen fica irritado com o pênalti marcado no final da partida contra o Arsenal pela Liga dos Campeões e insiste que a “pressão” está toda do lado de Mikel Arteta antes da partida de volta

O técnico do Bayer Leverkusen, Kasper Hjulmand, criticou a polêmica penalidade marcada no final da partida, que permitiu ao Arsenal escapar com um empate em 1 a 1 na primeira mão das oitavas de final da Liga dos Campeões. Embora o dinamarquês tenha elogiado a disciplina de sua equipe contra os Gunners na BayArena, ele expressou descrença em relação à arbitragem, descrevendo o revés no último minuto como um golpe difícil de engolir na partida de ida da eliminatória.

    O principal ponto de discussão do jogo aconteceu aos 89 minutos, quando Noni Madueke caiu após um contato mínimo com Malik Tillman. Apesar dos protestos furiosos e da revisão do VAR, a decisão foi mantida, permitindo que Kai Havertz se tornasse o protagonista em seu emocionante retorno à BayArena, convertendo o pênalti polêmico e garantindo o empate em 1 a 1 para o Arsenal.

    “Tenho sentimentos contraditórios”, explicou Hjulmand imediatamente após o apito final. “Foi uma atuação muito boa contra uma equipe de ponta – é claro que estamos decepcionados com a última cena. Um 1 a 0 teria sido obviamente muito melhor do que um 1 a 1. Não vejo pênalti aí, mas é assim que as coisas são.” 

    A vantagem psicológica está com o Leverkusen

    Olhando para a decisiva partida de volta no Emirates Stadium na próxima terça-feira, Hjulmand vê os papéis claramente definidos. Embora muitos agora considerem o Arsenal o favorito, o técnico do Leverkusen está convencido de que os Gunners estarão sob uma pressão muito maior diante de sua torcida.

    “Vamos para Londres com esperança. Acredito que há muita pressão sobre o Arsenal. Devemos e podemos apresentar outro desempenho forte. Temos que aproveitar a oportunidade e estamos ansiosos pela terça-feira. Mas, por enquanto, o Bayern é o que importa”, acrescentou Hjulmand, referindo-se ao próximo confronto doméstico contra o Bayern de Munique.

    Um destaque especial durante a partida foi Robert Andrich, que não só se destacou como artilheiro, mas também liderou a luta pela seleção alemã. Depois de ver o meio-campista de 31 anos receber um cartão amarelo no segundo minuto, Hjulmand admitiu que considerou uma substituição tática para protegê-lo. “Pensei se deveria tirar Rob mais cedo. Felizmente, não fiz isso. Ele é um jogador experiente. Fez uma partida excelente”, elogiou o técnico sobre seu líder.

    O alívio de Arteta após o empate tardio de Havertz

    Por outro lado, Mikel Arteta estava visivelmente aliviado. Em relação ao gol de empate do ex-jogador do Leverkusen, Kai Havertz, Arteta observou: “Não estávamos prontos logo após o intervalo. O gol de empate foi muito importante para nós. Vimos como é difícil vencer qualquer time, especialmente fora de casa. Agora temos que terminar o trabalho em Londres.” Sobre Havertz, ele acrescentou: “O futebol é um jogo engraçado. Ele voltou ao seu antigo clube e marcou. Foi um momento importante para ele.”

