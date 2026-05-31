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“Não é o único nome em jogo” – Steven Gerrard, lenda do Liverpool, reage aos rumores de que Andoni Iraola assumiria o comando em Anfield após o “momento certo” para demitir Arne Slot
Gerrard apoia Iraola para o cargo em Anfield
Na sequência de uma mudança radical no banco de reservas de Anfield, a lenda do clube Gerrard apontou Iraola como um dos principais candidatos para assumir o comando. Em entrevista à TNT Sports, Gerrard admitiu que o trabalho do espanhol na costa sul não passou despercebido. Questionado se o técnico de 43 anos seria a escolha certa, o ex-capitão comentou: “Acho que, potencialmente, sim. Acho que ele fez um trabalho fabuloso no Bournemouth. Acho que o estilo dele se encaixaria no Liverpool.”
No entanto, Gerrard foi rápido em apontar que a vaga em uma das instituições mais históricas do futebol mundial naturalmente atrairá um grande número de candidatos de alto calibre. “Mas não vamos ficar com rodeios. O Liverpool Football Club é um cargo atraente para muitos treinadores de elite ao redor do mundo”, acrescentou Gerrard. “Portanto, não acho que ele será o único nome em jogo. Mas, devido à ligação com o Bournemouth e aos caras que vieram do Bournemouth para o Liverpool em termos de diretoria, eles o conhecem muito bem.”
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O "momento certo" para a saída de Slot
Embora Slot tenha deixado Merseyside depois de ter acrescentado um troféu da Premier League à coleção, uma segunda temporada desastrosa levou os Reds a terminarem em quinto lugar. Gerrard confessou que, embora a notícia tenha sido chocante, a decisão do clube se justificava pelo retrocesso da equipe. “Nos últimos 10 jogos da temporada passada e na maior parte desta temporada, não parecemos o Liverpool. O estilo tem sido difícil de assistir em alguns momentos. Parece desarticulado, parece desestruturado, e quando recebi a notícia hoje, é claro que a reação inicial é de surpresa e choque, mas quando se analisa a situação adequadamente, provavelmente é o momento certo, na minha opinião.”
Apesar da avaliação direta dos desempenhos recentes, Gerrard insistiu que os sucessos anteriores do técnico devem ser valorizados. Ele observou que Slot fez um trabalho incrível em seu primeiro ano e será “lembrado para sempre” por seu papel no 20º título da liga do clube. No entanto, uma temporada caótica, na qual o clube sofreu 19 derrotas, acabou sendo a gota d’água para a diretoria da FSG.
Em busca do retorno ao futebol de peso
De acordo com o Telegraph, a decisão de demitir Slot foi tomada com “enorme relutância” pelo Fenway Sports Group, que reconheceu o 20º título do campeonato que ele trouxe para Anfield. No entanto, a diretoria está ansiosa para voltar ao futebol de alta intensidade, o chamado “heavy metal”, que marcou a era de Jurgen Klopp. Esse desejo de mudança, segundo relatos, ecoa os sentimentos de Mohamed Salah, que vinha se manifestando cada vez mais abertamente sobre a falta de identidade tática da equipe durante o recente declínio.
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A busca por uma nova identidade tática
Embora Iraola continue sendo o principal candidato devido à sua capacidade de implementar um sistema de pressão agressivo, outros nomes de destaque continuam sendo associados à vaga. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, e o treinador do PSG, Luis Enrique, estão no topo da lista de possíveis candidatos, já que o clube busca um técnico capaz de restaurar seu domínio no topo da Premier League. O momento em que a busca está ocorrendo tem gerado frustração entre parte da torcida, especialmente após a recente transferência de Xabi Alonso para o Chelsea.
Com a vaga agora oficializada, a pressão recai sobre a diretoria do Liverpool para garantir um técnico que possa liderar uma reconstrução no verão e satisfazer uma torcida exigente, ávida pelo retorno ao tradicional futebol de alta intensidade do clube.