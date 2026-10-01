A internacional inglesa não fez nenhuma tentativa de esconder sua decepção depois que o Arsenal desperdiçou os três pontos ao perder o controle da partida após o intervalo.

Refletindo sobre o frustrante empate, Russo disse aos canais oficiais de mídia do Arsenal: "Quero dizer, não é o ideal. Acho que perdemos um pouco o controle do segundo tempo antes mesmo [do pênalti]. Então, trata-se de administrar o jogo um pouco melhor. Também acho que, no primeiro tempo, e ao longo do jogo, tivemos momentos realmente, realmente muito bons, então agora é usar isso para seguir em frente."

O resultado também estabeleceu um recorde indesejado para o Arsenal, que agora deixou de vencer duas vezes na Champions League após estar dois ou mais gols à frente desde o início da temporada passada.