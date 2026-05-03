“Não é o tipo de jogador que ele é” – Por que Christian Pulisic nunca será um Weston McKennie ou um Chris Richards, segundo a lenda da seleção americana Alexi Lalas, que reage aos comentários “delicados” no AC Milan

Pulisic continua sendo o rosto do futebol americano, mas seu desempenho atual e seu estado de espírito no AC Milan estão sob os holofotes. O técnico do Rossoneri, Massimiliano Allegri, fez recentemente uma avaliação sincera da personalidade do atacante, sugerindo que seu desempenho é fortemente influenciado por seu estado emocional e seu rendimento diante do gol.

“Ele é um cara muito sensível, o fato de não marcar gols o afeta mais”, disse o técnico do Milan sobre o americano. “É um jogador que entra nas disputas e sofre mais, ele sofre mais com isso. Tenho que tentar dar equilíbrio à equipe; jogando sem um centroavante de verdade, ele tem mais dificuldades.”



