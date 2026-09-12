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'Não é o jogo para Luka Modric!' - Ruben Amorim revela o que o Milan precisa fazer para tirar o melhor do maestro do meio-campo
Amorim critica papel de Modric
Amorim fez uma avaliação franca da contribuição de Modric após o caótico empate por 2 a 2 do AC Milan com a Lazio, sugerindo que a lenda croata foi prejudicada pela natureza frenética da partida.
O Milan parecia caminhar para uma derrota pesada no Stadio Olimpico depois de um primeiro tempo apático que o deixou perdendo por 2 a 0. Embora a equipe tenha reagido no fim para garantir um ponto, Amorim fez questão de destacar que a falta de estrutura do jogo trabalhou diretamente contra seu veterano armador, que foi substituído depois de uma série de erros incomuns.
Falando à DAZN Italia após o apito final, o técnico português não amenizou as dificuldades que seu meio-campista estrela enfrentou no calor da batalha. "Precisamos ser muito bons com a bola para nos sentirmos confortáveis no jogo. Se a posse mudar de lado o tempo todo durante a partida, então esse não é o jogo para Luka", confessou Amorim.
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Uma história de dois tempos em Roma
A partida em si foi uma montanha-russa de emoções para os torcedores do Milan que viajaram, que testemunharam um primeiro tempo tão ruim que provocou vaias no setor visitante. A Lazio parecia estar totalmente no controle, letal na execução, enquanto Matteo Cancellieri e Tijjani Noslin aproveitaram falhas defensivas para colocar os mandantes dois gols à frente.
A atmosfera no Olimpico era notavelmente estranha, já que o técnico do Milan, Gennaro Gattuso, comparou o estádio vazio ao período da COVID-19 devido aos protestos em andamento dos torcedores contra a diretoria da Lazio. Apesar das arquibancadas silenciosas, a Lazio dominou os duelos físicos e deixou o time de Amorim correndo atrás da bola até o intervalo.
Amorim concordou com a dura avaliação de seus jogadores durante aquele período inicial, destacando a falta de intensidade que quase lhes custou a partida. "A energia no primeiro tempo, honestamente, não estava lá, perdemos muitas posses sem qualquer pressão, passes simples. Eles passaram pelos nossos defensores com muita facilidade, mas o segundo tempo foi o oposto. Tivemos energia, controlamos o jogo, foi um time completamente diferente e um jogo completamente diferente", respondeu Amorim.
Mudanças táticas e impacto de Moreira
O ponto de virada para o Milan veio com uma ousada substituição tripla no intervalo, que injetou a velocidade tão necessária na equipe. Diego Moreira, que havia tido dificuldades em sua partida anterior contra a Juventus, foi o herói da noite, marcando duas vezes em uma rápida explosão de dois minutos para igualar o placar. A entrada de Yunus Musah também deu ao meio-campo o atletismo que fez muita falta quando Modric estava em campo.
Ao explicar a lógica por trás das mudanças e o posicionamento de Moreira, Amorim afirmou. "Mudamos a forma como nos apresentamos no segundo tempo com Musah, porque entendemos que precisávamos de um pouco mais de velocidade no meio. Além disso, Luka estava muito perto dos zagueiros, então eram quatro jogadores para começar uma jogada, menos espaço entre as linhas", observou o treinador.
- Getty Images Sport
Espaço para melhorar no ataque
Embora a recuperação tenha sido impressionante, a partida também destacou preocupações persistentes em relação a vários dos principais nomes do Milan. Amorim reconheceu que a equipe ainda é um trabalho em andamento, particularmente na forma como transforma a posse de bola em oportunidades reais de gol.
"Precisamos passar mais tempo perto da área. Passamos muito tempo com a bola, mas longe da área, então precisamos criar mais conexões dentro da área. Você pode colocar muitos cruzamentos na área, mas precisamos de mais variações, às vezes com corridas até a linha de fundo de Pulisic e Alpha, mas também Ramos vai melhorar durante a temporada", concluiu Amorim.
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