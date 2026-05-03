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“Não é o tipo de jogador que ele é” – Por que Christian Pulisic nunca será um Weston McKennie ou um Chris Richards, segundo a lenda da seleção americana Alexi Lalas, que reage aos comentários “delicados” no AC Milan
- AFP
Allegri gera polêmica com o rótulo de “sensível”
Pulisic continua sendo o rosto do futebol americano, mas seu desempenho atual e seu estado de espírito no AC Milan estão sob os holofotes. O técnico do Rossoneri, Massimiliano Allegri, fez recentemente uma avaliação sincera da personalidade do atacante, sugerindo que seu desempenho é fortemente influenciado por seu estado emocional e seu rendimento diante do gol.
“Ele é um cara muito sensível, o fato de não marcar gols o afeta mais”, disse o técnico do Milan sobre o americano. “É um jogador que entra nas disputas e sofre mais, ele sofre mais com isso. Tenho que tentar dar equilíbrio à equipe; jogando sem um centroavante de verdade, ele tem mais dificuldades.”
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Lalas alerta para as conotações negativas
Os comentários não foram bem recebidos pelo ex-zagueiro da seleção americana Alexi Lalas, que acredita que tais rótulos podem prejudicar a reputação de um jogador. Em seu podcast “State of the Union”, Lalas expressou preocupação com o fato de que ser descrito como “sensível” por um técnico de renome como Allegri pudesse afetar a posição de Pulisic no futebol mundial e dentro da seleção nacional.
“Sempre que você chama alguém de sensível, há uma conotação negativa nisso”, disse Lalas. “Portanto, neste momento, não sei como isso ajuda Christian, a não ser como um reconhecimento de que ele está passando por um momento difícil agora. Mas a última coisa no mundo que você quer é ser chamado de sensível por um técnico, e certamente por alguém que toma decisões relacionadas ao seu futuro.”
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A diferença entre Pulisic e seus companheiros de equipe
Lalas continuou explicando que, embora Pulisic seja indiscutivelmente o jogador mais talentoso que a seleção masculina dos EUA já produziu, ele não possui a personalidade extrovertida e animada de companheiros de equipe como Weston McKennie.
Lalas acrescentou: “Todos nós descobrimos ao longo dos anos que Christian Pulisic, como jogador de futebol, certamente se desenvolveu e amadureceu até se tornar o que, na minha opinião, acabará sendo considerado o melhor jogador de futebol americano da história. Mas ele não se tornou o jogador que muitas pessoas imaginavam. E a culpa não é dele, ele é assim mesmo. Ele não pode ser algo que não é. Ele não pode ter a personalidade de um Weston McKennie ou de um Chris Richards. Ele simplesmente não é assim.”
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Pochettino e a busca pela glória na Copa do Mundo
Apesar dos rumores em torno da mentalidade de Pulisic, o técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, continua firme em sua convicção de que o país pode disputar o título em 2026.
“Quando encontrei o Sr. Presidente [Trump] antes do sorteio em Washington, ele me perguntou: ‘Você acha, técnico, que podemos ganhar [o torneio]?’ Eu respondi: ‘Claro’”, revelou Pochettino. “Por que não [ganhar a Copa do Mundo]? Por que não? Porque tudo se resume à crença. Veja o Marrocos no Catar. Ninguém acreditava e eles chegaram direto às semifinais.”