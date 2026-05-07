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Não é o Chelsea! O clube para o qual Frank Lampard tem mais “chances de se transferir” é apontado, enquanto a lenda da Inglaterra gera rumores de saída após encerrar um exílio de 25 anos na Premier League no Coventry
Herói do Sky Blues é especulado para uma transferência surpreendente para a Premier League
Lampard tornou-se um herói na região de Midlands após levar o Coventry City ao título da Championship, somando 95 pontos e pondo fim a um exílio de 25 anos do clube da primeira divisão. No entanto, apesar da euforia em torno da promoção, o experiente comentarista Richard Keys sugeriu que Lampard poderia estar de saída antes do início da nova temporada. Embora um retorno sentimental a Stamford Bridge seja frequentemente alvo de rumores, Keys acredita que um clube diferente do oeste de Londres seja o destino mais provável.
O contrato atual do ex-técnico do Everton é um grande ponto de discórdia para a torcida do Sky Blues. Lampard tem apenas mais um ano de contrato e, sem nenhuma renovação acordada, clubes predadores da Premier League estão de olho nele. Em seu blog pessoal, Keys soltou uma bomba sobre o próximo passo do técnico: “Se Lampard sair, provavelmente será para o Fulham. Não paro de ouvir seu nome sendo associado ao clube.”
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A incerteza contratual desperta o interesse do Fulham
As especulações em torno do Craven Cottage decorrem do futuro incerto de Marco Silva. Com o contrato de Silva chegando ao fim e sem um novo acordo à vista, o Fulham pode em breve estar em busca de um substituto de renome. Lampard, que reconstruiu sua reputação como técnico ao vencer 44 das 80 partidas que comandou no Coventry, é visto como o principal candidato para liderar os Cottagers caso Silva saia.
Keys, torcedor de longa data do Coventry, expressou sua preocupação sobre se o proprietário Doug King fornecerá o apoio financeiro necessário para manter Lampard satisfeito. “Frank Lampard vai ficar no Coventry? Obviamente espero que sim, mas isso vai depender do quanto o proprietário Doug King quer se comprometer com uma campanha na Premier League”, escreveu Keys. “O modelo provavelmente será contratar alguns jogadores por £40-45 mil por semana com a promessa de que eles poderão sair se formos rebaixados. Será que isso será suficiente? Acho que temos alguns bons jogadores, mas eles vão precisar de ajuda.”
Lampard desmente rumores sobre um retorno ao Chelsea
Embora os rumores sobre o Fulham tenham ganhado força, Lampard não hesitou em se distanciar do caos que se vive no seu antigo clube, o Chelsea. Apesar das dificuldades que os Blues continuam enfrentando sob a liderança interina, Lampard insistiu que seu foco está inteiramente nas comemorações do título em Coventry, e não em substituir Liam Rosenior, recentemente demitido.
Em entrevista à Sky Sports, Lampard foi enfático sobre seus limites profissionais atuais: “Bem, eu definitivamente não quero falar sobre Liam e o Chelsea porque já estive lá e nunca quero falar muito sobre treinadores por causa do contexto nos bastidores, etc. Acho que é desrespeitoso fazer um julgamento sobre isso. Isso é para os comentaristas julgarem. Sou o técnico do Coventry, estou aproveitando o momento da nossa promoção e da conquista do título, e é isso.”
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O desafio de se manter na Premier League
Para que Lampard permaneça no Coventry, ele deixou claro que o elenco precisa de um investimento significativo para colmatar a diferença entre as duas divisões. Apontando para os sucessos do Sunderland e do Leeds, que são as duas primeiras equipes desde 2022-23 a garantir a permanência na primeira divisão após o acesso, Lampard está ciente de que ficar parado não é uma opção. Ele pediu conversas sérias com a diretoria para garantir que o elenco seja competitivo o suficiente para os rigores da temporada 2026-27.
“Entendo que há muitas conversas [a serem feitas]”, admitiu Lampard. “O proprietário tem feito questão de que todos nós aproveitemos e comemoremos nessas últimas semanas, e concordo com isso, podemos viver o momento.
Mas a próxima tarefa do clube é ‘ok, o que precisamos fazer?’, porque subimos muito rapidamente nestes últimos 18 meses. Mark Robins fez um trabalho preparatório incrível, mas as mudanças que estão chegando ao clube agora e o salto a dar são grandes, então isso precisa ser feito bem; essa será a tarefa.”