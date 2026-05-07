Lampard tornou-se um herói na região de Midlands após levar o Coventry City ao título da Championship, somando 95 pontos e pondo fim a um exílio de 25 anos do clube da primeira divisão. No entanto, apesar da euforia em torno da promoção, o experiente comentarista Richard Keys sugeriu que Lampard poderia estar de saída antes do início da nova temporada. Embora um retorno sentimental a Stamford Bridge seja frequentemente alvo de rumores, Keys acredita que um clube diferente do oeste de Londres seja o destino mais provável.

O contrato atual do ex-técnico do Everton é um grande ponto de discórdia para a torcida do Sky Blues. Lampard tem apenas mais um ano de contrato e, sem nenhuma renovação acordada, clubes predadores da Premier League estão de olho nele. Em seu blog pessoal, Keys soltou uma bomba sobre o próximo passo do técnico: “Se Lampard sair, provavelmente será para o Fulham. Não paro de ouvir seu nome sendo associado ao clube.”