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"Não é o Erling Haaland nem o Harry Kane" - Florentino Pérez dá uma prévia do anúncio da contratação de € 150 milhões para o Real Madrid na próxima semana, mas o presidente descarta vários grandes nomes
Perez dá a entender que há um grande plano de transferências
Pérez abordou a estratégia de transferências do Real Madrid durante uma participação no programa de televisão Horizonte, em um momento em que cresce a atenção em torno da disputa pela presidência do clube. O presidente de longa data rejeitou as especulações de que o Madrid estaria atrás de Haaland ou Kane. Em vez disso, Pérez indicou que o clube se prepara para concretizar uma contratação de alto nível diferente.
Ele revelou que um anúncio envolvendo um jogador avaliado em € 150 milhões é esperado para a próxima semana, sugerindo que uma grande transferência já está prestes a ser concluída. Os comentários surgem em meio à crescente pressão do rival na disputa pela presidência, Enrique Riquelme, que prometeu publicamente trazer Haaland para o Bernabéu como parte de sua campanha.
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Perez explica a posição do Real Madrid
Perez foi inequívoco ao abordar as especulações em torno de vários grandes nomes, incluindo Michael Olise, Haaland e Kane. Ele disse: “[Olise] é um grande jogador, mas não é o nome em que estou pensando. Também não é [Jeremy] Doku nem Haaland. Do meio-campo para a frente.”
Falando sobre os planos de transferências, ele acrescentou: “Posso falar sobre três contratações: [José] Mourinho, [Ibrahima] Konaté e [Denzel] Dumfries. Mas haverá mais. Na terça-feira, vou fazer uma oferta significativa a um time de ponta da Liga dos Campeões por um grande jogador. Seria a maior quantia de transferência que o Real Madrid já pagou. Pelo menos 150 milhões.”
A política interna e a rivalidade com Riquelme
Os comentários do presidente surgem em um momento de grande tensão nos bastidores do Bernabéu. Pérez tem se manifestado abertamente contra Riquelme, de quem acredita que esteja tentando influenciar os valores do clube.
“As críticas não me incomodam. O que me incomoda é que essas pessoas querem influenciar o Real Madrid; o pai de Riquelme era uma delas”, explicou Pérez. “Tenho percebido uma espécie de conspiração na mídia para desestabilizar o clube. Eu quis cortar isso pela raiz. Por isso decidi convocar eleições. Que coincidência que aqueles que queriam desestabilizar o Real Madrid são os mesmos que vêm de um período sombrio na história do clube. Eles trouxeram pessoas para as assembleias que não eram do Real Madrid, elas entraram às escondidas. E foi por isso que voltei em 2009. Agora, esses são os filhos deles. Estou furioso.”
Sobre a promessa de Riquelme de trazer Haaland, Pérez disse: “Todos negaram: o pai dele, o agente e o clube. É um blefe. É uma candidatura cheia de blefes. E é por isso que estou aqui, para defender o Real Madrid. Somos um clube unido.”
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A atenção se volta para o anúncio da próxima semana
A atenção agora se voltará para a identidade do jogador que, segundo Pérez, chegará por 150 milhões de euros. O anúncio pode se tornar um tema central na campanha presidencial e, potencialmente, influenciar os torcedores antes de qualquer votação. Com Riquelme continuando a promover sua própria visão para o clube, Pérez espera que a contratação de um grande nome fortaleça sua posição e reforce a confiança na direção do Real Madrid a longo prazo.