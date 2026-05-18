"Não é o Salah FC" - Jamie Carragher critica o astro "egoísta" do Liverpool e compara sua declaração sobre o futebol "heavy metal" à decisão de Cristiano Ronaldo de cortar relações com o Manchester United

A lenda do Liverpool, Carragher, admite que não está nem um pouco surpreso com a decisão de Salah de expressar publicamente suas frustrações, agora que sua carreira em Anfield se aproxima do fim. Em entrevista à Sky Sports, Carragher traçou um paralelo direto entre o comportamento do egípcio e a maneira explosiva com que Cristiano Ronaldo forçou sua saída do Manchester United em 2022.

"Não estou surpreso", disse Carragher. "Eu disse a todos: 'Algo mais vai acontecer antes do fim da temporada'. Ele vai soltar outra bomba, um pouco como Ronaldo fez ao sair do Manchester United. Achei que isso pudesse acontecer depois do fim da temporada, quando ele já tivesse seguido em frente, mas não. Há menos de dois anos, eu o chamei de egoísta por dar uma entrevista, e acho que isso se aplica novamente. O Liverpool tem uma semana muito importante. Eles ainda não estão totalmente classificados para a Liga dos Campeões, e o foco deveria ser o Liverpool FC, não o Salah FC.”