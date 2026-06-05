Os comentários do presidente surgem em um momento de grande tensão nos bastidores do Bernabéu. Pérez tem se manifestado abertamente contra Riquelme, de quem acredita que esteja tentando influenciar os valores do clube.

“As críticas não me incomodam. O que me incomoda é que essas pessoas querem influenciar o Real Madrid; o pai de Riquelme era uma delas”, explicou Pérez. “Tenho percebido uma espécie de conspiração na mídia para desestabilizar o clube. Eu quis cortar isso pela raiz. Por isso decidi convocar eleições. Que coincidência que aqueles que queriam desestabilizar o Real Madrid são os mesmos que vêm de um período sombrio na história do clube. Eles trouxeram pessoas para as assembleias que não eram do Real Madrid, elas entraram às escondidas. E foi por isso que voltei em 2009. Agora, esses são os filhos deles. Estou furioso.”

Sobre a promessa de Riquelme de trazer Haaland, Pérez disse: “Todos negaram: o pai dele, o agente e o clube. É um blefe. É uma candidatura cheia de blefes. E é por isso que estou aqui, para defender o Real Madrid. Somos um clube unido.”