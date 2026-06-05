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"Não é o Erling Haaland nem o Harry Kane" - Florentino Pérez dá uma prévia do anúncio da contratação de 150 milhões de euros para o Real Madrid na próxima semana, mas o presidente descarta vários grandes nomes
Perez dá indícios de um grande plano de transferências
Pérez abordou a estratégia de transferências do Real Madrid durante uma participação no programa de televisão Horizonte, em um momento em que cresce a atenção em torno da disputa pela presidência do clube. O presidente de longa data rejeitou as especulações de que o Madrid estaria atrás de Haaland ou Kane. Em vez disso, Pérez indicou que o clube se prepara para concretizar uma contratação de alto nível diferente.
Ele revelou que um anúncio envolvendo um jogador avaliado em € 150 milhões é esperado para a próxima semana, sugerindo que uma grande transferência já está prestes a ser concluída. Os comentários surgem em meio à crescente pressão do rival na disputa pela presidência, Enrique Riquelme, que prometeu publicamente trazer Haaland para o Santiago Bernabéu como parte de sua campanha.
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Perez explica a posição do Real Madrid
Pérez foi categórico ao abordar as especulações em torno de Haaland e Kane. “Não se trata de Erling Haaland nem de Harry Kane”, afirmou Pérez, desmentindo as notícias que ligavam os dois atacantes a uma transferência para Madri.
Ao falar sobre os planos de transferências, ele acrescentou: “Posso falar sobre três contratações: [José] Mourinho, [Ibrahima] Konaté e [Denzel] Dumfries. Mas haverá mais. Na terça-feira, vou fazer uma oferta significativa a um time de ponta da Liga dos Campeões por um grande jogador. Seria a maior quantia de transferência que o Real Madrid já pagou. Pelo menos 150 milhões.”
A disputa eleitoral se intensifica
Os comentários de Pérez surgem em um momento significativo na corrida pela presidência do Real Madrid. Riquelme tem tentado ganhar impulso prometendo contratações de elite e recrutando ex-figuras de destaque para apoiar seu projeto. O atual presidente acredita que a situação financeira atual do clube reforça seus argumentos a favor de um novo mandato. Sua mais recente provocação sobre transferências parece ter como objetivo reforçar a confiança em sua liderança e na capacidade do Real Madrid de disputar os maiores nomes do mundo.
“Segundo a Forbes, o clube vale 10 bilhões de euros”, acrescentou ele. “Quando cheguei, nem tínhamos dinheiro suficiente para pagar os salários. Agora somos o clube mais valioso do mundo.”
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A atenção volta-se agora para o anúncio da próxima semana
A atenção agora se voltará para a identidade do jogador que, segundo Pérez, chegará por 150 milhões de euros. O anúncio pode se tornar um tema central na campanha presidencial e, potencialmente, influenciar os torcedores antes de qualquer votação. Com Riquelme continuando a promover sua própria visão para o clube, Pérez espera que a contratação de um grande nome fortaleça sua posição e reforce a confiança na direção do Real Madrid a longo prazo.