AFP
Traduzido por
'Não é o ideal' - Alessia Russo lamenta o colapso tardio do Arsenal, enquanto erro de handebol de Leah Williamson dá empate ao Paris FC
Erro defensivo bizarro custa caro ao Arsenal
A vitória escapou das mãos da equipe do norte de Londres depois que uma mistura defensiva catastrófica apagou sua vantagem de dois gols no cenário europeu. O primeiro gol de Russo na temporada, ao lado de uma finalização precisa de Georgia Stanway, havia colocado as visitantes em controle total antes de Clara Mateo diminuir a desvantagem. O desastre aconteceu quando Williamson pegou um passe da goleira Misa que a árbitra considerou em jogo, dando a Maeline Mendy a chance de converter na cobrança de pênalti.
- AFP
Atacante destaca gestão de jogo custosa
A internacional inglesa não fez nenhuma tentativa de esconder sua decepção depois que o Arsenal desperdiçou os três pontos ao perder o controle da partida após o intervalo.
Refletindo sobre o frustrante empate, Russo disse aos canais oficiais de mídia do Arsenal: "Quero dizer, não é o ideal. Acho que perdemos um pouco o controle do segundo tempo antes mesmo [do pênalti]. Então, trata-se de administrar o jogo um pouco melhor. Também acho que, no primeiro tempo, e ao longo do jogo, tivemos momentos realmente, realmente muito bons, então agora é usar isso para seguir em frente."
O resultado também estabeleceu um recorde indesejado para o Arsenal, que agora deixou de vencer duas vezes na Champions League após estar dois ou mais gols à frente desde o início da temporada passada.
Atacante encontra alívio após conquista de avanço marcante
Apesar da amarga decepção ao apito final na França, o Arsenal pôde ao menos se animar com o fim do jejum pessoal de gols de sua atacante estrela. Ao refletir sobre ter aberto sua conta após cinco partidas sem marcar, Russo explicou: "Eu sempre quero tentar marcar e criar, e sim, era uma questão de encontrar meio metro para conseguir finalizar, então estou feliz por ter feito isso."
Destacando o esforço coletivo nos bastidores, ela acrescentou: "Acho que talvez [essa seja] uma área em que não tenhamos estado confiantes nos últimos jogos, mas eu vejo todos os dias nos treinos a qualidade que temos. Não achei que fosse demorar muito. Acho que foi bom ver isso, mas também é mérito de todos nós, da comissão. Temos trabalhado muito duro nos bastidores, pressionando bastante, e vamos continuar fazendo isso."
- AFP
Confronto doméstico testa a solidez defensiva
O Arsenal precisa deixar rapidamente para trás aquele erro bizarro, já que um exigente desafio doméstico o aguarda neste fim de semana. A equipe de Renee Slegers está programada para visitar o rival na briga pelo título Manchester City em sua quinta partida na Women's Super League no domingo, 4 de outubro. Esse grande confronto representa um teste vital para o caráter coletivo e a disciplina defensiva da equipe após um revés tão desanimador na Europa.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.