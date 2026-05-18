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"Não é o Salah FC" - Jamie Carragher critica o astro "egoísta" do Liverpool e compara sua declaração sobre o futebol "heavy metal" à decisão de Cristiano Ronaldo de cortar relações com o Manchester United
Carragher compara a saída de Salah à notícia bombástica sobre Ronaldo
A lenda do Liverpool, Carragher, admite que não está nem um pouco surpreso com a decisão de Salah de expressar publicamente suas frustrações, agora que sua carreira em Anfield se aproxima do fim. Em entrevista à Sky Sports, Carragher traçou um paralelo direto entre o comportamento do egípcio e a maneira explosiva com que Cristiano Ronaldo forçou sua saída do Manchester United em 2022.
"Não estou surpreso", disse Carragher. "Eu disse a todos: 'Algo mais vai acontecer antes do fim da temporada'. Ele vai soltar outra bomba, um pouco como Ronaldo fez ao sair do Manchester United. Achei que isso pudesse acontecer depois do fim da temporada, quando ele já tivesse seguido em frente, mas não. Há menos de dois anos, eu o chamei de egoísta por dar uma entrevista, e acho que isso se aplica novamente. O Liverpool tem uma semana muito importante. Eles ainda não estão totalmente classificados para a Liga dos Campeões, e o foco deveria ser o Liverpool FC, não o Salah FC.”
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A declaração do heavy metal
A polêmica tem origem em uma declaração contundente divulgada por Salah nas redes sociais após a decepcionante derrota por 4 a 2 para o Aston Villa. Na publicação, o jogador de 33 anos expressou seu desejo de ver a equipe voltar ao estilo de alta intensidade que Jurgen Klopp tornou famoso, sugerindo que a filosofia atual de Slot não é o que os torcedores merecem.
Em uma mensagem que parecia desafiar os métodos do técnico Slot, Salah escreveu: “Eu testemunhei este clube passar de céticos a crentes, e de crentes a campeões. Foi preciso muito trabalho, e eu sempre fiz tudo o que pude para ajudar o clube a chegar lá. Nada me deixa mais orgulhoso do que isso. Nossa derrota para mais uma derrota nesta temporada foi muito dolorosa e não é o que nossos torcedores merecem. Quero ver o Liverpool voltar a ser o time de ataque agressivo que os adversários temem e voltar a ser um time que ganha troféus.”
Steven Gerrard interpretou essa mensagem enigmática como um sinal claro de um vestiário dividido e de uma identidade perdida sob o comando de Slot.
Neville faz uma avaliação contundente das ações de Salah
Enquanto os Reds se preparam para a última partida da temporada contra o Brentford, os comentaristas questionam se a relação de Salah com Slot se tornou insustentável. Gary Neville juntou-se a Carragher para criticar o momento em que as declarações foram feitas, observando que tal demonstração pública de desacordo seria inaceitável em qualquer clube de ponta.
“Ele puxou o pino de uma granada bem no meio da sala e está saindo”, comentou Neville. “Mo não está feliz lá. Não é nada bom. Se ele fosse um jogador do Manchester United, eu estaria furioso. Mas o que você nunca pode fazer com esse tipo de jogador, com esse tipo de estatura e personalidade, é mantê-lo calado. Se eles têm algo a dizer, vão dizer. E vão dizer no momento em que você não quer ouvir. Esse foi um comentário revelador. Arne Slot não vai gostar nem um pouco disso. Mas ele vai apenas querer chegar ao fim da temporada, sair de lá, tirar de lá todos que não vão estar lá na próxima temporada e tentar reconstruir.”
- AFP
O dilema de Slot antes da despedida de Anfield
Apesar do atrito, Carragher acredita que Klopp deve colocar as ambições do clube na Liga dos Campeões à frente de quaisquer desavenças pessoais. Com a classificação entre os quatro primeiros ainda não garantida, o técnico enfrenta uma decisão difícil: escalar Salah como titular para sua última partida em Anfield ou deixá-lo de fora como medida disciplinar.
“Não acredito que nenhum técnico deva dar um tiro no próprio pé”, acrescentou Carragher. “Se escalar Mo Salah no fim de semana der ao Liverpool a melhor chance de vencer o jogo, você tem que escalá-lo. Eu critiquei Mo Salah por ser egoísta. Arne Slot não pode ser egoísta; ele tem que pensar no clube, no que é melhor para o clube. Se o Liverpool precisa de um resultado contra o Brentford, ele tem que escalá-lo se achar que ele está na melhor equipe. Arne Slot não está em uma posição de grande força no Liverpool no momento, e é por isso que Salah fez seus comentários. Ele não tem o apoio da torcida agora, e é por isso que Salah agiu assim. Ele o colocou em uma posição realmente delicada.”