“Não é o único nome em jogo” – Steven Gerrard, lenda do Liverpool, reage aos rumores de que Andoni Iraola assumiria o comando em Anfield após o “momento certo” para demitir Arne Slot

Na sequência de uma mudança radical no banco de reservas de Anfield, a lenda do clube Gerrard apontou Iraola como um dos principais candidatos para assumir o comando. Em entrevista à TNT Sports, Gerrard admitiu que o trabalho do espanhol na costa sul não passou despercebido. Questionado se o técnico de 43 anos seria a escolha certa, o ex-capitão comentou: “Acho que, potencialmente, sim. Acho que ele fez um trabalho fabuloso no Bournemouth. Acho que o estilo dele se encaixaria no Liverpool.”

No entanto, Gerrard foi rápido em apontar que a vaga em uma das instituições mais históricas do futebol mundial naturalmente atrairá um grande número de candidatos de alto calibre. “Mas não vamos ficar com rodeios. O Liverpool Football Club é um cargo atraente para muitos treinadores de elite ao redor do mundo”, acrescentou Gerrard. “Portanto, não acho que ele será o único nome em jogo. Mas, devido à ligação com o Bournemouth e aos caras que vieram do Bournemouth para o Liverpool em termos de diretoria, eles o conhecem muito bem.”







