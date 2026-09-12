'Não é o jogo para Luka Modric!' - Ruben Amorim revela o que o Milan precisa fazer para tirar o melhor do maestro do meio-campo

Amorim fez uma avaliação franca da contribuição de Modric após o caótico empate por 2 a 2 do AC Milan com a Lazio, sugerindo que a lenda croata foi prejudicada pela natureza frenética da partida.

O Milan parecia caminhar para uma derrota pesada no Stadio Olimpico depois de um primeiro tempo apático que o deixou perdendo por 2 a 0. Embora a equipe tenha reagido no fim para garantir um ponto, Amorim fez questão de destacar que a falta de estrutura do jogo trabalhou diretamente contra seu veterano armador, que foi substituído depois de uma série de erros incomuns.

Falando à DAZN Italia após o apito final, o técnico português não amenizou as dificuldades que seu meio-campista estrela enfrentou no calor da batalha. "Precisamos ser muito bons com a bola para nos sentirmos confortáveis no jogo. Se a posse mudar de lado o tempo todo durante a partida, então esse não é o jogo para Luka", confessou Amorim.