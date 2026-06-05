Pérez abordou a estratégia de transferências do Real Madrid durante uma participação no programa de televisão Horizonte, em um momento em que cresce a atenção em torno da disputa pela presidência do clube. O presidente de longa data rejeitou as especulações de que o Madrid estaria atrás de Haaland ou Kane. Em vez disso, Pérez indicou que o clube se prepara para concretizar uma contratação de alto nível diferente.

Ele revelou que um anúncio envolvendo um jogador avaliado em € 150 milhões é esperado para a próxima semana, sugerindo que uma grande transferência já está prestes a ser concluída. Os comentários surgem em meio à crescente pressão do rival na disputa pela presidência, Enrique Riquelme, que prometeu publicamente trazer Haaland para o Santiago Bernabéu como parte de sua campanha.